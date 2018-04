Wie der Einzug der AfD in den Bundestag das Parlament verändert hat

Berlin. Man werde die Bundesregierung "jagen", hatte Alexander Gauland angekündigt, begleitet vom Jubel seiner Anhänger. Noch am Wahlabend hatte der Partei- und Fraktionschef der AfD damit den Ton gesetzt, den die neueste Bundestagspartei seitdem anschlägt. An diesem Dienstag ist es sechs Monate her, seit der 19. Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen ist.

Es herrscht Klimawandel im Parlament: Der Ton der Debatte sei seit dem Einzug der AfD "vergiftet", sagt Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, dieser Redaktion, auch sein Kollege Jan Korte von der Linken sieht eine "substanzielle" Veränderung.

In den Reden fallen Nazi-Vokabeln

Gemeint sind damit Anfragen, wie es sie in der vergangen Wahlperiode nicht gab – wie jene der AfD-Parlamentarierin Nicole Höchst, die einen Zusammenhang zwischen Inzest, Migration und Behinderungen herstellt. Oder Reden wie die von Gottfried Curio, in denen Nazi-Vokabeln wie "entartet" fallen.

Auch wenn die Tabubrüche gezielt geschähen, sagt Korte, dürfe man sich mit Vokabular wie diesem nicht einfach abfinden. "Das ist nicht normal, das wird es auch nicht, vor allem vor dem Hintergrund unserer Geschichte", erklärt der Linke-Politiker.

"Die Tabuverletzungen, die Emotionalisierung, die Polarisierung – die AfD hat auf jeden Fall eine neue Dynamik in den Bundestag gebracht", sagt Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel und dem Wissenschaftszen­trum Berlin, der sich mit der parlamentarischen Arbeit der Partei beschäftigt.

"Das ist auf jeden Fall eine Re-Politisierung des Parlaments. Die Kontroversen werden mehr, Standpunkte müssen klarer bestimmt werden", erklärt Schroeder. "Die anderen Parteien haben sich dieser Auseinandersetzung gestellt und das nicht schlecht gemacht."

Die etablierten Parteien haben ihre Strategie verändert

Die große Verunsicherung vom Herbst ist einer fragilen Routine im Umgang mit den Neuen gewichen. "Wir haben gelernt, nicht mehr über jedes Stöckchen zu springen", erklärt Linke-Politiker Korte. Wurden Zwischenfragen aus der Fraktion am rechten Rand am Anfang noch häufig zugelassen, wiegeln viele Redner anderer Fraktionen mittlerweile ab.

Auch Buschmann sieht Lerneffekte bei den anderen Fraktionen: "Die erste, intuitive Reaktion auf vieles, was die AfD macht – Wut, Empörung –, ist vermutlich nicht die beste Antwort." Das sehe man zum Beispiel an der Debatte über Texte des Journalisten Deniz Yücel . Die AfD hatte die Bundesregierung aufgefordert, sich von älteren Texten Yücels zu distanzieren, Parlamentarier anderer Fraktionen reagierten entsetzt.

Eine Wutrede des Grünen Cem Özdemir verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. "Da wurden sehr viele emotionale Reden gehalten, die auch weite Verbreitung gefunden haben", sagt Buschmann. Doch selbst das helfe der AfD, weil immer auch über den Anlass der Empörung gesprochen würde. "Am Ende dieser Woche müssen die Menschen den Eindruck gehabt haben, es sei nur um die AfD gegangen." So entstehe ein verzerrter Eindruck vom Einfluss der Partei.

Der tatsächliche Einfluss der AfD hält sich in Grenzen

Orientiert man sich an den Zahlen, ist dieser Einfluss so groß nicht. Die AfD ist zwar die größte, aber nicht aktivste Oppositionspartei. Aktuell ist das die Linke, die mit Abstand am meisten kleine Anfragen und Anträge ins Parlament eingebracht hat. So standen Mitte April den 168 Anfragen der AfD 285 der Linken gegenüber. Es folgen die Grünen mit 135 und die FDP mit 54 Anfragen. Das Bild bei Anträgen ist ein ähnliches.

Alexander Gauland (76) gilt als wichtigster Strippenzieher der AfD. Der Vize-Parteichef war CDU-Mitglied und Staatssekretär in Hessen, später dann Herausgeber der „Märkischen Allgemeinen“ in Potsdam. Die AfD ist seine späte Rache dafür, dass sich in der CDU keine Mehrheit mehr für einen rechtskonservativen Kurs fand. Gauland hat eine erwachsene Tochter, die mit der AfD nichts am Hut hat. Er unterstützt den rechtsnationalen Flügel der Partei um Björn Höcke. Wie Höcke lehnt er eine Zuwanderung von Menschen aus Asien und Afrika in nennenswerter Zahl ab. Alice Weidel (38) ist eine Seiteneinsteigerin. Die Ökonomin stieß 2013 aus Protest gegen die Eurorettungspolitik der Bundesregierung zur AfD. Die promovierte Ökonomin arbeitete für die bei der AfD verpönten Investmentbank Goldman-Sachs. Weidel zieht mit ihrer Lebenspartnerin, einer Filmregisseurin mit Wurzeln in Sri Lanka, gemeinsam zwei Kinder groß. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Beatrix von Storch (46) ist Vize-Vorsitzende der Bundespartei und bisher Europaparlamentarierin. Die Abtreibungsgegnerin ist erzkonservativ und meinungsstark, provoziert via Twitter oder Facebook. Mit Äußerungen zum Schusswaffeneinsatz an der deutschen Grenze löste sie 2016 einen Sturm der Entrüstung aus, stufte das später als „Fehler“ ein. Sie teilt sich den AfD-Landesvorsitz in Berlin seit Januar 2016 mit Georg Pazderski. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Markus Frohnmaier (26) ist Bundesvorsitzender der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative. Geboren wurde er im rumänischen Craiova. Aufgewachsen ist er in Weil der Stadt in Baden-Württemberg. Der Jura-Student arbeitete zuletzt als Sprecher von Spitzenkandidatin Alice Weidel. Als seine Chefin eine Wahlkampf-Sendung mit Fernsehmoderatorin Marietta Slomka unter Protest verließ, schrieb der Nachwuchspolitiker bei Twitter: „Am 24.09. mache ich dich arbeitslos Mäuschen“. Frohnmaier gehört zu den Erstunterzeichnern der „Erfurter Resolution“, dem Gründungsmanifest des rechten „Flügels“ um Björn Höcke. Foto: Jens Jeske/www.jens-jeske.de / imago/Jens Jeske

Sebastian Münzenmaier war der rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidat. Jetzt sitzt er im Bundestag. Der 28-Jährige soll laut Mainzer Staatsanwaltschaft zusammen mit anderen Anhängern des 1. FC Kaiserslautern Fans des Fußballclubs Mainz 05 angegriffen haben. Münzenmaier bestreitet dies, er habe sich nie an gewalttätigen Auseinandersetzungen beteiligt, sagte er bei Parteiveranstaltungen. Der Prozess wird sich noch bis Oktober hinziehen. Sein Mandat jedoch dürfte der Südpfälzer selbst im Fall einer etwaigen Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung nicht verlieren. Münzenmaier stand hinter einer Aktion der AfD-Jugendorganisation, die an einem Infostand Pfefferspray verteilte. Auf einem Plakat erklärte er: „Ob mit Pfefferspray oder ohne: Sexuellen Übergriffen entschieden entgegentreten!“ Bis 2012 war Münzenmaier Mitglied der Partei Die Freiheit, die 2013 in Bayern vom dortigen Verfassungsschutz beobachtet und als islamfeindlich eingestuft wurde. Foto: Sascha Ditscher / imago/Sascha Ditscher

Christian Wirth (54) trat 2015 aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung in die AfD ein. Er sagt: „Ich schätze unsere Kultur und unsere Sprache – und würde das alles ganz gerne bewahrt wissen.“ Der Rechtsanwalt aus Saarbrücken war früher FDP-Mitglied. Auf Platz eins der saarländischen AfD-Landesliste kam er im zweiten Anlauf, nachdem die erste Wahl wegen eines Formfehlers wiederholt werden musste. Bei der ersten Abstimmung hatte sich der Sohn des AfD-Landeschefs Josef Dörr (79), Michel Dörr, noch gegen Wirth durchgesetzt. Foto: BeckerBredel / imago/Becker&Bredel



Detlev Spangenberg (73) sorgte 2014 nach dem Einzug der AfD in den sächsischen Landtag für einen Eklat. Als seine früheren Kontakte zu rechten Kreisen bekannt wurden, verzichtete er auf das Amt des Alterspräsidenten. Seine bisherige politische Arbeit – unter anderem für das „Bündnis Arbeit, Familie, Vaterland“ oder das „Bündnis für Freiheit und Demokratie“ – habe er verschwiegen, hieß es aus der Fraktionsführung. Die bestätigte im Januar 2016 auch die Existenz von Dokumenten, die Spangenbergs Stasi-Mitarbeit belegen sollen. Der Bewertungsausschuss des Landtags sah darin aber keinen Grund für eine Abgeordnetenklage, die ihn das Landtagsmandat hätte kosten können. Foto: imago stock&people / imago/Jens Jeske

Wilhelm von Gottberg (77) aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg war bis 2012 Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen. 2001 schrieb er im „Ostpreußenblatt“ über den Holocaust: „Als wirksames Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen und ihrer Geschichte wird immer noch ... der Völkermord am europäischen Judentum herangezogen.“ Als Abgeordneter will er sich dafür stark machen, den „Kult mit der Schuld“ zu beenden. Von Gottberg hätte gute Chancen gehabt, Alterspräsident des Bundestages zu werden. Um das zu verhindern, änderte der Bundestag eigens seine Geschäftsordnung: Jetzt wird nach Dienstjahren entschieden, nicht mehr nach Lebensalter. Foto: Christian-Ditsch.de / imago/Christian Ditsch

Stephan Brandner (51) hat als AfD-Landtagsabgeordneter in Erfurt etliche Ordnungsrufe kassiert. Nach einer Serie von Beleidigungen wurde das ehemalige CDU-Mitglied im Mai 2016 aus dem Plenum geworfen. Zuvor hatte der Rechtsanwalt die Grünen unter anderem als „Koksnasen“ und „Kinderschänder“ beschimpft. Während einer Wahlkampfveranstaltung in Jena bezeichnete er Gegendemonstranten als „Brut“, unterstellte Inzucht und Sodomie. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte er „Kampf-Fuchtel“. Mit Höcke arbeitet Brandner eng zusammen, er gilt aber nicht als Vertrauter des Thüringer AfD-Fraktionschefs. Foto: KH / imago/Karina Hessland

Petr Bystron (44) stammt aus der Tschechoslowakei. Der zweifache Vater war von 2006 bis 2013 in der FDP aktiv. Heute ist er AfD-Landesvorsitzender in Bayern. In der Partei hat Bystron immer mit Kritik leben müssen. Unter anderem wurde er als „Karrierist“ bezeichnet, dem die Ziele der AfD weniger wichtig seien als seine eigene politische Laufbahn. Auf dem Nominierungsparteitag musste er sich in einer Kampfabstimmung um den ersten Listenplatz überraschend dem Schriftführer Martin Hebner geschlagen und sich stattdessen mit Platz vier zufrieden geben. Der bayerische Verfassungsschutz hat Bystron unter Beobachtung, weil er Sympathien für die rechtsextremistische „Identitäre Bewegung“ bekundet haben soll. Foto: Matthias Balk / dpa

Roman Reusch (63) hat als Berliner Oberstaatsanwalt schon vor Jahren mit der Forderung nach härteren Strafen für kriminelle Jugendliche für Schlagzeilen gesorgt. In Berlin war er 2008 als Leiter der Intensivtäterabteilung der Staatsanwaltschaft abgelöst worden. Die damalige Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD) sagte dazu später in einem Interview des „Tagesspiegels“, Reusch habe sich gelegentlich so ausgedrückt, dass er missverstanden werden konnte. Das habe sie nicht billigen können. Reuschs Beförderung zum Leitenden Oberstaatsanwalt stieß 2016 unter anderem beim Türkischen Bund auf Kritik. Kurz vor der Bundestagswahl trug er zusammen mit den AfD-Spitzenkandidaten in Berlin die Idee vor, im Ausland Gefängnisse unter deutscher Leitung einzurichten. Dort sollten in Deutschland straffällig gewordene Ausländer ihre Strafe verbüßen. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Der Physiker und Mathematiker Gottfried Curio (57) wettert im Berliner Abgeordnetenhaus immer wieder gegen Flüchtlinge („Ströme von Migrantenmassen“) und den Islam („Nicht mit dem Grundgesetz vereinbar“). Er spricht von einer „gefühlten Entheimatung der Deutschen“ und warnt vor einer „feindlichen Übernahme“ durch den „Geburten-Dschihad“. Curio sorgte im Landesparlament mit der Forderung für Heiterkeit, das ZDF möge in den „heute“-Nachrichten wieder eine Deutschland-Karte einblenden. Foto: imago stock&people / imago/Jens Jeske

Enrico Komning (49) ist Rechtsanwalt in Neubrandenburg und Abgeordneter des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Laut eigenen Einträgen auf seiner Facebook-Seite ist er Burschenschaftler. Er spricht sich für eine Liberalisierung des Waffenrechts aus und begründet dies mit den Worten: „Terroristen haben keine zugelassenen Waffen. Den Bürgern ist jedoch das Recht auf Selbstschutz genommen.“ Foto: Stefan Sauer / dpa

Martin Hebner (57) hatte vor seiner überraschenden Nominierung als Spitzenkandidat der bayerischen AfD selbst in der eigenen Partei niemand auf dem Zettel. Der Diplom-Informatiker gilt als großer Euro-Kritiker, bei Themen wie Asyl oder Flüchtlingspolitik präsentierte er sich bislang eher gemäßigt. Foto: Alexander Pohl / imago/Pacific Press Agency

Jens Maier (55) gehört zum Rechtsaußen-Flügel der Partei um Björn Höcke. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren, das allerdings schon seit geraumer Zeit nicht richtig vorankommt. Maier ist Richter am Landgericht Dresden. Im vergangenen Januar wurde ihm die Zuständigkeit für Verfahren im Bereich Medien- und Presserecht entzogen – laut Pressemitteilung des Landgerichts einvernehmlich. Nach einer umstrittenen Rede in Dresden erteilte ihm der Gerichtspräsident einen disziplinarischen Verweis, weil er nach dessen Überzeugung gegen das sogenannte Mäßigungsgebot für Richter verstoßen hatte. Maier hatte als Vorredner von Höcke unter anderem das Ende des deutschen „Schuldkults“ gefordert und über die „Herstellung von Mischvölkern“ orakelt. Maier nennt sich selbst „kleiner Höcke“. Foto: Paul Sander / imago/Paul Sander

Martin Renner (63) ist der Spitzenkandidat des NRW-Landesverbandes. Er wird dem äußersten rechten Flügel der Partei zugerechnet. Das Partei-Gründungsmitglied ist ein scharfer Widersacher des NRW-Landesvorsitzenden Marcus Pretzell, der mit Parteichefin Frauke Petry verheiratet ist. Renner hatte der CDU aus Frust über die Griechenland-Politik der EU den Rücken zugekehrt. Der Islam ist für ihn eine „Unterwerfungsideologie“. Die AfD sollte für ihn „systemgenetisch eine rechte Partei sein“. Foto: Hartmut Müller-Stauffenberg / imago/Müller-Stauffenberg

Dazu kommt, dass nicht alle Anfragen den Standards des Parlaments genügen. Auch in der AfD drücken einige hinter vorgehaltener Hand Frust aus über Schlampereien der Kollegen. Die Parlamentarierin Verena Hartmann, die als Unterzeichnerin auf der Anfrage zu Inzest stand, distanzierte sich öffentlich. Fraktionskollegin Nicole Höchst erklärte, Hartmanns Name sei irrtümlich auf das Papier gelangt.

"Die AfD beherrscht ihr Handwerk nicht", sagt Buschmann. Die Fraktion kenne die Geschäftsordnung nicht, versäume ständig Fristen. Wird Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, darauf in der Debatte hingewiesen, reagiert er häufig verschnupft. "Sie schmeißen mit politischen Handgranaten um sich", erklärt dazu Linke-Politiker Korte. "Aber wenn etwas zurückkommt, sind sie die größten Mimosen."

Zu viel Einigkeit soll es unter den gemäßigten Parteien nicht geben

FDP-Politiker Buschmann warnt jedoch vor zu viel Einigkeit unter den Nicht-AfD-Fraktionen. "Da ist jetzt eine extremistische Partei im Bundestag, die bestimmte Grundkonsense infrage stellt. Für die anderen Parteien ist es da natürlich leicht, eine gemeinsame Linie zu finden", sagt er. Doch die Unterschiede zwischen den Parteien müssten trotzdem erkennbar bleiben. "Den Kampfbegriff der 'Altparteien', die alle gleich seien, dürfen wir nicht bestätigen."

