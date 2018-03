Bundesregierung Martin Schulz stimmt am Mittwoch für Merkel als Kanzlerin

Berlin. Martin Schulz war einige Zeit nicht mehr in Berlin. Nach seinem Verzicht auf das Amt des Außenministers und dem Abgang als SPD -Vorsitzender Anfang Februar hatte er sich krankgemeldet. Zur Genesung war der gescheiterte Kanzler-Kandidat in seine Heimat im nordrhein-westfälischen Würselen gefahren.

Nun kommt Martin Schulz Anfang der Woche wieder zurück in die Hauptstadt – als normaler Bundestagsabgeordneter für seinen Wahlkreis. Rechtzeitig zum offiziellen Start der neuen Großen Koalition , die Schulz erst partout nicht wollte und als Parteichef dann seiner Partei als einzige Option verkaufte.

Schulz will Merkel seine Stimme geben

Kommende Woche steht nun die Wahl von Angela Merkel zur neuen alten Bundeskanzlerin an. Und was will Martin Schulz machen? Er wird für seine Konkurrentin im Wahlkampf stimmen.

"Ich werde an der Kanzlerinwahl teilnehmen und mit meiner Partei für eine Regierung stimmen, an deren Zustandekommen ich maßgeblich beteiligt war", sagte Schulz der "Bild am Sonntag". Dass er Merkel seine Stimme verweigert, hatte allerdings auch niemand erwartet. (sdo)

In einer exklusiven Umfrage für unsere Redaktion hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid nach den Verlierern des Jahres unter den Politikern gefragt. Markus Söder schnitt dabei noch am besten ab. Nur 23 Prozent der Befragten sehen den CSU-Mann als einen Verlierer. Foto: MICHAELA REHLE / REUTERS

Neben Söder blieb nur ein weiterer unter der 40-Prozent-Hürde: Cem Özdemir. Den Bundesvorsitzenden der Grünen sehen nur 34 Prozent der Befragten als Verlierer an. 45 Prozent werten ihn gar als Gewinner – Top-Wert in unserer Umfrage. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat nach dem Aus der Jamaika-Verhandlungen an Zustimmung verloren. 40 Prozent der Befragten sehen in dem Mann, der die FDP zurück in den Bundestag geführt hat, einen Verlierer. Foto: Michael Kappeler / dpa

Nur wenig besser kommt Sigmar Gabriel (SPD) weg: Den früheren SPD-Chef werten 41 Prozent als Verlierer. Foto: Michael Kappeler / dpa

AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland führte erstmals eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag. Dennoch wird von 42 Prozent der Befragten als Verlierer gesehen, ebenso wie . . . Foto: FABIAN BIMMER / REUTERS



. . . Andrea Nahles. Die neue SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag ist eine der wenigen, die trotz der SPD-Schlappe gefestigt erscheinen bei den Sozialdemokraten. Foto: Michael Kappeler / dpa

Sahra Wagenknecht belegt Platz vier im Ranking der größten Verlierer: 43 Prozent der Befragten sind der Meinung, die Linken-Spitzenfrau habe 2017 an Rückhalt eingebüßt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Wie die anderen Chefs der GroKo-Parteien wird auch die Kanzlerin kritisch gesehen. Angela Merkel ist in den Augen von 53 Prozent der Befragten eine Verliererin. Foto: Boris Roessler / dpa

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat vor allem in Bayern an Rückhalt verloren, Markus Söder wird immer wieder als sein Nachfolger an der Parteispitze gehandelt. 61 Prozent der Teilnehmer unserer Umfrage werten den CSU-Chef daher als Verlierer. Foto: Sven Hoppe / dpa

Unrühmlicher Gewinner dieses Rankings: der SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Hoch geflogen war der frühere EU-Parlamentspräsident nach der Ablösung von Sigmar Gabriel, dann aber auch wieder tief gefallen bis zur Bundestagswahl. Für 67 Prozent der von uns Befragten macht ihn das zu einem Verlierer. Foto: Michael Kappeler / dpa

