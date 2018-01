Holocaust-Überlebende erinnert im Bundestag an Nazi-Gräuel

Berlin. Samstags wurden im Hause Lasker die Klassiker gelesen, und der Vater erzählte von seinen Fronterlebnissen im ersten Weltkrieg. Sonntags dann, so wollte es die Tradition, wurde nur Französisch gesprochen: ein bildungsbürgerliches Familienidyll in Breslau, Deutschland, 30er-Jahre. Anita Lasker-Wallfisch schildert mit ihrer ruhigen, dunklen Stimme, wie es zerstört wurde. "Das Idyll war zu Ende. Radikale Ausgrenzung. Wir durften nicht mehr ins Schwimmbad, nicht mehr auf Parkbänken sitzen. Wir mussten unsere Wohnung räumen."

Sie spricht die Sprache ihrer Kindheit mit eloquenter Würde. Es ist auch die Sprache derjenigen, die ihre Eltern ermordet haben und sechs Millionen weitere Juden. Mit 17 wurde Anita Lasker im Dezember 1943 von Breslau in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Sie ist eine der wenigen, die noch vom eigenen Überleben dieses größten vorstellbaren Verbrechens an der Menschheit erzählen können.

Cello spielen rettete Anita Lasker-Wallfischs Leben

Am Mittwoch spricht sie auf Einladung des Bundestags bei dessen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist der Jahrestag der Auschwitz-Befreiung durch sowjetische Truppen. Am 27. Januar waren 73 Jahre vergangen. Mit bewegender Klarheit fasst die 92-jährige Anita Lasker-Wallfisch zusammen, was sie "ihre Karriere als Überlebende von Auschwitz und Bergen-Belsen" nennt. Sie scherzt und bleibt dabei unmissverständlich ernst.

Anita Lasker-Wallfisch, eine der letzten bekannten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz, bei der Gedenkstunde im Bundestag.

69388: Das war ihre Häftlingsnummer. Bei der Ankunft in Auschwitz wurde sie ihr auf den Arm tätowiert. Von Mitgefangenen, die neu Angekommene registrierten, einwiesen – und ausfragten. Die 17-jährige Anita erzählte ihnen, dass sie Cello spielen könne. Ihre Rettung, denn die Lagerkommandanten ließen mitten in der Mordmaschinerie gerne musizieren. Der Zynismus darin schreit zum Himmel. Ihr rettete es das Leben.

"Kolonnen von Menschen, die Richtung Gaskammer gingen"

Lasker kam in das Mädchenorchester von Auschwitz-Birkenau, dessen Gründung die SS 1943 befohlen hatte. Es spielte am Lagertor, wenn die Gefangenen-Arbeitskommandos morgens und abends hindurchliefen. Es spielte auch für die SS, zur Unterhaltung an den Wochenenden. "Die Kapelle wohnte auf Block 12, nur ein paar Meter von Krematorium I entfernt. Und mit einem unbeschränkten Blick auf die Rampe", erzählt Lasker-Wallfisch. Sie hätten alles sehen können. "Die Kolonnen von Menschen, die Richtung Gaskammer gingen und in Rauch verwandelt wurden."

Anitas Eltern, der Rechtsanwalt und Notar Alfons Lasker und die Geigerin Edith Lasker, waren schon 1942 deportiert und ermordet worden. Die älteste Schwester Marianne war 1939 mit einem Kindertransport nach England in Sicherheit gelangt. Zurück in Breslau blieben Anita und die anderthalb Jahre ältere Renate.

"Hass ist ein Gift, und letzten Endes vergiftet man sich selbst"

Mit selbst gefälschten französischen Pässen versuchten sie 1943, nach Frankreich zu fliehen. Doch schon am Bahnhof wurden sie von der Gestapo verhaftet – und vor ein Gericht gestellt. "Ein Riesenglück", sagt Lasker-Wallfisch. Denn "Verbrecher bekamen einen Prozess, Juden waren Freiwild". Sie und ihre Schwester saßen zuerst in verschiedenen Gefängnissen, bevor sie doch noch ins Konzentrationslager gebracht wurden. "Wer hätte gedacht, dass wir Auschwitz lebendig und nicht als Rauch verlassen würden." Sie überlebten auch noch ein halbes Jahr im KZ Bergen-Belsen.

Ein Triumph, der die Musikerin mit Hass auf alles Deutsche zurückließ. "Ich wollte nie wieder deutschen Boden betreten. Wie Sie sehen, bin ich einsichtig geworden", sagt die Cellistin am Mittwoch. "Hass ist ganz einfach ein Gift, und letzten Endes vergiftet man sich selbst."

Anita Lasker-Wallfisch warnt vor neuem Antisemitismus

1946 kam sie nach London, wurde Mitbegründerin des heute weltweit renommierten English Chamber Orchestra, heiratete den Pianisten Peter Wallfisch. Die beiden bekamen zwei Kinder. Sohn Raphael Wallfisch wurde auch Cellist – er spielte jetzt im Bundestag, wo seine Mutter nicht nur den Umgang Deutschlands mit der Erinnerungskultur lobte, sondern auch vor Holocaustleugnern und neuem Antisemitismus der Gegenwart warnte.

Bei der Erinnerung an den Holocaust gehe es nicht um Schuldgefühle. Sondern darum, dafür zu sorgen, dass so etwas "nie, aber auch nie wieder geschehen kann". Ähnlich hatte es sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in seiner Begrüßungsrede geäußert. "Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Demokratie brauchen unser Engagement", betonte er.

„Gegen das Vergessen“: So heißt das Projekt des deutsch-italienischen Künstlers Luigi Toscano. Sie sind vom 29. Januar bis 14. April in Berlin zu sehen. Andrzej Korczak-Branecki gehört zu den Porträtierten. Er wurde 1930 in Warschau geboren, beim Warschauer Aufstand festgenommen und kam in verschiedene Konzentrationslager. Am 25. April 1945 wurde er aus dem KZ Dachau befreit. Er überlebte drei Todesmärsche. Er lebt heute in Mannheim. Foto: Luigi Toscano

Nina Lasenko wurde 1932 in der ukrainischen Stadt Perejaslaw-Chmelnyzkyj geboren. Sie arbeitete von 1941 bis 1943 bei Karl Neumann in Warnau in Havelberg. „Als Kind passte ich auf das Vieh auf, brachte den Gefangenen zu essen. Man hörte die Schüsse. Durch einen Bombenangriff wurde unser Haus zerstört, meine Mutter musste vier Jahre lang mit drei Kindern in einer Erdhütte wohnen. Wir haben erfahren, was Angst und Kälte, Hunger und Zwangsarbeit sind.“ Foto: Luigi Toscano

Karl Spiller wurde 1923 im polnischen Sosnowitz geboren. Er wurde im Rathaus gefangen genommen – drei Tage kniend ohne Essen. Er kam von Lager zu Lager: Auschwitz-Birkenau, Feldafing, Kaufbeuren, Landsberg am Lech und weitere. Er hat unter anderem Uniformen für die Deutsche Luftwaffe gefertigt. Im Zwangsarbeitslager Hirschberg hat er durch Zufall seine Schwester wiedergetroffen. 1945 ging er nach Regensburg, dann wanderte er 1952 in die USA aus. Er ist geschieden, hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder.1962 kehrt er nach Regenburg zurück und machte sich mit einem Kleidergeschäft selbstständig. Heute lebt er in Köln. Foto: Luigi Toscano

Horst Sommerfeld schrieb Fotograf Toscano folgende Worte: „Ich bin Dir so dankbar, dass du Dich dieser so wichtigen Sache verschrieben hast und mit Deinen Bildern gegen das Vergessen arbeitest. Von uns wird in nicht allzu langer Zeit keiner mehr davon sprechen können, was uns jeden Tag aufs Neue bewegt. Umso wichtiger ist es, eine junge Stimme für uns zu haben.“ Sommerfeld wurde 1922 im polnischen Zlotow (deutsch Flatow) geboren. Er wuchs in Berlin auf. Dort versteckte er sich zwei Jahre mit seiner Familie, anschließend wurden sie gefunden und nach Auschwitz deportiert. Seine Eltern und Geschwister wurden dort getötet. Sommerfeld wurde später in die Lager Heidenheim/Schlossberg und Mühldorf-Ampfing gebracht und wurde durch die US-Armee befreit. Er lebt heute in Gelsenkirchen. Foto: Luigi Toscano

Anastasia Tschernil wurde 1924 geboren. Weiter Angaben gibt es nicht. Sie möchte über ihr Erlebtes nicht sprechen. Sie lebt in Kiew. Foto: Luigi Toscano



„Wenn wir die Vergangenheit vergessen, sind wir verdammt, sie zu wiederholen.“ Dieses Zitat stammt von Susan Cernyak. Sie wurde 1922 in Wien geboren, im Mai 1942 mit ihrer Mutter ins Ghetto Theresienstadt gebracht und von dort im Januar 1943 ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Im Zuge der Evakuierung der Häftlinge im KZ Auschwitz kam sie auf einem Todesmarsch im Januar 1945 ins Konzentrationslager Ravensbrück. Dort erlebte sie im Frühjahr 1945 die Befreiung durch die Rote Armee. Heute lebt sie in Heidelberg. Foto: Luigi Toscano

Bar-Tor wurde 1922 im polnischen Tarnów geboren. Er wurde ins Ghetto Tarnów deportiert. 1946 fand er in Israel seine Heimat. Foto: Luigi Toscano

Gertrut Roche, geboren 1929 in Konstadt/Oberschlesien (heute Wolszyn in Polen) er- und überlebte die Konzentrationslager Auschwitz, Ravensbrück, Rechlin, Ochsenzollen und Hohensasel. Sie wurde von den Engländern befreit und fand ihre neue Heimat in Ingolstadt. Foto: Luigi Toscano

Lev Selezev wurde 1937 im russischen Sankt Petersburg (früher Leningrad) geboren. „Obwohl ich keine vier Jahre alt war, als der Krieg begann, kann ich mich an einiges erinnern. Ich ging mit meinem älteren Bruder zum Kindergarten. Im Sommer zog unser Kindergarten in die Vorstadt um. Wir spielten im Hof und plötzlich hörten wir die Schreie der Erzieherinnen „Krieg!“, „Krieg!“.“ „ Dann stiegen alle in einen Zug ein und wurden zurück nach Leningrad gebracht. Auf dem Weg nach Leningrad wurde unser Zug von Faschisten bombardiert. Die Gleise waren komplett zerstört, sodass wir nicht weiter fahren konnten. Die Erzieherinnen nahmen uns aus dem Zug und sagten „Kriecht in den Wald“, der 50 Meter entfernt war. Meine Erinnerung: Ich krieche in den Wald und plötzlich fliegt nicht weit von mir ein Flugzeug.“ „Nach dem Krieg erzählten mir meine Eltern, dass damals nach Leningrad zwei Waggons mit toten Kindern kamen. Im Februar 1942 wurden wir über den zugefrorenen Ladogasee, über die sogenannte Straße des Lebens, evakuiert. Den ersten Bus haben wir verpasst. Später hieß es, dass er mit allen Insassen unter das Eis ging. Wir fuhren in Güterwaggons nach Kurgan, wo die Eltern meiner Mutter wohnten. Auf dem Weg dahin starb mein jüngerer Bruder an Unterernährung. Den älteren Bruder haben die Ärzte in Kurgan gerettet.“ Foto: Luigi Toscano

Marcel D., geboren 1934 im polnischen Drohobycz, lebte ab 1942 mit seinen Eltern und Geschwistern im dortigen Ghetto. Sein Vater konnte einen Wärter bestechen – sie flohen in ein kleines Dorf in der Nähe ihres Heimatortes. Eine ukrainische Familie versteckte sie mit neun anderen Juden im August 1943. Im August 1944 wurden sie von der sowjetischen Armee befreit. Marcel D. musste nach dieser Zeit wieder das Laufen lernen und ging auf eine Ingenieurschule. 1961 ging er die Vereinigten Staaten; er arbeitet heute dort in einem Museum. Foto: Luigi Toscano



Chana Borochowitz-Golany wurde 1930 im litauischen Tauroge geboren. Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern wurde sie ins Ghetto Schaulay gebracht. Der Vater und eine der Schwestern wurden getötet. Sie wurde weiter ins KZ Stutthof deportiert. Hier wurden die Mutter und eine andre Schwester umgebracht. Heute lebt sie im israelischen Haifa Foto: Luigi Toscano

Anna Strishkowa wurde in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geboren. Das Geburtsdatum ist unbekannt. Sie überlebte als Versuchskind von Dr. Mengele im KZ Auschwitz-Birkenau. Ihre Eltern wurden in dem Lager ermordet. Heute lebt sie in Kiew. Foto: Luigi Toscano

Wladislaw Shdan, geboren 1923 in der russischen Region Altaj, wurde 1942 von der Polizei festgenommen und ins KZ Bialystock in Polen gebracht. Von dort ging es durch andere Durchgangslager, er wurde nach Bayreuth überführt und diente als Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft. 1945 wurde er durch die US-Armee befreit. Er lebt in Moskau. Foto: Luigi Toscano

Walter Northmann wurde im polnischen Zabrze geboren. Wann, ist unbekannt. Er lebte in einem Schweizer Waisenhaus, Bruder und Mutter wurden in Auschwitz ermordet. Der Vater überlebte das „Vorzeige“-KZ Theresienstadt und zog nach der Befreiung nach Berlin. Northmann lebt heute in der Stadt Haifa in Israel. Foto: Luigi Toscano

Daliah Miller wurde 1928 in Villingen geboren. Ihre Eltern und Großeltern wurden in Auschwitz ermordet. Gemeinsam mit ihren Brüdern konnte sie sich durch einen Kindertransport in die Schweiz retten. Sie floh weiter nach Palästina. Sie lebt in Haifa. Foto: Luigi Toscano



Der Mannheimer Fotograf hat anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar an die UN appelliert, sich auch weiterhin gegen Antisemitismus und jegliche Form von Gewalt zu engagieren. „Gegen das Vergessen“ ist vom 22. Januar bis zum 1. März im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York zu sehen. Foto: William Volcov / dpa

Seit drei Jahren fotografiert Toscano Holocaust-Überlebende und ist dafür in sechs Länder auf der ganzen Welt gereist. „Mir war es wichtig, nicht nur die jüdischen Opfer zu porträtieren, sondern alle, die vom Holocaust betroffen waren – sei es die Sinti und Roma, sei es die politisch Verfolgten, Homosexuellen, oder Zwangsarbeiter.“ Das Foto zeigt den Mannheimer mit Matthias Haß von der Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz, die die Ausstellung mit organisiert hat. Foto: Christina Horsten / dpa

