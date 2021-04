Zweitstimme einfach erklärt: Was bedeutet sie?

Bei der Bundestagswahl 2021 haben Wähler eine Erst- und eine Zweitstimme. Was bedeutet das? Hier finden Sie eine einfache Erklärung.

Alle vier Jahre wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Wie das genau funktioniert, was die zwei Stimmen auf dem Wahlzettel bedeuten und wie die Mandate vergeben werden erfahren Sie hier.

So läuft die Bundestagswahl ab

So läuft die Bundestagswahl ab

Berlin. Bei der Bundestagswahl am hat jeder zwei Stimmen: die Erststimme und die Zweitstimme.

Die Zweitstimme ist trotz ihre Namens die Wichtigere bei der Bundestagswahl. Mit ihr wählt der Wähler die Landesliste einer Partei, also keinen einzelnen Kandidaten. Auf den Listen stehen in einer festen Reihenfolge Kandidaten, die für die jeweilige Partei in den Bundestag einziehen sollen. Die Reihenfolge legen die Parteien selbst fest.

Alle Informationen: Umfragen, Kandidaten, Termin - Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl: Worüber entscheidet Zweitstimme?

Die Zweitstimme entscheidet über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, also darüber, wie viele Sitze einer Partei zustehen.