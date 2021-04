Wahlkreise: Wie viele gibt es in Deutschland?

Alle vier Jahre wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Wie das genau funktioniert, was die zwei Stimmen auf dem Wahlzettel bedeuten und wie die Mandate vergeben werden erfahren Sie hier.

Berlin. Es gibt in Deutschland insgesamt 299 Wahlkreise. In jedem Wahlkreis leben im Schnitt 250.000 Menschen. Der Direktkandidat, der in einem Wahlkreis die meisten Erststimmen der Wähler auf sich vereint, zieht in den Bundestag ein.

Durch das Prinzip der Erststimme wird garantiert, dass jede Region Deutschlands im Bundestag vertreten ist.

Bundestagswahl 2021: Bundestag soll kleiner werden

Zuletzt hatte der Bundestag aber deutlich mehr Abgeordnete als eigentlich vorgesehen waren. Ein weiteres Anwachsen des Bundestags bei der Wahl 2021 soll deshalb abgedämpft werden. Dazu hat die große Koalition von Union und SPD das Wahlrecht geändert. Die Opposition befürchtet dennoch ein weiteres Anwachsen des Parlaments

Die richtige Reform soll dann erst 2025 greifen. Ziel ist es, den auf 709 Abgeordnete angewachsenen Bundestag wieder zu verkleinern. Die Normgröße sind 598 Abgeordnete. Dass dies mit der Reform gelingt, wird von vielen Fachleuten bezweifelt.

Weniger Wahlkreise ab 2025?

Wie soll die neue Regel aussehen?

Die Zahl der Wahlkreise soll für die Bundestagswahl 2021 bei 299 belassen und dann 2025 auf 280 verringert werden.

Die Reform sieht vor, dass es für die Wahl am 26. September bei der Zahl von 299 Wahlkreisen bleibt. Überhangmandate einer Partei sollen teilweise mit ihren Listenmandaten verrechnet werden.

Beim Überschreiten der Regelgröße des Bundestags von 598 Sitzen sollen bis zu drei Überhangmandate nicht durch Ausgleichsmandate kompensiert werden.

Wird der Bundestag bei der Bundestagswahl 2021 wirklich kleiner?

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat die neuen Regeln einmal auf das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 übertragen. Die ernüchternde Erkenntnis: Möglich wäre eine Absenkung der Sitzzahl auf bis zu 682 gewesen - eine Ersparnis von maximal 27 Abgeordneten.

