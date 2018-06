Wann kommt der nächste neue "Tatort"? Alle Infos zur Krimi-Sommerpause

Til Schweiger unterbricht die „Tatort“-Sommerpause. Sein Kino-Krimi „Tschiller – Off Duty“ läuft am Sonntag, den 8. Juli.

Berlin. Sonntagabend, 20.15 Uhr, man macht das Erste an – und kennt den Krimi schon? Das kann in diesen Wochen durchaus vorkommen, weil sich der "Tatort" wie zuletzt jedes Jahr in die Sommerpause verabschiedet hat.

Und mit dieser Pause beim beliebtesten TV-Format der Deutschen ist es komplizierter, als man denkt. Wie die Experten-Website "Tatort-Fundus" berichtet, hat sich die Sommerpause, bei der also im Sommer statt frischer Krimis am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten vor allem "Tatort"-Wiederholungen laufen, erst nach und nach etabliert.

Wiederholungen im Sommer gibt es demnach regelmäßig seit 1996. Seit 2003 nehme die Zahl der Wiederholungen im Sommer zu, sei aber oft durch Erstsendungen (auch vom "Polizeiruf 110") unterbrochen worden.

Erste zusammenhängende "Tatort"-Sommerpause gab es 2007

Die erste zusammenhängende "Tatort"-Sommerpause im Ersten gab es erst 2007, dann ab 2010 wieder. Seitdem gab es laut "Tatort-Fundus" die längste Zeit im Sommer ohne einen neuen "Tatort" im Jahr 2012: Damals mussten Fans 13 Wochen – vom 28. Mai bis 26. August – ohne einen neuen "Tatort" auskommen. Es folgen die Jahre 2014 (zwölf Wochen), 2016 (elf Wochen) und 2017 (zehn Wochen).

Seit 2002 ermitteln für den WDR am Tatort Münster Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, r.) und Gerichtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Mittlerweile hat sich der WDR-Krimi zum absoluten Kult entwickelt. Die Fans schätzen den trockenen und bissigen Humor beider Charaktere. Der Quotenhit ist aber auch ... Foto: Markus Tedeskino / WDR

... zwei weiteren Figuren geschuldet: Boernes Assistentin in der Pathologie, Silke Haller „Alberich“ (Christine Urspruch). Foto: Martin Menke / WDR

Und auch Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) mit ihrer unverkennbar tiefen Stimme. Foto: Martin Menke / WDR

In Köln ermitteln zwei Urgesteine: die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Foto: Markus Tedeskino / WDR

Das authentische Paar ermittelt bereits seit 1997. Foto: /Martin Valentin Menke / WDR



Kommissarin Charlotte Lindholm – gespielt von Maria Furtwängler – geht als Fahnderin für das Landeskriminalamt Hannover auf Verbrecherjagd. Ihr Credo: souverän, sachlich, sportlich und eine Prise trockener Humor. Foto: Gordon Muehle / WDR/NDR

Oft nicht vorhersehbares großes Kino: Hauptkommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) und Kommissarin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) gehen in Kiel dem Verbrechen auf die Spur. Foto: Marion von der Mehden / HR/NDR

Zur 1000. „Tatort“-Episode am 13. November schickte die ARD den Kieler Ermittler Borowski und seine Hannoveraner Kollegin Lindholm gemeinsam auf eine Horrorfahrt als Geiseln. Und nicht nur diese Zusammenführung ist eine kleine Sensation. Denn: Der Jubiläumskrimi heißt wie der erste 1970 „Taxi nach Leipzig“. Foto: Meyerbroeker / NDR

Am 29. November 1970 flimmerte „Taxi nach Leipzig“ über den Bildschirm, mit Walter Richter (r.) als Kommissar Trimmel. Bedroht wurde er von Erich Landsberger (Paul Albert Krumm). Foto: Scharlau / NDR

Ruhrpott vom Feinsten. Ohne Schnörkel, ohne Kitsch– knallhart. Das Ermittler-Quartett (v.l.n.r.) Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske) ist auf Krawall gebürstet. Allerdings wird es eine Neuerung geben: Oberkommissar Kossik ... Foto: Wolfgang Ennenbach / WDR



... wird 2017 ein letztes Mal im ARD-Kultkrimi zu sehen sein. „Ich bin sehr froh, ein Teil dieser ganz besonderen Ermittlergruppe zu sein. Doch mein Lebensmittelpunkt liegt nicht mehr in Dortmund, sondern mittlerweile in Paris. Dort arbeite ich in verschiedenen Film- und Theaterprojekten“, erklärte der 36-jährige Konarske. Foto: Claus Langer / WDR

Mittlerweile außer Dienst: „Tatort“-Folge 466 „Berliner Bärchen“ war der erste gemeinsame Fall der Berliner Kommissare Felix Stark (Boris Aljinovic, l.) und Till Ritter (Dominic Raacke, M.). Das war im Jahr 2001. Im Februar 2014 lösten sie ihren letzten Fall „Großer schwarzer Vogel“. Foto: Anngret Plehn / HR/RBB

In keine Schublade passen die zwei neuen Ermittler aus Berlin. Ein wenig rotzig, ein wenig Härte – wie ihre Ermittlungsstadt. Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin (Meret Becker) hat Familie. Foto: Volker Roloff / rbb

Anders als Kriminalhauptkommissar Robert Karow (Mark Waschke). Denn der interessiert sich auch fürs männliche Gegenüber. Eine kleine Neuheit in der „Tatort“- Ära. Foto: Frédéric Batier / rbb

Unvergessen: Die Kult-Kommissare Horst Schimanski (Götz George, sitzend) und sein Partner Hauptkommissare Thanner (Eberhard Feik, hinter ihm stehend) ermittelten von 1981 bis 1991 im Ruhrgebiet. Foto: Thomas R. Schumann / rbb/WDR/Bavaria



Thanner trat stets im perfekten Zwirn im und am Tatort auf, der schnoddrige Schimanski bevorzugte seine Armeejacke. Foto: Lange / MDR/WDR

Nach dem Tod von Eberhard Feik 1994 ging das Rauhbein mit Herz in dem eigenständigen Format „Schimanski“ wieder regelmäßig auf Verbrecherjagd – diesmal solo. Foto: WDR

In Wien muss sich die kriminelle Welt vor Chefinspektor Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Ermittlerin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in Acht nehmen. Foto: Petro Domenigg / ARD Degeto/ORF

Mit einer Portion Wiener Schmäh und einer gewissen Ruppigkeit gehören die beiden zum festen „Tatort“-Ensemble. Foto: Petro Domenigg / ARD Degeto/ORf

Beständigkeit beim „Tatort“ aus Ludwigshafen. Ulrike Folkerts überzeugt als Kommissarin Lena Odenthal, Andreas Hoppe als Kommissar Mario Kopper. Odenthal ermittelt seit 1989. Foto: Alexander Kluge / SWR



Damit ist sie die dienstälteste Kommissarin der ARD-Serie. Seit Folge zehn steht der Halbitaliener Kopper Lena zur Seite. Foto: rbb / SWR

Til Schweiger alias Nikolas „Nick“ Tschiller ist der Neuzugang beim Hamburger LKA, zuständig für organisiertes Verbrechen/Rauschgift. Foto: Gordon Timpen / NDR

Unterstützung findet er in Yalcin Gümer (Fahri Yardim). Foto: ARD

Sie feierten bereits 25-jähriges Dienstjubiläum: Publikumslieblinge Miroslav Nemec (l.) und Udo Wachtveitl alias Ivo Batić und Franz Leitmayr stehen seit 1991 als Hauptkommissare vor der „Tatort“-Kamera. Foto: APress / imago

Nach 21 Folgen fiel 2015 die letzte Klappe: Eva Saalfeld (Simone Thomalla) und Andreas Keppler (Martin Wuttke) ermittelten in Leipzig in 21 „Tatort“- Folgen. Foto: Junghans / MDR/Saxonia Media



Bruno Ehrlicher (Peter Sodann, l.) und sein Kollege Hauptkommissar M. Kain (Bernd Michael Lade) ermittelten von 1992 bis 2007 in Leipzig. Foto: Hardy Spitz / MDR

Das Bodensee-Duo um Eva Mattes alias Klara Blum und Sebastian Bezzel alias Kai Perlman ging im Dezember 2016 das letzte Mal auf Spurensuche. Foto: Stephanie Schweigert / SWR

Mit dem Fall „Wofür es sich zu leben lohnt“ ging eine 14-jährige Ära zu Ende. Foto: Patrick Pfeiffer / SWR

Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner (r.) spielen die neuen SWR-Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg. Sie bilden das neue Team im Schwarzwald-„Tatort“. Die Dreharbeiten beginnen im März. Im Zentrum des ersten Falles soll der Mord an einer Elfjährigen stehen. Harald Schmidt (l.) sagte seine Rolle des Kriminaloberrats Gernot Schöllhammer überraschenderweise im Februar ab. Foto: Alexander Kluge / SWR

Seit 2010 verkörpert Ulrich Tukur den LKA-Ermittler Felix Murot. Er ermittelt allein und ohne Partner an der Seite im „Tatort“ aus Wiesbaden. Stets gut gekleidet und mit einer Spur Zynismus und Komik hat er es oft mit undurchsichtigen Fällen zu tun. Er polarisiert. Foto: Kai von Kröcher / HR



In Weimar gehen die Hauptkommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) auf Verbrecherjagd. Foto: Anke Neugebauer / MDR

Eine perfekte Symbiose aus Lässigkeit, Verschrobenheit, Witz, Tatendrang und Dialogsicherheit. Foto: Anke Neugebauer / MDR

Neues Team aus Dresden: Die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) haben ihren Einstand 2016 erfolgreich bestanden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Krimireihe besteht das Team ausschließlich aus Frauen. Foto: Andreas Wünschirs / MDR

Unterstützt werden sie in der sächsischen Landeshauptstadt von Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Foto: Andreas Wünschirs / MDR

Das Frankfurter Team Frank Steier (Joachim Król) und Conny Mey (Nina Kunzendorf) gehört der Vergangenheit an. Die beiden hörten im April 2013 auf. Foto: Johannes Krieg / HR



Vor dem Duo Steier-Mey ermittelten in Hessen Charlotte Sänger (Andrea Sawatzki) und Fritz Dellow (Jörg Schüttauf). Foto: Claus Setzer / HR

Unterkühlt geht es seit 2015 in Frankfurt zu. Kommissar Paul Brix (gespielt von Wolfram Koch), ein Mann mit schwieriger Vergangenheit, und Kommissarin Anna Janneke (Margarita Broich), alleinerziehende Mutter und ausgebildete Psychologin, sind auf Verbercherjagd. Foto: Bettina Müller / HR

Das bewährte Kommissarengespann Paul Stoever (Manfred Krug, r.) und Peter Brockmöller (Charles Brauer) ging von 1988 bis 2001 in Hamburg auf Verbrecherjagd. Foto: United Archives / imago

Die obligatorische Musikeinlage am Ende jeden Falles hatte Kultpotenzial. Foto: United Archives / imago

„Straßenbulle“, einer der seinen Job bei der Polizei von der Pike auf gelernt hat. So würde sich der „Tatort“-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) sicherlich selbst beschreiben. Unterstützung bekommt er von Oberkommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz) in Hamburg. Foto: Marion von der Mehden / NDR



Fränkisch und mit viel Lokalkolorit geht es im Tatort um die Hauptkommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) zu. Foto: Hagen Keller / BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH

Knallharte Realität im Stuttgarter „Tatort“. Die Kommissare Sebastian Bootz (Felix Klare, l.) und Thorsten Lannert (Richy Müller) ermitteln seit 2008. Foto: Johannes Krieg / SWR

Nicht selten führen die Ermittlungen ins Drogen-, Waffen- und Mädchenhandel-Milieu. Foto: Johannes Krieg / SWR

Trenchcoat und Hut waren sein Markenzeichen: Hauptkommissar Ernst Bienzle (Dietz-Werner Steck) ermittelte in 25 Fällen zwischen den Jahren 1992 bis 2007 im Schwäbischen. Foto: Horst Rudel / imago

Harte Schale, weicher Kern. Seit 1997 ist die Bremer Hauptkommissarin Inga Lürsen (Sabine Postel) im „Tatort“-Dienst. Seit 2001 ermittelt Kommissar Stedefreund (Oliver Mommsen) an ihrer Seite. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen



Sozialkritisch, immer engagiert und nicht zu persönlich – das zeichnet einen guten Bremer „Tatort“ aus. Foto: Svenja von Schultzendorff / Radio Bremen/ARD Degeto

In den ersten beiden Folgen 376 „Inflagranti“ und 384 „Brandwunden“ aus den Jahren 1997 und 1998 hieß ihr Gehilfe Stefan Stoll und wurde von Rufus Beck verkörpert. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen

Er wurde in der dritten Episode von Heikko Deutschmann als Assistent Kraus abgelöst. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen

Zwei ganz eigene Charaktere ermitteln seit 2013 im „Tatort“ Saarbrücken. Die stark analytische und kontrollierte Hauptkommissarin Lisa Marx (Elisabeth Brück) sowie der liebenswerte und Vespa-fahrende Kommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) suchen noch das perfekte Zusammenspiel. Foto: Manuela Meyer / SR

Mit „Die Legende von Paul und Paula“ gelang ihm der Durchbruch: Winfried Glatzeder als Hauptkommissar Ernst Roiter brillierte gemeinsam mit Robinson Reichel als Kommissar Michael Zorowski in der Berliner Verbrecherwelt. Foto: United Archives / imago



In Luzern ermitteln und verhören die beiden Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer). Foto: Daniel Winkler / ARD Degeto/SRF

Sein Markenzeichen war die Fliege: Als Einzelkämpfer ermittelte Karl-Heinz von Hassel als Kommissar Edgar Brinkmann von 1985 bis 2001 in Frankfurt am Main. Foto: United Archives / imago

Bereits nach zwei Folgen wurden sie wieder in den Ruhestand geschickt: Das Erfurter-„Tatort“-Team bestand aus Kommissar Maik Schaffert (Benjamin Kramme) und Kommissar Henry Funck (Friedrich Mücke). Unterstützt wurden sie von Alina Levshin als Kommissarin Johanna Grewel. Foto: NDR/MDR



Während der aktuellen Sommerpause stehen "Tatort"-technisch ebenfalls hauptsächlich Wiederholungen im Programm, wobei es dieses Jahr eine Ausnahme und Unterbrechung gibt: die TV-Ausstrahlung von Til Schweigers über zwei Stunden dauerndem Kino-"Tatort" mit dem Titel "Tschiller – Off Duty" am Sonntag, den 8. Juli.

Nach der Sommerpause wird das Erste im August mit einem Experiment die neue "Tatort"-Saison eröffnen. Das kündigte Programmdirektor Volker Herres in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Der Schweizer Krimi "Tatort: Musik stirbt zuletzt" von Regisseur Dany Levy am 5. August sei ein "sehr besonderer Film, der ganz ohne Schnitt auskommt und an nur einem Ort, dem Luzerner Konzerthaus, spiel", sagte Herres.

"Tatort"-Ermittler Stedefreund war komplett nackt zu sehen

Wer es nicht bis dahin aushalten kann, den versöhnt vielleicht ein kleiner Rückblick auf die zurückliegende "Tatort"-Saison 2017/2018 – die 36 neuen "Tatorte" der Saison hatten es in sich.

So gab es zum Beispiel einen Krimi, der sich um die Pornobranche drehte ("Hardcore" aus München, 8. Oktober), ein Aufarbeitungsversuch zur RAF("Der rote Schatten" aus Stuttgart, 15. Oktober), einen Krimi um eine Partei nach Art der AfD ("Dunkle Zeit" aus Hamburg, mit Wotan Wilke Möhring, 17. Dezember), einen verrückten Film im Film im Film ("Meta" aus Berlin, 18. Februar) sowie einen Thriller in Anlehnung an den realen Fall Bögerl mit Maria Furtwängler ("Der Fall Holdt", 5. November), der wie der echte Fall von 2010 ungelöst blieb und damit manche Zuschauererwartung enttäuschte.

Für Aufsehen sorgte im Herbst auch ein Film aus Bremen. Kommissar Stedefreund (Oliver Mommsen) war in der Folge "Zurück ins Licht" (22. Oktober) full frontal, wie es im Fachjargon heißt, also mit Penis nackt zu sehen. Das gab es vorher so noch nicht - zumindest bei keinem Hauptdarsteller der Reihe. Das Bremer Duo Lürsen/Stedefreund verabschiedet sich übrigens bald. 2019 ist Schluss.

"Tatort"-Kommissar Kopper löste seinen letzten Fall

Außergewöhnlich waren auch ein übersinnlicher Gruselfilm aus Frankfurt ("Fürchte dich", 29. Oktober) sowie erneut ein Impro-Krimispiel mit Ulrike Folkerts ("Waldlust", 4. März). Ein erster "Tatort" mit improvisierten Dialogen des Filmemachers Axel Ranisch wurde Anfang 2017 viel kritisiert, vor allem wegen beteiligter Laiendarsteller.

Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal und Andreas Hoppe als Kommissar Mario Kopper standen zum letzten Mal gemeinsam für einen „Tatort“ vor der Kamera.

Foto: Ulrich Perrey / dpa

Der Film "Babbeldasch" hatte auch ARD-intern Überlegungen über eine Experimentebeschränkung befördert, die dann aber im Dickicht der vielen beteiligten Anstalten unterging. Ranischs zweiter "Tatort" ohne Drehbuch kam bei Zuschauern und Kritik deutlich besser an.

Folkerts Figur Lena Odenthal verlor diese Saison außerdem nach mehr als 20 Jahren und fast 60 Fällen ihren Kollegen Kopper. Er beendete nach einem rätselhaften und recht persönlichen Mafiafall (Titel "Kopper", 7. Januar) den Polizeidienst und ging nach Italien. Schauspieler Andreas Hoppe machte kein Geheimnis daraus, dass er gerne an Bord geblieben wäre, sein Abgang also unfreiwillig war.

Alwara Höfels zog sich aus dem "Tatort"-Team Dresden zurück

Ein weiterer Abschied, ebenfalls nicht ganz im Frieden mit dem zuständigen Sender: Alwara Höfels gab in Dresden nach sechs Filmen ihre Rolle als Henni Sieland auf. Unter anderem ein "fehlender künstlerischer Konsens" führte dazu, wie sie es formulierte. Ein Online-Dating-Fall ("Wer jetzt allein ist", 21. Mai) war ihr letzter.

Die Ermittlerinnen Henni Sieland (l, Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) in einer Szene des Tatorts „Wer jetzt allein ist". Es war der letzte Fall, an dem Alwara Höfels mitwirkte.

Foto: Daniela Incoronato / dpa

Im Gegensatz zu Höfels ist sie sogar gebürtige Dresdnerin. Sie freut sich auf den neuen Job: "Dresden ist trotz aller Schlagzeilen der letzten Jahre immer noch ein Ort des kulturellen Erbes, der Vielfalt und bedeutet für mich Wurzeln und Verbundenheit, Teenagererinnerungen und Jugendliebe."

Und noch eine Ankündigung kam diese Saison heraus: In der Schweiz hören Flückiger und Ritschard auf (Stefan Gubser und Delia Mayer). Statt in Luzern soll bald in Zürich ermittelt werden.

Bei den "Tatort"-Specials mit Heike Makatsch könnte es dagegen weitergehen: Sie ermittelte als Ellen Berlinger an Ostern in ihrem zweiten "Tatort" - diesmal in Mainz statt in Freiburg.

Borowski bekommt neue Partnerin

Apropos Freiburg: Dort nahm im Oktober ("Goldbach", 1. Oktober) ein neues Team als Schwarzwald-"Tatort" den Dienst auf (zweiter Fall "Sonnenwende" dann im Mai (13. Mai)). Die Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg (Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner) sind die Nachfolger des Bodensee-"Tatorts" - ein ruhiges Duo, keine Psychos wie in Dortmund, keine Actionhelden wie Til Schweiger.

Das Ermittlerpaar Lessing (Christian Ulmen) und Kira Dorn (Nora Tschirner) erfreuen sich mit ihren humorigen Ermittlungen großer Beliebtheit.

Foto: Anke Neugebau / dpa

In Weimar blödelten derweil die Kommissare Kira Dorn und Lessing (Nora Tschirner und Christian Ulmen) vergleichsweise kurz hintereinander – einmal in "Der wüste Gobi" (26. Dezember) mit Jürgen Vogel als Würger und einmal in "Der kalte Fritte" (11. Februar) mit einem brutalen Bruderzwist samt Showdown in einem Steinbruch.

Nach dem Ausstieg der Schauspielerin Sibel Kekilli, im Krimi als Versetzung von Sarah Brandt gelöst, ermittelte der Kieler Kommissar in dieser Saison nur einmal – und das dann auch allein. In "Borowski und das Land zwischen den Meeren" (25. Februar) wurde Axel Milberg in einen außergewöhnlichen Mystery-Fall auf einer Nordsee-Insel hineingezogen. Nach der Sommerpause bekommt er die Schauspielerin Almila Bagriacik als operative Fallanalytikerin Mila Sahin an seine Seite.

"Tatort"-Ermittler in Dortmund bekommen neuen Kollegen

In Dortmund ist bald nach dem Ausstieg von Stefan Konarske ein neuer Mann an Bord: Schauspieler Rick Okon. Seinen Einstand als Jan Pawlak hatte er bereits diese Saison in einer Gastrolle als verdeckter LKA-Ermittler im Gefängnisthriller "Tollwut" (4. Februar). Darin wurde Kommissar Faber (Jörg Hartmann) erneut mit dem Mörder seiner Familie konfrontiert, gespielt von Dauerbösewicht Florian Bartholomäi.

Die mit Abstand besten Einschaltquoten hatten wieder die Fälle aus Münster. Während "Fangschuss" mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers im April 2017 mit etwa 14,6 Millionen Zuschauern die höchste Zuschauerzahl seit 25 Jahren für einen "Tatort" holte, waren die Fälle dieser Saison aber etwas quotenschwächer - wenn auch auf hohem Niveau: den Kunstkrimi "Gott ist auch nur ein Mensch" (19. November) sahen 13 Millionen, den Zookrimi "Schlangengrube" (27. Mai) gut zwölf Millionen.

