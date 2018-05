ESC-Moderator Peter Urban: "Michael Schulte hat gute Chancen"

Hamburg. Seine spitzen und oft bissigen Kommentare sind längst Kult: Seit 1997 kommentiert Peter Urban (70) den Eurovision Song Contest (ESC). Das einst eher belächelte Gesangsfestival gilt heute als globale TV-Show mit 150 Millionen Zuschauern.

Auch dieses Mal ist Urban wieder live dabei, wenn in Lissabon der weltbeste Beitrag gesucht wird. Für Deutschland geht Michael Schulte (28) mit dem Lied "You let me walk alone" an den Start (ARD, 20.15 Uhr).