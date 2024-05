Hamburg. Das gute Wetter macht es möglich: Pünktlich zu den Maiferien öffnet das erste Freibad in Hamburg. Bäderland bietet besondere Aktion.

Das sommerliche Wetter in Hamburg macht möglich, worauf so viele warten: Die Freibadsaison startet. Bäderland öffnet Ende der Woche pünktlich zu den Maiferien das Sommerfreibad Kaifubad in Hamburg-Eimsbüttel.

Ab dem Wochenende werden für Hamburg weiterhin beständig hohe Temperaturen erwartet. Das nimmt Bäderland Hamburg zum Anlass, am Freitag (17. Mai) mit dem Freibad des Kaifubads das erste Sommerfreibad zu öffnen. Dort dürfen Frauen seit einem Jahr an einem bestimmten Tag oben ohne schwimmen.

Freibad in Hamburg: Das gute Wetter ermöglicht Saisonstart im Kaifubad am 17. Mai

„Der Freibad-Standort Kaifubad wird von allen Bevölkerungsgruppen gerne genutzt. Durch die dazugehörigen Hallenbäder bietet sich den Gästen zudem die Gelegenheit, sich zwischendurch auch mal aufzuwärmen“, sagt Bäderland-Sprecher Michael Dietel. Zusammen mit den Ganzjahresfreibädern haben die Hamburger damit an sechs Standorten in der Stadt die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu schwimmen.

Neben dem Sommerfreibad sind außerdem nach wie vor die Ganzjahresfreibäder vom Billebad, Familienbad Rahlstedt, Festland, Holthusenbad und Parkbad geöffnet. „Damit sind ab Freitag knapp die Hälfte unserer Freiluftangebote in Betrieb. Die noch verbleibenden Sommerfreibäder öffnen wir, sobald sich das Wetter eingespielt hat. Wir möchten vermeiden, wieder schließen zu müssen, falls es doch noch nicht ganz mitmacht“, so Dietel.

Kaifubad Hamburg: Kostenlose Sonnencreme soll vor Hautkrebs schützen

In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Erstmals stellt Bäderland in Kooperation mit Asklepios den Freibadgästen an mehreren Standorten kostenlose Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung. Auch in Sachen Sicherheit geht es Bäderland innovativ an und setzt KI ein.

In folgenden Sommerfreibädern finden Besucherinnen und Besucher Sonnencreme-Spender, die kontaktlos genutzt werden können:

Kaifubad

Billebad

Bondenwald

Naturbad Stadtparksee.

Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund: „Wer sich zu oft der prallen Sonne aussetzt und mehrfach Sonnenbrände erleidet, riskiert eine Hautkrebserkrankung. Menschen helleren Hauttyps sollten sich ohne Schutz nur knapp 15 Minuten der Sonne aussetzen“, so Christian Sander, Chefarzt der Hautklinik der Asklepios Klinik St. Georg. In Hamburg sind rund 45.000 Menschen von Hautkrebs betroffen.

Hautkrebs: Übermäßige Sonneneinstrahlung als Kind kann schlimme Folgen haben

Und: Die Haut vergisst nicht. Hautkrebs tritt zwar meist erst im Alter ab 50 Jahren auf, „aber der Ursprung liegt oft 20, 30 oder 40 Jahre zurück, wenn man als Kind oder junger Mensch ungeschützt einer übermäßigen Sonneneinstrahlung ausgesetzt war“, so Professor Sander.

Er rät: „Wer länger sonnenbadet, sollte dringend Sonnencreme nutzen. Ein hoher Lichtschutzfaktor – kurz LSF – ist dabei sehr wichtig. Beim LSF 50 etwa kann man dann 50-mal länger in der Sonne bleiben als ohne Schutz. Besonders wichtig ist der Sonnenschutz für Kleinkinder, deren Haut noch sehr dünn und empfindlich ist. Sonnenschutzkleidung und eine wirksame Sonnencreme sind unverzichtbar.“