Hamburg. Die Kleiderei am Eppendorfer Weg setzt auf ein ungewöhnliches Konzept. Wie das Konzept funktioniert und Kunden Mitglied werden können.

„Stil hast du, Kleider leihst du“ – dieser Satz prangt seit einigen Tagen in großen, schwarzen Buchstaben prominent über der Kleiderei am Eppendorfer Weg 68. Erst vor zwei Monaten hatte Inhaberin Leoni Lojenburg (33) den Mietvertrag für die Immobilie in Hamburg-Eimsbüttel unterzeichnet.

Einige Wochen und eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne später feierte sie jetzt mit der Kleiderei Eröffnung – und gleichzeitig die Rückkehr eines ungewöhnlichen Modekonzepts nach Hamburg.

Eimsbüttel: Mit der Kleiderei kehrt ein besonderes Modekonzept nach Hamburg zurück

Schon vor mehr als zehn Jahren hatten die Gründerinnen Thekla Wilkening und Pola Fendel hier ihre Vision realisiert: Mode leihen statt kaufen. Das Konzept wurde gut angenommen, verschwand aber wieder aus Hamburg, als sich die Unternehmerinnen vorrangig auf den Onlinemarkt konzentrieren wollten.

Leoni Lojenburg holte die Kleiderei, mittlerweile ein Franchise-Unternehmen, jetzt zurück und verspricht auf ihrem Instagramaccount nun „einen unendlichen Kleiderschrank“ für alle Hamburger. Und so funktioniert das besondere System: Interessierte können für 29 Euro im Monat eine Basismitgliedschaft abschließen und damit bis zu vier Kleidungsstücke gleichzeitig ausleihen. Schüler und Schülerinnen, Azubis und Studenten erhalten einen Rabatt von 3 Euro.

Kleiderei Hamburg: Auch ohne Mitgliedschaft können Kunden einkaufen

Die Mitgliedschaft wird direkt vor Ort abgeschlossen – wichtig ist, Ausweis und Girocard mitzubringen. Eine maximale Leihdauer gibt es, außer bei wenigen, ausgewählten Kleidungsstücken, nicht. Mit der erweiterten Mitgliedschaft für 39 Euro steigt die maximale Anzahl der ausleihbaren Stücke auf sechs.

Möchte man ein weiteres Teil leihen, kann man eines der schon ausgeliehenen wieder (gewaschen) mitbringen und gegen ein neues austauschen. Und auch Menschen ohne Mitgliedschaft können in der Kleiderei auf Schatzsuche gehen: Bis auf einige Ausnahmen können alle Kleidungsstücke käuflich erworben werden.

Hamburg-Eimsbüttel: Mitglieder der Kleiderei bekommen beim Kauf Rabatt

Gut zu wissen: Wer eine Mitgliedschaft besitzt, erhält zehn Prozent Rabatt auf die Kaufpreise. Und wer das betreffende Kleidungsstück zusätzlich schon mindestens einen Monat lang ausgeliehen hat, bekommt es sogar 20 Prozent günstiger.

„Die Kaufentscheidung der Kunden und Kundinnen ist dann meist etwas überlegter“, erklärt Geschäftsführerin Lojenburg die Hintergründe des Rabatt-Modells. Sie selbst will „Teil einer Veränderung sein, Konsum nachhaltiger zu gestalten“ – und hofft, das nun künftig mit der Kleiderei umsetzen zu können.

Kleiderei, Eppendorfer Weg 68, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonnabend von 12 bis 19 Uhr