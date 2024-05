Hamburg. Der Frühsommer bleibt dem Norden vorerst erhalten, während das Wetter in anderen Teilen Deutschlands umschlägt. Die Aussichten.

Das Wochenende war schon warm, nun wird das Wetter fast hochsommerlich. Am Montag soll es in Hamburg nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 26 Grad warm werden. An den Küsten bleibt es bei frischem Ostwind ein bisschen kühler.

Und an der Wetterlage wird sich so schnell nichts ändern. Der Norden liegt laut DWD im Einflussbereich eines Hochs, dessen Schwerpunkt über der Nord- und Ostsee liegt und das von da aus weiter nach Osten wandert.

Wetter Hamburg: Am Dienstag könnte es einen neuen Jahresrekord geben

Es geht also sonnig weiter. Am Dienstag sind in Hamburg 27 Grad möglich – und damit ein neuer Jahreshöchstwert. Der bisherige datiert vom 1. Mai: Am Tag der Arbeit waren in Neuwiedenthal 26,8 Grad gemessen worden.

Warm und trocken soll es laut DWD auch am Mittwoch und Donnerstag bleiben, mit Temperaturen von bis zu 27 Grad in Hamburg und nächtlicher Abkühlung auf elf bis 14 Grad. Allerdings frischt der Wind auf. „Zur Wochenmitte sind auch stürmische Böen zu erwarten“, sagte DWD-Meteorologe Christian Paulmann.

Lesen Sie auch:

Am Sonntag hatten die Temperaturen in Hamburg bis zu 22 Grad erreicht. An den Küsten war es mit 16 bis 20 Grad bei mäßigem bis frischem Ostwind noch ein bisschen kühler geblieben.

Für weite Teile Deutschlands sind die Aussichten weniger schön. Von Westen ziehen Tiefdruckgebiete mit Regen und Gewittern herauf. Im Südwesten sind im Lauf der Woche auch Unwetter möglich. Am Pfingstwochenende könnte der Regen dann auch den Norden erreichen.