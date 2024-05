Bergedorf. In Kooperation mit dem mobilen Kino „Flexibles Flimmern“ zeigen wir den legendären Kino-Streifen „Endstation Mond“ auf der Sternwarte.

Es ist das erste große Weltraumabenteuer der Filmgeschichte in Farbe: „Endstation Mond“ feiert am letzten Mai-Wochenende seine, wenn auch etwas verspätete Premiere auf der Sternwarte. Gleich sechs Vorstellungen des legendären Streifens von Regisseur Irving Pichel sind geplant – vom 23. bis 26. Mai im Café Stellarauf dem Areal des Bergedorfer Observatoriums am idyllischen Ende des Gojenbergswegs.

Organisiert anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Bergedorfer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem mobilen Kino „Flexibles Flimmern“, wird der Kino-Film aus dem Jahr 1950 an zwei Nachmittags- und vier Abendvorstellungen über die Leinwand im Café auf der Sternwarte flimmern. Das Werk thematisiert die Reise zum Mond 19 Jahre bevor sie mit der Crew von Neil Armstrong tatsächlich Wirklichkeit werden sollte. Grundlage ist der Roman von Robert A. Heinlein.

150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung: Kino-Abenteuer auf der Sternwarte

Natürlich sind es in „Endstation Mond“ die Amerikaner, die als erste den Erdtrabanten erreichen – passend zur Begeisterung jener Zeit mit einer Atomrakete. Aber auf dem Mond gibt es unerwartete Probleme: Das Flugobjekt hat nicht genug Energie für den Rückflug. So muss die Crew den Himmelskörper genauer erkunden, was erstaunliche Entdeckungen verspricht.

Wer „Endstation Mond“ in der passenden Umgebung auf der Sternwarte erleben will, reserviert sich Karten zum Preis von 12 Euro per E-Mail an reservierungen@flexiblesflimmern.de. Abonnenten unserer Zeitung, die beim Bezahlen am Eingang ihre Treuekarte vorzeigen, zahlen für die erste Karte nur 10 Euro.

Geplant sind von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, jeweils um 20 Uhr Abendvorstellungen. Zudem gibt es am Sonnabend und Sonntag um 16 Uhr Nachmittagsvorstellungen. Einlass ist schon 90 Minuten vorher, weil die Crew vom Café Stellar auf das Filmerlebnis jeweils mit einem kulinarischen Erlebnis einstimmen will. Die Speisen sind nicht im Eintrittspreis enthalten. Wer nur den Film sehen will, kommt einfach etwas später.

Die nächste Station des „Flexiblen Flimmerns“ in Bergedorf steht bereits fest: Am Dienstag und Mittwoch, 4./5. Juni, wird in der Film „Schlafes Bruder“ in der Hasse-Aula an der Hassestraße 13 gezeigt.

