Ochsenwerder Schützen laden ein zum Heimatvereinschießen

Hamburg. Sieben Wochen werden noch vergehen, dann wird bei der Ochsenwerder Schützengemeinschaft wieder groß gefeiert. Bis es soweit ist, sind Vereine, Feuerwehren, Firmen, Freunde und Nachbarn zum Heimatvereinschießen auf dem Schießstand eingeladen. Dazu gibt es Getränke und einen kleinen Imbiss am Schützenhaus am Eichholzfelder Deich 5.

Schießtermine für die Jugend sind noch bis Freitag, 30. Juni, täglich ab 18.30 Uhr. Erwachsene sind von Mittwoch, 28. Juni, bis Freitag, 30. Juni, und in der Woche von Montag, 3. Juli, bis Freitag, 7. Juli, jeweils ab 19 Uhr, eingeladen. Eine Anmeldung ist möglich per Telefon bei Gerald Eggers 040/737 43 75 oder bei Jan Hendrik Timmann per Anruf oder WhatsApp 0152/828 07 92 sowie per E-Mail an anmeldung@ochsenwerder-schuetzen.de. Zu gewinnen gibt es Wander- und Erinnerungspokale sowie Essens- und Getränkegutscheine.

Mitte August wird drei Tage lang Programm geboten

Mitte August wird dann das traditionelle Volks- und Schützenfest gefeiert: Los geht es am Freitag, 18. August, 20 Uhr, mit der Warm-up-Party mit Malle-DJ Jens Korth. Am Sonnabend, 19. August, beginnt um 14 Uhr das Familienfest mit Karussells, Spielen und Preisschießen. Um 20 Uhr beginnt die Sommer-Tanznacht mit DJ Christian Flindt.

Der Festumzug im Jahr 2022 – am Sonntag, 20. August, zieht er wieder durch Ochsenwerder.

Foto: Thomas Heyen

Am Sonntag, 20. August, beginnt der Tag bereits am frühen Morgen: Um 9 Uhr heißt es Abmarsch für den großen Festumzug am Festplatz. Von dort geht es zur Majestät Jan Hendrik Timmann am Ochsenwerder Norderdeich 80 – und gegen 11.30 Uhr zurück durch das Dorf zum Festplatz. Um 16 Uhr beginnt das Biergartenfest mit den Vierländer Musikanten, bevor um 18 Uhr die Proklamation des Heimatpokalschießens, des Kinder- und Bürgerkönigs und der neuen Majestäten startet. Nach dem großen Zapfenstreich um 22 Uhr bildet ein Höhenfeuerwerk den Abschluss der Festtage.