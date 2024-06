Kreis Pinneberg. Der Sommer spielt mit Sonnenschein und knackige Temperaturen mit: Wo sich Menschen im Kreis Pinneberg und Umgebung abkühlen können.

Lange Wochen hat das unwirtliche Frühsommerwetter den Badespaß im Freien eingeschränkt

Mit den gestiegenen Temperaturen kommen nun auch die Menschen in die Freibäder

Im Kreis Pinneberg und der näheren Umgebung gibt es ein großes Schwimm- und Badeangebot

Die Sonne gibt mittlerweile ihr Bestes, nachdem der meteorologische Sommeranfang noch eher ernüchternd ausgefallen ist. Mit den Temperaturen ist auch die Laune und die Lust auf einen Besuch im Freibad gestiegen. Im Kreis Pinneberg haben die ersten Freibäder zwar schon Anfang Mai die Saison eingeläutet, aber jetzt läuft der Badebetrieb unter freiem Himmel im Kreisgebiet und Umland auf Hochtouren.

So haben die Bäder Pinneberg ihre Außenbecken für Besucher geöffnet. Und auch wenn es zwischendurch wieder wolkige Tage geben sollte, eine angenehme Wassertemperatur von 24 Grad Celsius sollte immer gegeben sein. Die Gäste können schwimmen, auf der großzügigen Liegewiese entspannen und für die jüngsten Gäste ist das Planschbecken im Außenbereich in Betrieb.

Freibad Pinneberg ist für sportliches Schwimmen ebenso geeignet wie für den reinen Badespaß

„Unser Außenbereich mit dem Schwimmbecken ist nicht nur für sportliche Schwimmerinnen und Schwimmer geeignet, sondern bietet auch eine Vielzahl von Attraktionen, die Spaß und Entspannung für die ganze Familie garantieren“, sagte Björn Pätzel, der Bereichsleiter Bäder der Kommunalwirtschaft Pinneberg.

Das Außenbecken der Pinneberger Badewelt wird jetzt geöffnet. © Kommunalwirtschaft Pinneberg | Kommunalwirtschaft Pinneberg

Der Außenbereich des Schwimmbades an der Burmeisterallee ist in der Woche von 6 bis 8 Uhr geöffnet, außerdem dienstags 15 bis 20 Uhr, mittwochs bis freitags 14 bis 20 Uhr. Am Wochenende öffnet das Außenbecken von 14 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6,80 Euro pro Tag. Kinder zahlen die Hälfte.

Gleichzeitig ist in dieser Zeit auch immer die Schwimmhalle geöffnet – für kältere Tage. „Wir werden in den Sommerferien allerdings für einige Tage komplett schließen, um dringende Fliesenarbeiten in den Duschen zu erledigen. Dafür wird es diesem Jahr wird es keine mehrwöchige Schließzeit geben“, sagt der Bäderchef.

Freibäder Pinneberg: Kultbad in Quickborn hat Saison mit Pool-Party eröffnet

Auf viele sonnige Tage im gut besuchten Freibad in Quickborn – wie hier auf dem Foto von der vergangenen Saison – hoffen Stadt und Betreiberteam auch für dieses Jahr. Los ging es am 1. Mai mit einer großen Poolparty. © Stadt Quickborn | Stadt Quickborn

Das Kult-Freibad Quickborn ist Anfang Mai mit einer großen Eröffnungsparty in die neue Saison gestartet. Es gab innovative Großwasserspielgeräte im Becken, Parcours an Land und im Wasser sowie Spiele für die Kleinen im Kinderbecken. Höhepunkt war wie immer der Auftritt des Bürgermeisters Thomas Beckmann, der die Saison durch einen Sprung ins kühle Nass offiziell eröffnete.

Wer es Beckmann nachmachen und im Kult-Freibad schwimmen möchte, kann auch Zehner- oder Saisonkarten erwerben. Die Eintrittspreise blieben in diesem Jahr unverändert. Einzelkarten kosten zwei Euro für Kinder und Jugendliche, eine Zehnerkarte kostet für sie 15 Euro. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, für sie kostet eine Zehnerkarte 30 Euro. Saisonkarten werden auf Antrag verkauft, dieser ist über die Homepage der Stadt herunterzuladen.

Im Badepark Elmshorn wurde zunächst die Traglufthalle abgebaut

Ganz so schnell wie in Quickborn konnte es im Badepark Elmshorn nicht losgehen. Badebetriebsleiter Jürgen Gerweler musste so manche Sache bedenken und erledigen, ehe er das Erlebnis-Hallenbad für die Sommermonate schließen und für die Schwimm- und Badewilligen dann an frischer Luft die Sommerinsel mitten im Krückaupark eröffnen konnte. „Nach dem zweiten Maiwochenende haben wir zuerst die Traglufthalle über den Becken abgebaut“, berichtet Gerweler.

Doch damit hieß es nicht automatisch, dass es losgehen konnte mit dem Spaß auf dem Areal mit seinen Wiesen, der Holzbrücke und der 102 Meter langen Rutsche. „Für Wetteraussichten ohne längeren Phasen mit sommerlichen Temperaturen haben wir das Erlebnisbad in der Halle noch offen gelassen“, sagt der Elmshorner Badebetriebsleiter. „Aber mit Junianfang haben wir dann das Erlebnisbad bis zum Herbst geschlossen und alle Aktivitäten nach draußen verlegt.“

Badebucht Wedel bietet ebenfalls eine Rutsche auf und hat ein Herz für Camper

Das andere Bad im Kreis Pinneberg mit einer großen Rutsche im Angebot macht, was die Frischluft angeht, ebenfalls Nägel mit Köpfen. Die Badebucht Wedel hat ihr Sommerbad eröffnet, fürchtet aber auch keine Wetterkapriolen. Nach bisherigem Plan sollen Erlebnisbad und Sommerbad parallel geöffnet bleiben. Aktuelle Informationen wird es dazu auf der Webseite der Badebucht geben.

Die Badebucht Wedel hat ihren Außenbereich geöffnet und wartet ebenfalls wie Elmshorn mit einer spektakulären Wasserrutsche auf. © Badebucht Wedel | Badebucht Wedel

Wer gerne diese Anlage nutzt, kann übrigens auch vor Ort übernachten. Die Kombibad GmbH, die auch das Bad inklusive der Sauna leitet, hat Anfang 2021 den Betrieb der Wohnmobilanlage von der Stadt übernommen und kräftig investiert. Mehr als 40 ruhige Stellplätze unterschiedlicher Größen wurden angelegt, versehen mit Stromanschlüssen und idyllisch auf Grünflächen gelegen.

Das Sommerbad der Badebucht in Wedel bietet Wasserspaß pur. © Badebucht Wedel | Badebucht Wedel

Es gibt auch Anlagen zur Fäkalentsorgung. Duschen sind nicht vorhanden, sie können bei Bedarf in der Badebucht genutzt werden. Die Zeit ist auf drei Übernachtungen begrenzt. Denn die Zielgruppe sind Kurzurlauber und nicht „Dauer-Camper“, um möglichst vielen Personen die Gelegenheit zu einer Stippvisite zu ermöglichen. Die wird auch gerne wahrgenommen. Es gibt Tarifmodelle mit unterschiedlichen Leistungen beispielsweise wie WLAN, Frischwasser und Rabatte auf die Tarife in der Badebucht.

Baden in der Natur: Im Kreis Pinneberg und Umland gibt es diese Seen und Badestellen

Doch auch ohne spektakuläre Rutschen im Angebot gibt es noch an einigen anderen Orten in Kreis und Umgebung reichlich Gelegenheit, um einen schönen Sommertag am Wasser zu genießen. Wer es natürlich mag, kann sogar zum Nulltarif fündig werden. Neben dem Rantzauer See bieten auch das Naturbad Oberglinde in Moorrege, der Baggersee in Appen-Etz sowie der Baggersee der Costa Kiesa in Norderstedt genug Möglichkeiten, um Sonne und Baden zu vereinen.

Im Naturbad Oberglinde in Moorrege lässt sich wunderbar baden. © Anne Dewitz | Anne Dewitz

Wagemutige können auch in der Elbe baden, etwa am Strandbad in Wedel oder in Kollmar. Doch angesichts der Strömungen ist höchste Vorsicht geboten. Wer nur Sonne tanken und leckere Getränke genießen möchte, ist vielleicht im Beachclub in Wedel richtig. Badespaß gibt es natürlich auf der zum Kreis gehörenden Insel Helgoland – auf der Badedüne oder im Mare Frisicum Spa.

Mehr zum Thema

Ebenfalls mit Beachatmosphäre, allerdings nicht kostenlos, bietet auch das Strandbad Norderstedt im Stadtpark reichlich Raum für Entspannung und Badespaß. Und wer schon über die Grenzen des Kreises hinausschaut, kann ja auch einmal im Fortuna-Bad in Glückstadt sowie im Freibad Horst schauen, ob dort genau der richtige Mix aus Freiluft-Chillen und Badespaß geboten wird.