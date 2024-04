Berlin. Integrierte Antenne, T9-Textfunktion für SMS und, natürlich, Snake. Das Nokia 3210 wurde von Fans verehrt. Sie dürfen sich nun freuen.

Die Handys des finnischen Herstellers Nokia galten ihrerzeit als stilprägend. Im Jahr 1999 kam das Nokia 3210 auf den Markt – nun steht es laut Berichten wohl vor einem Comeback. Wie unter anderem die Fachpublikation „PC Welt“ berichtet, plant Nokia-Hersteller HMD eine Neuauflage des Geräts. Auf einem Event in Kenia soll das Unternehmen ein sogenanntes Redesign des beliebten Mobiltelefons angekündigt haben.

Auch beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) deutete HMD die Quasi-Renaissance des Geräts an. „Eine Ikone kehrt in diesem Mai zurück #NokiaPhones“, heißt es auf dem offiziellen Account. Der Verkaufsstart des Nokia 3210 fiel ins Frühjahr 1999. Branchenkenner verweisen dementsprechend auf das anstehende 25-jährige Jubiläum des Handy-Klassikers. Allerdings sind die Hintergründe und technischen Details noch offen, unklar ist zudem, ob das Gerät überhaupt in Deutschland erscheint.

Nokia 3210: Kein Touchscreen, dafür physische Tastatur und Snake

Das kurvige Design war damals vom Sony Walkman inspiriert. Mit einem Einführungspreis von 199 DM zählte es zu den mittelpreisigen Modellen. Es war das erste Handy in dieser Preisklasse, das über die T9-Funktion verfügte, mit der Nutzerinnen und Nutzer SMS schneller schreiben konnten. Außerdem war es das erste Massenhandy mit integrierter Antenne. Laut Hersteller hielt der Akku damals 260 Stunden. Auch auf dem Gerät: der Handyspiel-Kultklassiker Snake.

Es wäre nicht das erste sogenannte „Dumb-Phone“, das der Hersteller HMD produziert. In den vergangenen Jahren verpasste das Unternehmen bereits dem Nokia 3310 und dem 8810 eine Rundumerneuerung. Angeblich erfreuen sie sich großer Beliebtheit bei Nutzerinnen und Nutzern der „Generation Z“ (Geburtsjahrgänge etwa zwischen 1995 und 2010). Die Retro-Neuauflagen haben kein Touchscreen, sondern eine physische Tastatur wie ihre Vorbilder und ermöglichen nur grundlegende Funktionen wie Telefonieren und SMS schreiben. Oder Snake spielen.

