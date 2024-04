München. Bei der Trauerfeier für Fritz Wepper kam ein großes Promi-Aufgebot zusammen. Seine Ehefrau überraschte mit einem besonderen Abschied.

Blau, rot, weiß, gelb — kein gedecktes Weiß, kein dunkles Rot. Nein, es ist ein bunter Blumenstrauß, den Fritz Weppers Ehefrau Susanne Kellermann und die gemeinsame Tochter Filippa ausgesucht haben und der dieser Trauerfeier in der Münchner Kirche so viel Farbe verleiht. Ein Gruß ans ewig blühende Leben sozusagen, in einer Liebesgeste zu einem Herz geformt.

Es ist der letzte Gruß an den geliebten Ehemann und Vater, an den beliebten TV-Schauspieler Fritz Wepper, der am 25. März im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Auf der dunkelroten Schleife dann die schlichten Worte in Gold: „In ewiger Liebe. Filippa & Sanne“.

Auch den hellen Sarg, der in der Kirche vor dem Altar steht, ziert ein buntes Blumengesteck, eingerahmt von sechs großen Kerzen. Und daneben ein großes Foto von Fritz Wepper in Schwarz-Weiß. Es zeigt ihn mit seinem sympathischen Lächeln, so wie ihn Millionen TV-Zuschauer kennen. In der Kirche ertönte laut „Bild“ das Lied „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“.

Fritz Weppers Beerdigung: Zahlreiche Promis unter Trauergästen

Wie „Bild“ berichtet, ist auch Schauspiel-StarUschi Glas (80) unter den prominenten Trauergästen. „Ich werde ihn in fröhlicher Erinnerung behalten. Wir haben in jungen Jahren sehr viel miteinander gedreht. Wir waren zu allen möglichen kleinen Schandtaten bereit“, so Glas. „Es war eine tiefe Freundschaft – Fritz und Elmar waren unzertrennlich.“

Auch andere prominente Begleiterinnen und Begleiter verabschiedeten sich von Wepper, der über Jahrzehnte das deutsche TV-Publikum unterhalten hat. Darunter auch Janina Hartwig (62) – sie spielte jahrelang mit Wepper in „Um Himmels Willen“ (ARD), wo er seine Paraderolle als Bürgermeister Wöller innehatte.

Ebenfalls nahmen Leopold Prinz von Bayern (80) und die Journalistin Patricia Riekel (74) Abschied. Schauspielerkollege Bernd Herzsprung war da, der Wepper nach Presseberichten bis zuletzt ein treuer Freund gewesen sein soll. Auch Weltstar Vicky Leandros (71) und Verleger Hubert Burda (84) verabschiedeten sich von Wepper.

Markus Söder: Rührende Worte über Wepper und dessen Bruder Elmar

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) fand bewegende Worte: „Es ist wie ein Familienmitglied, das geht. Ich werde ihn vermissen. Er war ein ganz großer Bayer. Er hätte auch in Hollywood Karriere machen können, aber hat sich für Familie und Heimat entschieden“, so Söder zu „Bild“.

Söder ging auf das enge Familienband weiter ein: Er stellte sich vor, dass Fritz nun mit Mutter und Bruder Elmar im Himmel bei Bier und Weißwurst auf einer Alm zusammensitzt. Fritz Wepper starb nur etwa fünf Monate nach seinem geliebten Bruder Elmar Wepper, der 79 Jahre alt wurde. Dessen Tod konnte Fritz Wepper kaum verwinden. Der ältere Bruder Fritz findet nun seine letzte Ruhe im Familiengrab, zusammen mit Elmar. Die Geschwister hatten schon zu Lebzeiten beschlossen, auch im Tode vereint zu sein.

In seinem Buch „Ein ewiger Augenblick“ schreibt Wepper: „Mein letzter Ruheplatz steht schon lange fest“, auf dem Friedhof in München-Neuhausen. Er wollte in einem schwarzen Kimono, den er zum Meditieren trage, beerdigt werden, so erzählte er in der TV-Doku „Mein Fritz – Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper“, die im vergangenen Sommer im BR ausgestrahlt wurde. „Am Handgelenk möchte ich ein buddhistisches Armband mit hölzernen Perlen tragen. Beides Symbole des Loslassens“, so Wepper.