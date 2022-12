Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt: 1500 Fische tot

In einem Berliner Hotel ist ein Riesen-Aquarium geplatzt. Zwei Menschen wurden verletzt, 1500 Fische starben. So ist die Lage vor Ort.

Berlin.

Das riesige Aquarium des Hotels "Dom Aquarée" in Berlin-Mitte ist am frühen Freitagmorgen geplatzt

Aus dem Aquadom ergossen sich eine Million Liter Wasser und fluteten bis auf die Straße

Zwei Menschen wurden verletzt, rund 1500 Fische verendeten

Eine Materialermüdung könnte die Ursache für das Unglück sein

Unfassbare Bilder aus Berlin: Im Hotel "Dom Aquarée" ist das Riesen-Aquarium "Aquadom" geplatzt. Bilder und Videos aus dem Inneren des Hotels zeigen, dass von dem 16 Meter hohen Zylinder nichts mehr übrig ist. Auch der Rest des Gebäudes ist teilweise zerstört.

Der Aquadom hatte eine 14 Meter hohe Wassersäule, war mit rund einer Million Liter Wasser gefüllt und beherbergte rund 1500 tropische Fische. Er war laut Betreiber das "größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt" und eine beliebte Touristenattraktion.

Straße überflutet: Der Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée in Berlin-Mitte am frühen Freitagmorgen. Dort platzte ein riesiges Aquarium. Foto: Morris Pudwell

Die gewaltige Flutwelle hat Teile der Einrichtung auf die Straße vor dem Hotel gespült. Foto: Paul Zinken

Der Blick von oben zeigt, mit welcher Wucht das herausschießende Wasser Trümmer auf die Straße schleuderte. Foto: Christoph Södedr/dpa / Christoph Söder/dpa

Die Straße vor dem Hotel gleicht einem Trümmerfeld. Foto: Paul Zinken

Ein toter Fisch liegt zwischen den Trümmern aus dem Hotelgebäude auf der Straße. Foto: Miriam Schaptke

Ein paar wenige Fische wurden gerettet. Foto: Miriam Schaptke

Angesichts solcher Zerstörungen wirkt das wie ein Wunder. Foto: Miriam Schaptke

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) verschafft sich vor Ort einen Überblick. Foto: Paul Zinken

Der Druck von einer Million Litern Wasser, die aus dem Aquarium schossen, hatte eine verheerende Wirkung - wie ein Tsunami, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD).

Das Aquarium Aquadom im Hotel hatte eine 14 Meter hohe Wassersäule. Es war mit rund einer Million Liter Wasser gefüllt und beherbergte rund 1500 tropische Fische. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld

Das Riesen-Aquarium ist geborsten. Im Inneren des Aquariums fuhr ein doppelstöckiger Fahrstuhl die Besucher durch die Unterwasserwelt. Foto: instagram/tnn/dpa

Das komplett zerstörte Aquarium im Hotel Dom Aquarée. Foto: instagram/tnn/dpa

Das Atrium des Hotels Dom Aquarée ist verwüstet und liegt in Trümmern. Foto: tnn/dpa

Ein Foto eines Hotelgastes aus der 4. Etage. Zu erkennen ist das zerstörte Aquarium. Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr und die Polizei Berlin sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Morris Pudwell

Hotelgäste wärmen sich in Bussen der Berliner Feuerwehr vor dem Hotel auf. Foto: Morris Pudwell

Das Wasser hat Teile der Café-Einrichtung auf die Karl-Liebknecht-Straße gespült. Foto: Christoph Soeder/dpa

Trümmerteile auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Christoph Soeder/dpa

Fenster und Türen wurden durch die Wassermassen zerstört. Foto: Christoph Soeder/dpa

Vieles landete auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Miriam Schaptke

Foto: Miriam Schaptke

Foto: Miriam Schaptke

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) räumt Trümmerteile von den Straßen. Foto: Paul Zinken

Bis zum Sommer 2020 war der Aquadom umfassend modernisiert worden. Foto: Annette Riedl/dpa

Das Aquarium beherbergte rund 1500 tropische Fische. Taucher reinigten das Aquarium regelmäßig. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld

Das Aquarium im Bau - ein Foto von 2003. Foto: picture-alliance/ Berliner_Zeitung

Das Hotel Radisson SAS Dom Aquarée liegt in der Nähe des Berliner Doms. Foto: picture alliance / imageBROKER | Lothar Steiner



Aquadom: Hotelleitung gibt Statement ab

Einem Sprecher der Berliner Feuerwehr zufolge wurde die Feuerwehr am Morgen um kurz vor sechs Uhr zu dem Einsatzort gerufen. Das Aquarium soll geplatzt und anschließend rund eine Millionen Liter Wasser ausgetreten sein. Es ergoss sich vor allem über die oberen Geschosse des Hotels. 400 Gäste waren zur Zeit des Unfalls im Hotel.

Lesen Sie hier: Aquarium in Berlin geplatzt - Das war offenbar der Grund

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey machte sich noch am Vormittag ein Bild von der Lage vor Ort. "Wenn das alles nicht um 5.45 Uhr, sondern nur eine Stunde später passiert wäre, dann müssten wir nun über furchtbare menschliche Schäden berichten", so Giffey. Stattdessen seien nur zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr suchte am Morgen mit Rettungshunden nach weiteren menschlichen Opfern und fand glücklicherweise keine.

„Wenn das alles nicht um 5.45 Uhr, sondern nur eine Stunde später passiert wäre. Dann müssten wir nun über furchtbare menschliche Schäden berichten.“ ⁦@FranziskaGiffey⁩ in ihrem ersten Statement nach dem Unfall am Morgen. #Aquarium. via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/HcXV7Phy12 — Julian Würzer (@wurzer_julian) December 16, 2022

Aquarium in Berlin: 1500 Fische tot, weitere in Gefahr

Von den rund 1500 Fischen, die sich in dem Riesen-Aquarium befunden haben, sind hingegen nahezu alle verendet. Lediglich im unteren Bereich des Beckens und in einzelnen Pfützen konnten einige Dutzend der ehemaligen Bewohner gerettet werden. Zudem gibt es im Untergeschoss des Komplexes einige kleiner Aquarien, die zur Nachzucht verwendet dienen. Die Fische dort haben überlebt. Zwischenzeitlich war die Situation aber kritisch, weil die Gefäße nicht mit Strom versorgt werden konnten.

Gerettete Salzwasserfische kommen nun ins benachbarte Sea Life, das bereits seine Hilfe angeboten hat. Die Süßwasserfische sollen am Samstag in Aquarien des Zoos gebracht werden. "Um sie heute nicht dem Stress auszusetzen", so ein Sprecher.

Es haben wohl einige kleine Fische überlebt. Diese wurden nun in kleinen Aquarien untergebracht. Bezirkstadträtin ⁦@almut_neumann⁩ und Staatssekretär @kamrad erklären im Gespräch mit ⁦@morgenpost⁩ wie es für die Fische weitergehen soll. #Aquarium pic.twitter.com/r6cO1qsdbF — Julian Würzer (@wurzer_julian) December 16, 2022

Laut einem Polizeisprecher sind Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, auf die Straße geflogen. Es sei "schlagartig Wasser ausgetreten", hieß es weiter. Das Wasser habe sich unter anderem in ein Café ergossen, Tische und Stühle mit sich gerissen. Videos und Fotos von Hotel-Gästen zeigen das Ausmaß des Unglücks. Auf der Straße vor dem Hotel lagen viele Trümmer, die Eingangstür des Hotels ist stark beschädigt.

Hotelgäste wurden mit Wärmedecken ausgestattet aus dem Hotel, das zur Radisson-Blu-Gruppe gehört, geführt. In bereitgestellten Bussen konnten sich die Menschen aufwärmen.

So wird man den AquaDom nicht mehr sehen können: Am Freitagmorgen ist der gigantische Wassertank explodiert.

Foto: Imago/Massimo Pizzotti

Berlin: Platzte Aquarium wegen Materialermüdung?

Über die Ursache der Aquariums-Explosion kann derzeit nur spekuliert werden. Das Riesen-Aquarium Aquadom war im Jahr 2019/2020 erst umfassend modernisiert worden. Dafür musste das Wasser komplett abgelassen werden. Die Fische des Großaquariums wurden in dieser Zeit vorübergehend in Aquarien im Untergeschoss des Dom Aquarée untergebracht.

Dass ein Aquarium aus Acrylglas explodiert, verwundert Aquaristik-Experten. "Acrylglas gilt eigentlich als unverwüstlich und ist bei Aquarien dieser Größe das übliche Material", sagte Manfred Rank, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde (VDA), der Berliner Morgenpost.

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach von einer Materialermüdung als mögliche Ursache. "Die Ermittlungen zur Ursache sind natürlich noch nicht abgeschlossen, erste Anzeichen deuten jedoch auf eine Materialermüdung", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Nun gehe es darum, die Schäden zu erfassen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. So müssten Gebäude und Verkehrswege geprüft werden. Die Senatorin bedankte sich bei Polizei und Feuerwehr für ihren Einsatz. Beide sind seit dem frühen Morgen nach eigenen Angaben mit jeweils etwa 100 Leuten im Einsatz. Spranger wünschte den Verletzten eine "schnelle Erholung".

Aquarium: Explosion löst seismische Welle aus

Die Erschütterung, die durch das Platzen des Aquariums und das Austreten der eine Million Liter Wasser ausgelöst wurde, war so groß, dass sie sogar eine seismische Welle auslösten, wie ein Erdbeben. Zwei private Stationen hätten die Erschütterung aufgezeichnet.

Und so sieht es auf dem Seismogramm aus, wenn in #Berlin ein #Aquarium explodiert. Aufgezeichnet an zwei privaten @raspishake-Stationen in Rudow und Lankwitz pic.twitter.com/eqKOifmhCj — Erdbeben Deutschland (@ErdbebenDE) December 16, 2022

Das "Dom Aquarée" in Berlin-Mitte ist ein Hotel-, Wohn- und Geschäftszentrum. Im Mittelpunkt des Komplexes nahe dem Berliner Dom befand sich das Riesen-Aquarium, in dem die Besucher mit einem Panoramalift durch das 16 Meter hohe Meerwasseraquarium fahren konnten.

(amw/fmg)