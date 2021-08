Armin Laschet von Anwohnern eines Hochwassergebiets beschimpft

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz errichtet die Bundeswehr in insul im Landkreis Ahrweiler eine Behelfsbrücke. Für die Menschen ist es ein Lichtblick inmitten von Chaos und Zerstörung.

Swisttal. Armin Laschet muss aktuell schwere Vorwürfe erdulden: Zweieinhalb Wochen nach der Flutkatastrophe besuchte der -Kanzlerkandidat das Hochwassergebiet von Swisttal im Rhein-Erft-Kreis. Während seines Besuchs konfrontierten ihn die Anwohner allerdings mit der fehlenden Hilfe vor Ort.

So ärgerte sich ein Bewohner auf einer der mittlerweile zerstörten Straße, dass er bisher weder Hilfe von der Landesregierung noch von der örtlichen Verwaltung gesehen habe. Die einzige Hilfe beim Aufräumen sei stattdessen von jungen Leuten ausgegangen. "Riesengroße Versager", schimpfte ein anderer Mann bei Laschets Auftauchen - und spielte auf Konsequenzen für die diesjährige Bundestagswahl an: "Sie werden es bei der Wahl merken." Lesen Sie dazu: Flutdrama in Ahrweiler: Hat der Landrat zu spät gewarnt?

Armin Laschet für Flutmanagement kritisiert

Die offenbar ausbleibende Hilfe vor Ort brachte auch eine Frau zur Sprache: "Haben Sie schon mal eine Woche im Schlamm gebuddelt?" Ein weiterer Mann beklagte die ausbleibenden Informationen während des Unwetters: Die Stadt sei nicht alarmiert worden. Außerdem sei die Bevölkerung durch falsche Warnungen vor einem angeblich bevorstehenden Bruch der Steinbachtalsperre über Facebook verunsichert worden.

Der Vorstand eines Kindergartens in Swisttal-Heimerzheim forderte eine konkrete Ankündigung von Hilfe. "Er muss. Wir müssen in die Pötte kommen. Nicht das übliche Genehmigungsverfahren von zig Monaten. Wir brauchen schnelle Lösungen." Schließlich gebe es im Dorf keine Infrastruktur mehr. Alle kleinen Geschäfte und Unternehmen würden an den Folgen der Flut leiden. "Wir haben keine Schule mehr", machte Patrick Richelt den Ernst der Lage deutlich. Auch interessant: Flut offenbart erstaunliche Mängel im Katastrophenschutz

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet versicherte derweil mehrfach, dass schon bald Hilfe kommen würde. Er sei vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen und die nächsten Schritte in die Wege zu leiten. (dpa)