Polizei sucht nach Zeugen - Pastor in Berlin getötet

Berlin. Die Polizei sucht nach einem Tötungsverbrechen in dem Berliner Stadtteil Moabit mit einem Foto des Opfers nach Zeugen. Feuerwehr und Polizei waren am Sonnabendmittag nach Moabit gerufen worden, weil der 77-jährige Reinhold Zuber von Mietern seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden war.

Feuerwehrleute öffneten die Wohnung des Pastors an der Thomasiusstraße 5 in Moabit und fanden den Mann tot in der Wohnung. Die Situation habe ein Fremdverschulden vermuten lassen, so die Polizei. Deshalb sei die 6. Mordkommission hinzugezogen worden.

Obduktion belegt Verbrechen

Die Obduktion von Reinhold Zuber habe schließlich am Sonntagvormittag ergeben, dass der 77-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Die Ermittler vermuten als Tatzeit den vergangenen Dienstag, 30. Juni, oder Mittwoch, 1. Juli. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Ermittler berichtet, starb der Pastor durch stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper. Laut Bericht soll es zudem Einbruchsspuren an der Wohnungstür geben.

Eine Karte zeigt, wo der Pastor in Berlin getötet wurde.

Die Polizei veröffentlichte ein Bild des Opfers, weil sie sich Hinweise aus der Bevölkerung erhofft.

Die Fragen der Mordkommission:

Wer kannte Reinhold Zuber und kann Angaben zu seinem Umfeld machen?

Wer hat im genannten Tatzeitraum im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise nimmt die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 4664- 911 666 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pastor in Berlin getötet: Den Zeugenaufruf der Polizei lesen Sie hier