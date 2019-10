Feuer: Sonderzug mit Fans des SC Freiburg in Berlin in Flammen

Bundesliga Sonderzug brennt in Berliner Bahnhof: Fußballfans verletzt

Berlin am Samstagnachmittag: Die Feuerwehr muss am Bahnhof Bellvue einen brennenden Sonderzug löschen. Mit dem Zug wollten rund 700 Fußballfans die Rückreise nach Freiburg antreten.

Einsatz in Bahnhof Bellevue in Berlin: Ein Waggon stand in Flammen. Offenbar handelte es sich um einen Zug mit Fußballfans.