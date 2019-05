Potsdam: Mädchen aus Möbelhaus entführt und missbraucht

Potsdam. Nachdem ein Mädchen in Potsdam aus einem Möbelhaus verschwunden war, ist klar, dass das Mädchen missbraucht wurde. Das hat eine medizinische Untersuchung ergeben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen. Allerdings konnte er noch nicht vernommen werden. Zu den Gründen machte die Polizei keine Angabe.

Seine Wohnung wurde am Montag stundenlang durchsucht. Zudem wurden Zeugen und Anwohner befragt.

Ganze 22 Stunden war ein sechsjähriges Mädchen aus Potsdam verschwunden. Gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Familie hatte sie ein Möbelhaus besucht, als sie plötzlich nicht mehr auffindbar war. Jetzt werden weitere Details der grausamen Tat bekannt: Wie die "Märkische Allgemeine" berichtet, hielt der Mann das Mädchen stundenlang zuhause fest und missbrauchte sie.

Mädchen verschwand in Potsdamer Möbelhaus

Das Mädchen konnte sich offenbar in der Nacht befreien. Polizisten fanden es wenig später weinend auf einer Parkbank. Das Mädchen habe gesagt, es sei "geklaut" worden. Der Mann wurde festgenommen. Gegen den 58-Jährigen ist nun Haftbefehl erlassen worden - wegen Freiheitsberaubung und sexuellem Missbrauch. Er wurde aber noch nicht vernommen.

Mann entführt Mädchen aus Möbelhaus entführt - Das Wichtigste in Kürze:

In Potsdam verschwand ein Mädchen spurlos aus einem Möbelhaus

Es war ohne seinen Vater nach unten mit dem Fahrstuhl gefahren

Danach wurde es 22 Stunden vermisst und offenbar Opfer eines sexuellen Missbrauchs

Was sich laut der Ermittler am Wochenende in Potsdam abgespielt haben soll, klingt wie der Alptraum vieler Eltern: Die Familie ist am Samstagnachmittag mit den Kindern im Möbelhaus, die sechs Jahre alte Tochter nimmt den Fahrstuhl, allein. Der Vater sieht die Kleine, wie sie im Erdgeschoss aussteigt und zum Ausgang geht. Dann ist sie weg.

Missbrauch nach Entführung eines Mädchens? 58-Jähriger festgenommen

Am frühen Abend alarmiert der Vater die Polizei. Die sucht das Mädchen mit 70 Leuten, Hubschrauber und Drohne. Am Sonntag wird das Kind weinend auf einem Gehweg gefunden. Wie sich später herausstellt, ist es verletzt, mutmaßlich sexuell missbraucht. Noch am Sonntag wird ein 58 Jahre alter Deutscher festgenommen.

Polizei und Feuerwehr suchten nach dem Mädchen.

Foto: Julian Stähle / dpa

„Wir ermitteln wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs an dem Kind“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte. Der Mann konnte „aus persönlichen Gründen“ noch nicht vernommen werden. Was damit gemeint ist, lässt Nolte offen. Es geht neben dem Missbrauchsvorwurf weiter um das Delikt Freiheitsberaubung, also um den Entführungsverdacht.

Für die Suche nach dem Mädchen waren Bereitschaftspolizisten aus ihrem freien Wochenende gerufen worden. Sie gingen in Hauseingänge und Keller, befragten Anwohner. Dabei fiel den Polizisten schließlich das vietnamesisch-stämmige Mädchen auf dem Gehweg auf, sie erkannten es wieder.

Für solche Krisenfälle gibt es besonders geschulte Ermittler. Kriminalistinnen hätten das Kind altersgerecht befragt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nachbarn sehen, wie Mann abgeführt wird

Das Amtsgericht Potsdam erließ am Montagnachmittag Haftbefehl, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt. Zu dem Verdächtigen sagten die Ermittler nicht mehr. Wie die „Märkische Allgemeine“ berichtet, wurde der Mann nur wenige Straßen entfernt von dem Ort, wo das Kind verschwunden war, festgenommen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses sei abgeführt worden, das hätten Nachbarn in Drewitz, einem Ortsteil von Potsdam, bestätigt.

Dass Kinder und Jugendliche verschwinden und als vermisst gemeldet werden, ist nicht selten: laut einer privaten Hilfsorganisation 60 000 Mal im Jahr. Glücklicherweise tauchten sie in mehr als 99 Prozent aller Fälle wohlbehalten wieder auf, heißt es auf der Homepage der „Initiative vermisste Kinder“. (jb/dpa)