Arafat A.-C. in Berlin festgenommen

Ein hochrangiges Mitglied eines Berliner Clans ist am Rande eines Prozesses festgenommen worden. Es geht auch um den Sänger Bushido.

Das Kriminalgericht Moabit, in dem sich auch die Strafabteilungen des Amtsgerichts Tiergarten, die Strafkammern vom Landgericht Berlin und ein Großteil der Staatsanwaltschaft Berlin befinden.

Berlin. Der Clan-Chef Arafat A.-C. ist am Dienstag in einem Berliner Gericht am Rande eines Prozesses festgenommen worden. Er war zuvor wegen Körperverletzung und Bedrohung eines Hausmeisters zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung im Amtsgericht Berlin Tiergarten nahmen Justizbeamte in Begleitung eines Staatsanwalts den Clan-Chef fest.

Der ehemalige Geschäftspartner des Rappers Bushido sei dringend der Verabredung zu einem Verbrechen verdächtig, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Es gehe um die Entziehung Minderjähriger und eine schwere Körperverletzung.

Taten sollen mit Bushidos Familie zu tun haben

Die Taten, die verabredet gewesen sein sollen, beziehen sich nach Angaben des Sprechers auf Familienangehörige von Bushido. A.-C. wurde in eine Vorführzelle in der Berliner Justizvollzugsanstalt Moabit gebracht.

Erst Ende November hatten Ermittler Haus und Grundstück des Clan-Chefs in Kleinmachnow im Süden von Berlin mit einem Großaufgebot durchsucht. Unterstützt wurden die Beamten des Berliner Landeskriminalamtes dabei von rund 100 Polizisten. (ad/hhn/dpa)

