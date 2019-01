Fluggast in Berlin wollte Boa in Hose verstecken

Zoll Boa in der Hose – Flugpassagier wollte Schlange schmuggeln

Am Berliner Flughafen Schönefeld hat ein Fluggast versucht, eine 40 cm lange Boa zu schmuggeln. Die Schlange wurde vom Zoll Potsdam beschlagnahmt.

Ein Mann hatte eine 40 Zentimeter lange Boa in einer Stofftasche in seiner Hose versteckt. Das fiel den Beamten in Berlin aber auf.