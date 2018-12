Berlin-Neukölln: Frau durch Kopfschuss verletzt

Nach einem Kopfschuss befindet sich eine Frau in kritischem Zustand. Sie wurde Donnerstagabend im Berliner Stadtteil Neukölln gefunden.

In Neukölln ist am Donnerstagabend einer schwer verletzte Frau gefunden worden.

Polizeieinsatz Frau mit Kopfschuss in Berliner Krankenhaus eingeliefert

Berlin. Im Berliner Stadtteil Neukölln ist am späten Donnerstagabend eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Weil die Frau eine Schusswunde am Kopf aufwies, hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein unbekannter Anrufer um 23.08 Uhr den Notruf der Feuerwehr gewählt und die Rettungskräfte gerufen. Die Frau lag in der Oderstraße, am Rand des stillgelegten Flughafens Tempelhof. Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, befand sich das Opfer in einer Toreinfahrt.

Eine Google-Karte zeigt, die Oderstraße in Neukölln, in der der Tatort liegt:

Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Krankenhaus gebracht. Erst dort stellten Ärzte fest, dass es sich bei der Kopfverletzung um eine Schusswunde handelte. Der Zustand der Frau war nach Polizeiangaben am Freitag noch kritisch.

Laut „Berliner Morgenpost“ handelt es sich bei dem Opfer um eine 25-jährige Polin. Unklar ist der Tathergang sowie das Motiv der Täter. Nur wenige Meter von dem aktuellen Tatort entfernt, war im September Intensivtäter und Clan-Mitglied Nidal R. niedergeschossen und tödlich verletzt worden. (ac)

