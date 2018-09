Video: Berliner Polizist tritt Verdächtigen bei Festnahme am Kottbusser Tor

Am Kottbusser Tor in Berlin ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Verdächtiger von einem Polizisten getreten wurde.

Berlin. Das Video der Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes in Berlin könnte nun Konsequenzen für mindestens einen der Beamten haben. Das Video dokumentiert, wie einer der Beamten den Verdächtigen mehrmals tritt, nach dem dieser schon am Boden liegt – offensichtlich mit Handfesseln. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Beamten eingeleitet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Mehrere Videos von dem Vorfall wurden sei Donnerstag auf Twitter tausendfach geteilt und hatten in sozialen Netzwerken eine Diskussion über Polizeigewalt ausgelöst. Mehrere Polizisten hatten am Kottbusser Tor in Berlin einen Mann in Gewahrsam genommen, der sich gegen die Beamten gewehrt haben soll.

In einer Pressemitteilung teilte die Polizei mit, dass der Einsatz der Polizei zunächst ruhig verlaufen sei. So hätten die Beamten die Personalien des Mannes aufgenommen und wollten abfahren, als der Mann erneut zu dem Polizeiwagen kam, eine hintere Tür aufriss und gegen das Auto trat. Als die Beamten den Mann daraufhin festnehmen wollten, scheint die Lage eskaliert zu sein.

Im Polizeibericht heißt es, dass sich um den Einsatzort mehrere Menschen versammelt hatten. „Kurz darauf wurden die Beamten aus der Gruppe heraus mit Steinen, Blumentöpfen, Aschenbechern und Glasflaschen beworfen“, heißt es weiter. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Vier Männer seien festgenommen worden.

Bei der Festnahme eines Mannes scheint es dann zur übermäßigen Gewaltausübung durch einen Polizisten gekommen. „Auch wenn die Echtheit des Videos noch nicht bestätigt ist, haben wir ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Körperverletzung im Amt eingeleitet.“, schreibt die Polizei dazu. (dpa/ac)



