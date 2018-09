Flughafen Schönefeld: Polizei nimmt Mann mit Weste aus Kabeln fest

Ein Mann attackiert am Flughafen Schönefeld Polizisten mit einer Flasche. Er soll eine Weste aus Drähten und Kabeln getragen haben.

Ein Teil eines Parkplatzes am Flughafen Berlin-Schönefeld wurde gesperrt.

Polizei Polizei nimmt Mann mit Weste aus Kabeln am Flughafen fest

Berlin. Alarm am Flughafen Berlin-Schönefeld am Dienstagmorgen: Auf einem Parkplatz haben Polizisten einen verdächtigen Mann festgenommen. Er soll eine Weste aus Drähten und Kabeln sowie Gepäck bei sich gehabt haben, so ein Polizeisprecher.

Der Mann habe sich auf dem Parkplatz verdächtig verhalten, erklärte die Polizei. Daraufhin hätten ihn Beamte angesprochen. Der Mann soll dann mit einer Bierflasche auf die Polizisten losgegangen sein. Diese nahmen ihn fest und ließen seine Weste und das Gepäck auf dem Parkplatz zurück.

Spezialkräfte untersuchen verdächtige Gegenstände

Die Gegenstände sollten von Spezialkräften untersucht werden. Am Vormittag war ein Teil des Parkplatzes und ein überdachter Fußgängerweg von der S-Bahn-Station zum Terminal D gesperrt. Der Flugverkehr sei wegen des Vorfalls nicht gestört gewesen. (dpa/sige)

