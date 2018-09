Rund zehn Männer haben in Frankfurt/Oder einen Club und Gäste angegriffen. Verdächtig ist eine Gruppe polizeibekannter Flüchtlinge.

Im Club „Frosch“ in Frankfurt

Kriminalität Gruppe junger Syrer greift mit Messern und Stangen Club an

Frankfurt/Oder. Eine Gruppe junger Flüchtlinge hat in Frankfurt/Oder einen Club mit Eisenstangen und Messern angegriffen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Den Angaben zufolge ereignete sich der Übergriff am vergangenen Wochenende.

Zwei 20 und 22 Jahre alte Männer hatten laut übereinstimmenden Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst im Club Streit mit Partygästen begonnen, vor allem mit einem Deutschen waren sie aneinandergeraten. „Die Männer haben angefangen, feiernde Gäste zu provozieren und zu bedrängen“, sagte Clubbetreiber Dirk Schöbe. Laut Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding riefen die Männer: „Wir sind Araber, wir töten euch alle.“

Staatsanwaltschaft: Angreifer drohten Disko-Gästen

Zunächst hätten die beiden Männer den Club nach dem Streit verlassen, wo sie aber dem Oberstaatsanwalt zufolge Freunde und Bekannte verständigten, die innerhalb kürzester Zeit am Club eingetroffen seien. Nach Polizeiangaben fanden sich zehn Personen zusammen, die mit Eisenstangen und Messern bewaffnet waren.

Laut Staatsanwaltschaft drohten die Männer draußen vor dem Club stehenden Besuchern: „Wir bringen euch um, wir stechen euch ab.“ Sie riefen laut Oberstaatsanwalt Scherding auch „Allahu akbar“ (Gott ist groß). Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft handelte es sich bei der Personengruppe der Angreifer durchweg um syrische Flüchtlinge.

Einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft

Die beiden Hauptverdächtigen waren am Sonntag festgenommen worden, nachdem sie den deutschen Clubgast in der Innenstadt erneut mit einem Messer bedroht haben sollen. Da gegen einen der beiden bereits ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vorlag, wurde dieser in ein Gefängnis gebracht. Der zweite Tatverdächtige ist derzeit auf freiem Fuß.

Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) warnte gegenüber dem Radiosender „Pure fm“ davor, jetzt „andere in Mithaftung zu nehmen.“ „Wir haben in Frankfurt/Oder über 1000 Menschen mit Migrationshintergrund, und mit dem allergrößten Teil funktioniert es sehr gut“, so Wilke. (mit dpa)

