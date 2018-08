Zickzack-Markierung: Das ist Deutschlands absurdester Radweg

Dieser Radweg dürfte ein Unikat sein: In Berlin führt eine neue Markierung im Zickzack um Bäume herum. Das war so nicht geplant.

Berlin. Es ist wohl der absurdeste Radweg Deutschlands und er befindet sich – wo auch sonst? – in Berlin. In einem seltsamen Zickzack führt er um Bäume herum, die am Straßenrand stehen. Verantwortlich ist das Tiefbauamt des Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf. „Das hat die Firma nicht so ausgeführt wie gedacht“, sagt Maren Schellenberg (Grüne), Bezirksstadträtin für Umwelt und Tiefbau, der „Berliner Morgenpost“.

Eigentlich sei die Straße in diesem Bereich eine Tempo-30-Zone, in der kein Fahrradweg angeordnet werden dürfe. „Alle fahren dort ohnehin langsam und verstehen sich“, sagt Schellenberg. Doch auf dem Bürgersteigen habe es schon länger eine Markierung gegeben, die an den Bäumen vorbei führte. Dies sei nie ein Fahrradweg gewesen, sondern nur eine Orientierungsmarkierung für Schüler der Schweizerhof-Grundschule, die sich den Weg mit den Fußgängern teilen.

Beauftragte Firma soll eigenmächtig gehandelt haben

Im Ausschuss für Umwelt und Verkehr hätten nun Eltern jüngst darum gebeten, die alte „Orientierungslinie“ nachzuziehen, damit die Kinder, die den Fußweg nutzen, wissen, wo sie langfahren können, sagt Schellenberg. Der Ausschuss habe diesem Anliegen zugestimmt. Darauf sei der Auftrag an eine Firma herausgegangen, die Markierung zu erneuern.

„Wieso die Firma dann diese Zickzack-Linie aufgemalt hat, wissen wir nicht“, sagt die Bezirksstadträtin. Da habe sie eigenmächtig gehandelt. Die alte Linie habe sich zu den Bäumen hin verjüngt und sei dann wieder breiter geworden. Sie war also eher eine Schlangenlinie. „Die Markierung wird aber so nicht bleiben“, versichert Schellenberg. Auch sie kann sich das Lachen nicht verkneifen. Spätestens nach der Sommerpause werde sie geändert.

Berlin auf dem Weg zur europäischen Fahrradhauptstadt. (Leo-Bleck-Straße, Zehlendorf). pic.twitter.com/GoxvQrEwF9 — NorbertM (@Radelflieger) August 8, 2018

