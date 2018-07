77 Immobilien einer arabischen Großfamilie beschlagnahmt

In Berlin haben die Behörden dutzende Häuser beschlagnahmt. Sie sollen angeblich einem polizeibekannten arabischen Clan gehören.

Berlin. Berliner Ermittlern ist offenbar ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. 77 Immobilien wurden beschlagnahmt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor hatte „Spiegel Online“ berichtet..

Laut Bericht werden die Immobilien einer arabischen Großfamilie zugerechnet. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Objekte mit Geld aus Straftaten gekauft wurden. Am vergangenen Freitag hätten Finanzermittler des Landeskriminalamtes zwölf Wohnungen und Geschäftsräume aus dem Umfeld der Familie durchsucht.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Beschlagnahmungsaktion von Staatsanwaltschaft und Polizei gegen den arabischen Clan begrüßt. Er sei froh über dieses „außergewöhnliche Zwischenergebnis“, teilte der GdP-Landesvorsitzende Norbert Cioma mit.

Münze aus Bode-Museum gestohlen

Bei dem Clan handelt es sich nach Informationen von „Spiegel Online“ um die Familie R. Sie gilt als eine der größten arabischen Großfamilien der Stadt und ist auch bundesweit polizeibekannt. Viele ihrer Mitglieder fielen wiederholt mit teils spektakulären Straftaten auf. Ein Anhänger des Clans hatte beispielsweise im Oktober 2014 fast zehn Millionen Euro aus einer Sparkasse im Ortsteil Mariendorf erbeutet. Der Täter aus den Reihen der Familie R. wurde zwar verurteilt, die Beute blieb jedoch verschwunden.

Aktuell bereitet die Staatsanwaltschaft gegen Mitglieder der Familie R. eine Anklage vor, weil sie für den spektakulären Raub der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Bode-Museum im März vergangenen Jahres verantwortlich sein sollen. Die mutmaßlichen Täter werden sich wohl bald vor Gericht verantworten müssen. Von der Beute fehlt aber auch in diesem Fall jede Spur. Mutmaßlich wurde die Münze eingeschmolzen und das Gold zum Materialwert verkauft.

Strohleute im Libanon

Den Erlös der Straftaten, so die Vermutung, könnten Angehörige der Familie R. für die Finanzierung der nun beschlagnahmten Immobilien genutzt haben. Die Geschäfte sollen über mutmaßliche Strohleute im Libanon abgewickelt worden sein. Laut „Spiegel Online“ gingen der Maßnahme umfangreiche Finanzermittlungen des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) voraus.

Ob die Immobilien dauerhaft entzogen werden können, muss nun ein Gericht entscheiden. Grundlage der Maßnahme, die in dieser Größenordnung zu den bundesweit bisher bedeutendsten gehören dürfte, ist ein im Juli 2017 erlassenes Gesetz zur sogenannten Vermögensabschöpfung. Es ermöglicht eine vorläufige Sicherstellung und die Einziehung von Vermögen unklarer Herkunft. So will die Polizei effektiver gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. (dpa/bm)

