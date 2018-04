Männer beleidigen Türken und hetzten ihren Pitbull auf sie

Neuer Fall rassistischer Gewalt in Berlin. Zwei Unbekannte hetzten einen Pitbull auf zwei Türken. Passanten alarmierten die Polizei.

Die Polizei musste in Berlin eingreifen, als zwei Unbekannte ein türkische Paar angriffen. (Symbolbild)

Berlin. Zwei Männer haben laut Polizei in Berlin einen Kampfhund auf einen 36-jährigen Türken gehetzt. Vorangegangen seien fremdenfeindliche Beleidigungen am Freitagabend vor einem Café im Stadtteil Lichtenberg, teilte die Polizei am Samstag mit.

Dabei wurde auch die Begleiterin des Mannes, laut Polizei eine Deutsch-Türkin, attackiert: Nach den Beschimpfungen packte einer der Männer die 56-Jährige am Hals und stieß sie zu Boden. Dann gab einer der Täter dem Hund – laut Zeugen ein Pitbull – den Befehl, den 36-Jährigen zu beißen, was dieser auch getan habe.

Der Staatsschutz ermittelt

Passanten eilten dem Mann mit Hundebiss am Bein zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Daraufhin sei das Duo geflüchtet. Die Suche nach den Männern in der näheren Umgebung blieb laut Polizei erfolglos. Die Opfer wurden im Krankenhaus behandelt. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (dpa)

