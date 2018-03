Deutsches Flugzeug kollidiert in Tel Aviv mit El-Al-Flieger

Tel Aviv/Berlin. Am Mittwochmorgen sind auf einem Rollfeld des Flughafens Ben Gurion zwei Maschinen der deutschen Fluggesellschaft Germania sowie der israelischen Airline El Al kollidiert. Dies bestätigte eine Germania-Sprecherin der "Berliner Morgenpost" auf Anfrage. Der Vorfall habe sich während des Push-Backs beider Maschinen ereignet.

Nach Angaben von Germania wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Crew und Passagiere seien wohlauf. Germania stehe mit den Behörden und Dienstleistern am Flughafen in Tel Aviv in Kontakt. Ein Ersatzflugzeug sei bereits organisiert worden. Dieses werde um 16 Uhr israelischer Zeit nach Tegel starten. Bis dahin würden alle Passagiere am Flughafen betreut und könnten auf Wunsch auch ein Tageshotel in Anspruch nehmen, teilte Germania der "Berliner Morgenpost" mit.