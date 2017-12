Berlin Plötzensee - Vier Häftlinge schlugen Loch in Gefängnismauer

In Berlin sind vier Gefangene aus einem Gefängnis entkommen. Für ihre Flucht nutzten sie ihren Dienst in einer Werkstatt der Anstalt.

Durch ein schmales Loch in der Gefängnismauer konnten die Ausbrecher ins Freie gelangen.

Ausbruch Plötzensee – Vier Häftlinge schlugen Loch in Gefängnismauer

Berlin. In Berlin sind vier Gefangene aus einer Justizvollzugsanstalt (JVA) ausgebrochen. Wie die Senatsverwaltung mitteilt, sei den Männern die Flucht über eine Kfz-Werkstatt auf dem Gelände der JVA Plötzensee gelungen.

Die vier Männer hatten vor ihrer Flucht die Gefängnismauer zerstört und sind durch ein Loch entkommen. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Justiz am Donnerstag mit.

Sie hätten am Morgen zunächst ihren Dienst in einer auf dem Gelände der Haftanstalt gelegenen Werkstatt angetreten. Von dort aus seien sie an die Mauer gelangt und hätten dort den Betonpfeiler zwischen zwei Lüftungsspalten zerstört. Durch das schmale Loch seien die Gefangenen dann auf das Außengelände gelangt und hätten den Stacheldrahtzaun überwunden.

Polizei fahndet mit Großaufgebot

Aus dem Loch ragten nach Außen gebogene Stahlträger. Davor lag herausgebrochenes Baumaterial und ein Kleidungsstück. Der Stacheldrahtzaun schien am Donnerstagvormittag intakt. Wie die Häftlinge über den Zaun kamen, war zunächst unklar.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach den Männern. Um die laufende Fahndung nicht zu gefährden, wollte ein Behördensprecher zunächst keine weiteren Angaben zu den Flüchtigen machen.

JVA Plötzensee mit 362 Insassen

Unklar ist, wegen welcher Vergehen die Männer in Haft waren und wie gefährlich sie sind. Wie der Berliner "Tagesspiegel" berichtet, habe sich der Ausbruch am Mittwoch ereignet.

In der JVA Plötzensee im Berliner Stadtteil Charlottenburg sind nach Behördenangaben derzeit 362 Personen inhaftiert. Es ist nicht das erste Mal, dass die Haftanstalt in die Schlagzeilen gerät. Erst im September hatte ein Gefangener dort eine Matratze in Brand gesteckt und damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Der Gefängnisstandort hat eine düstere Historie: Die NS-Justiz richtete im Strafgefängnis Plötzensee am Rande des Geländes der heutigen JVA rund 3000 Menschen hin, darunter Beteiligte des gescheiterten Mordanschlags auf Adolf Hitler im Juli 1944. Heute erinnert eine Gedenkstelle an die Ermordungen durch die Nationalsozialisten. (dpa)

