Mann rast durch Rettungsgasse – und schlägt seine Ehefrau

Brunnthal. Er missachtete die Rettungsgasse, gefährdete Feuerwehrfahrzeuge und fuhr schließlich auch noch einen Polizisten an: Ein Fahrer eines Audi Q3 hat sich bereits in der vergangenen Woche während eines Lkw-Brandes auf der Autobahn 8 bei Brunnthal bei München äußerst rücksichtslos verhalten.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, überholte der 64-jährige Berliner unter anderem mehrere mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Löschfahrzeuge in der Rettungsgasse. Er zwang eines der Feuerwehrfahrzeuge zum Abbremsen und Ausweichen. Einen Polizisten, der ihn kontrollieren wollte, traf er mit der Front seines Wagens an beiden Knien.