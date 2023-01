Man-United-Star Eriksen fällt lange aus

Manchester United muss lange auf Mittelfeldspieler Christian Eriksen verzichten.

Wie der Tabellenvierte der englischen Premier League mitteilte, wird der 30-Jährige seinem Club verletzungsbedingt voraussichtlich bis Ende April oder Anfang Mai fehlen. Das sei „eine große Enttäuschung für Trainer Erik ten Hag und die Fans angesichts seiner konstanten Leistungen während der bisherigen Saison“, hieß es einer Vereinsmitteilung.

Der dänische Fußball-Nationalspieler hatte sich am Samstag während des FA-Cup-Spiels gegen den FC Reading (3:1) am Knöchel verletzt, nachdem er von Reading-Stürmer Andy Carroll gefoult wurde. Eriksen musste daraufhin in der zweiten Hälfte ausgewechselt werden. Carroll wurde für sein hartes Einsteigen nicht bestraft, sah aber kurz darauf eine Gelbe Karte für ein anderes Foul und flog später nach einem weiteren mit Gelb-Rot vom Platz.

Eriksen war im vergangenen Sommer innerhalb der Premier League vom FC Brentford zu Man United gewechselt und wurde beim Rekordmeister sofort zum Leistungsträger. Er absolvierte 18 von 19 Ligaspielen, fünf von sechs Europa-League-Partien sowie vier Ligapokal- und zwei FA-Cup-Spiele. In der Premier League und im Ligapokal erzielte der Däne jeweils ein Tor.

