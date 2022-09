Italien gewinnt in Ungarn und erreicht Finalrunde

Budapest. Fußball-Europameister Italien hat sich für das Final-Turnier der Nations League qualifiziert. Die Italiener gewannen in der Gruppe A3 in Ungarn mit 2:0 (1:0) und überholten den zuvor überraschenden Tabellenführer noch um einen Punkt. Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini erzielten Giacomo Raspadori (27.) und Federico Dimarco (52.).

Im direkten Duell um den Gruppensieg boten sich beide Teams von Beginn an einen engagierten Schlagabtausch. Raspadori traf für die vor der Pause besseren Italiener, die sich nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert hatten, nach einer Kette von Fehlern in der ungarischen Hintermannschaft. Nach der Pause drückte Ungarn mit den vier Bundesliga-Profis Peter Gulacsi, Willi Orban und Dominik Szoboszlai (alle RB Leipzig) sowie Andras Schäfer (Union Berlin) auf den Ausgleich. Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma rettete mehrfach glänzend, unter anderem gegen den langjährigen Bundesliga-Spieler Adam Szalai in dessen letztem Länderspiel für Ungarn.

Vor Italien hatten die Niederlande und Kroatien als Gruppenerste das Halbfinale der Nations League (14./15. Juni 2023) erreicht. Um den vierten Platz kämpfen Portugal und Spanien im direkten Duell in Gruppe A2. Titelverteidiger ist Weltmeister Frankreich, der am Vortag nur dank Schützenhilfe der Kroaten den Abstieg aus der Gruppe A vermeiden konnte.

