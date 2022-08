Klostermann-Verletzung: RB Leipzig beobachtet Transfermarkt

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig schließt eine weitere Neuverpflichtung bis zur Schließung des Transferfensters Ende August nicht aus. Angesichts der Verletzung von Nationalspieler Lukas Klostermann beobachte man den Markt.

«Solange der Transfermarkt offen ist, müssen wir die Situation immer wieder neu bewerten. Das tun wir auch und halten die Augen offen, ob noch was gehen könnte», sagte Trainer Domenico Tedesco.

Abwehrspieler Klostermann hatte sich am vergangenen Spieltag beim VfB Stuttgart (1:1) eine Syndesmosebandverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Laut Tedesco habe man bei RB mit Marcel Halstenberg, Willi Orban, Josko Gvardiol, Mohamed Simakan sowie dem äußerst talentierten U19-Spieler Sanoussy Ba fünf Spieler für die Dreierkette. «Wir können aber auch jederzeit Viererkette spielen. An diesem Thema haben wir gearbeitet, und die Mannschaft fühlt sich da mittlerweile auch weiter als in den vergangenen Wochen und Monaten», sagte Tedesco vor dem Bundesliga-Heimauftakt von RB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.

