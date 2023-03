Bericht: Hansa-Trainer Glöckner beurlaubt

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich einem Bericht der „Bild“ zufolge von Trainer Patrick Glöckner getrennt. Der 46-Jährige sei nach dem 2:5 der Mecklenburger gegen Fortuna Düsseldorf freigestellt worden, hieß es in dem Bericht.

Der Trainer habe am Morgen nicht im Mannschaftsbus gesessen, mit dem ein Teil des Teams zu einem Testspiel bei Union Berlin gereist sei. Eine offizielle Mitteilung des Vereins gibt es zunächst nicht, der Club ist für eine Stellungnahme angefragt. Der „Ostsee-Zeitung“ zufolge könnte Dimitrios Grammozis die Nachfolge Glöckners antreten.

Glöckner hatte die Mannschaft erst am 7. November als Nachfolger des Aufstiegstrainers Jens Härtel übernommen. Bei seinem Amtsantritt lag der Club auf Rang zwölf. Mittlerweile ist Hansa auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht. In der Winterpause hatten die Mecklenburger keine Neuverpflichtungen getätigt, weswegen auch Sportvorstand Martin Pieckenhagen in die Kritik geraten ist. Fans hatten im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf auch seine Absetzung gefordert.

