Kurz vor Transferschluss: Weiter keine Angebote für Füllkrug

Bremen. Werder Bremen plant die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga weiter ganz fest mit Niclas Füllkrug. „Daran hat sich nichts geändert“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz.

„Er ist ein wichtiger Spieler für uns, für die Mannschaft. Wir brauchen ihn. Ein Transfer ist aus wirtschaftlicher Sicht immer eine Abwägungssache, aber noch einmal: Es gibt nichts Neues“, sagte Fritz. Die Transferperiode endet am Dienstag.

Füllkrug ist mit elf Treffern hinter dem Leipziger Christopher Nkunku (12) zweitbester Torschütze der Fußball-Bundesliga. Bei der aus deutscher Sicht so enttäuschenden WM in Katar war der 29-Jährige einer der ganz wenigen Lichtblicke und erzielte zwei Treffer. Spätestens danach war immer wieder über einen Wechsel des Stürmers spekuliert worden, der an der Weser noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag steht.

„Wir sind mit Niclas im Austausch, mit seiner Agentur. Er fühlt sich wohl bei uns, nimmt die Situation an“, sagte Fritz. „Wir planen deshalb voll mit ihm für die Rückrunde.“ Füllkrug selbst hat sich seit dem Neustart der Bundesliga vor einer Woche nicht geäußert. Zuvor hatte er stets seine Verbundenheit mit Werder zum Ausdruck gebracht und einen Wechsel im Winter nur in Erwägung gezogen, sollte der Club ein entsprechendes Angebot aus finanziellen Gründen nicht ablehnen können.

