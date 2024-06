Essen. Wer sind die Moderatoren, Experten und Kommentatoren von ARD, ZDF, MagentaTV und RTL bei der EM 2024 in Deutschland? Die Übersicht.

In Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli die EM 2024 statt. Ein Europameister wurde in Deutschland schon 1988 ermittelt. Damals setzte sich die Niederlande die Krone auf.

findet vom 14. Juni bis 14. Juli die statt. Ein Europameister wurde in Deutschland schon 1988 ermittelt. Damals setzte sich die Niederlande die Krone auf. Es gibt mehrere TV-Sender, die Rechte an den 51 Partien erworben haben. Um alle Begegnungen zu sehen, braucht es ein Abo beim Pay-TV-Sender MagentaTV . Im Free-TV zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF jeweils 17 Spiele. Dazu sind zwölf weitere Partien frei empfangbar bei RTL zu sehen.

. Im Free-TV zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender und jeweils 17 Spiele. Dazu sind zwölf weitere Partien frei empfangbar bei zu sehen. Egal wo man einschaltet, bei der EM 2024 werden die Übertragungen von Moderatoren und Experten begleitet. Unter anderem fungiert Weltmeister Bastian Schweinsteiger als solcher mit Almuth Schuld bei der ARD, das ZDF geht wie gewohnt Christoph Kramer und Per Mertesacker an den Start. Auch Magenta TV und RTL setzen bei ihrer Kooperation auf bekannte Gesichter. Die Moderation übernehmen Laura Wontorra und Johannes B. Kerner, für eine ausgeprägte Expertise ist mit Lothar Matthäus sowie Michael Ballack gesorgt. MagentaTV bringt eine Comedy-Show mit Felix Lobrecht an den Start.

Für die EM 2024 in Deutschland hat Bundestrainer Julian Nagelsmanndie Wahl seiner Spieler getroffen – auch bei den übertragenden TV-Sendern stehen die Teams mit den Moderatorinnen und Moderatoren sowie Expertinnen und Experten. Wenn ab dem 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München der EM-Ball rollt, nimmt auch wieder die Aufmerksamkeit für die Personen abseits des Rasens an den Mikrofonen zu. Übertragen werden die insgesamt 51 EM-Spiele von ARD und ZDF sowie Magenta TV und RTL.

EM 2024: Wo werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen?

Es ist unmöglich, dass alle Anhänger Karten bekommen: Fans der deutschen Nationalmannschaft werden sich keine Sorgen machen müssen: Alle Partien der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann werden frei empfangbar bei ARD und ZDF zu sehen sein. Allerdings werden die Öffentlich-Rechtlichen nicht das komplette EM-Paket im TV anbieten können: Nur jeweils 17 Partien übertragen Erstes und Zweites im Fernsehen. Darunter aber das Eröffnungsspiel am 14. Juni zwischen Deutschland und Schottland im ZDF. Das Finale am 14. Juli wird in der ARD gezeigt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann. © Getty Images | Alex Grimm

EM 2024: Telekom hat sich die Rechte geschnappt

ARD und ZDF zeigen nur ein reduziertes EM-Programm, da sich 2019 die Telekom mit ihrem Sender Magenta TV überraschend die kompletten Medienrechte für die EM 2024 gesichert hat. Über das kostenpflichte Magenta TV streamt der Bonner Sender alle 51 EM-Partien, fünf davon exklusiv. Durch eine Kooperation mit RTL werden dort zwölf weitere EM-Spiele im Free-TV zu sehen sein. ARD und ZDF haben von der Telekom Sublizenzen erworben.

EM 2024: Bei Magenta Sport gibt es keine Übertragung der EM-Spiele

Magenta ist vor allem Fußballfans aus der 3. Liga ein Begriff, werden dort doch ausschließlich die Spiele übertragen. Aber: Wer nur ein Abo bei Magenta Sport hat, wird damit bei Magenta TV kein Spiel der EM 2024 schauen können. Die Übertragung der Europameisterschaft ist in diesem Paket nicht enthalten. Wer sich bei Magenta TV die EM-Partien ansehen will, müsste ein Extra-Abo zum Preis von 7,95 Euro pro Monat abschließen – oder sich allein mit den EM-Spielen im Free-TV zufrieden geben.

EM 2024 : Wer sind bei der ARD die Moderatoren, Kommentatoren und Experten?

EM 2024: Bastian Schweinsteiger wird im ARD wieder als Experte fungieren. © dpa | Matthias Balk

Wer schon die vergangenen großen Fußballturniere verfolgt hat, wird bei der ARD altbekannte Gesichter wieder treffen. Als Moderatoren wechseln sich Esther Sedlaczek und Alexander Bommes ab. Bekanntestes Gesicht unter den Experten ist das von Bastian Schweinsteiger, Weltmeister 2014 und Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern. Das Team wird ergänzt durch die Europameisterin Almuth Schult, den WM-Dritten Thomas Hitzlsperger und den Taktik-Experten Thomas Broich. Als Kommentatoren sind Christina Graf, Tom Bartels und Gerd Gottlob bei der EM 2024 im Einsatz. Sportschau-Moderatorin Lea Wagner berichtet aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft.

EM 2024: Wer sind beim ZDF die Moderatoren, Kommentatoren und Experten?

Auch beim ZDF wird man auf Moderatoren, Experten und Kommentatoren treffen, die man von vergangenen Fußball-Übertragungen her kennt. Im EM-Studio in Berlin moderieren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer. Als Experten fungieren dort die beiden 2014er Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker. Aus dem deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach berichten Sven Voss und Amelie Stiefvatter. Am Kommentatoren-Pult nehmen Claudia Neumann, Oliver Schmidt und Martin Schneider Platz.

EM 2024: Das Weltmeister-Duo Christoph Kramer und Per Mertesacker bringt Expertise für das ZDF. © DPA

EM 2024: Wer sind bei Magenta TV und RTL die Moderatoren, Kommentatoren und Experten?

Als Rechteinhaber wird die Telekom mit Magenta TV auch ein großes TV-Team mit Experten, Moderatoren und Kommentatoren für die 150 Live-Stunden von der EM 2024 bereithalten. Angeführt wird es von den beiden Experten: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Ex-Nationalspieler Michael Ballack. Weitere Expertise kommt vom 2014er Weltmeister Shkodran Mustafi, Ex-Bayern-Profi Owen Hargreaves und der 2016er Olympiasiegerin Tabea Kemme. Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich ist ebenfalls mit von der Partie. Kommentiert werden die Spiele unter anderem von Wolff Christoph Fuss, Marco Hagemann und Steffen Freund. Für weiteren Content neben der EM hat Magenta gesorgt. Felix Lobrecht mit Unterstützung von Newcomern präsentiert eine Show unter dem Namen „Comedy Halbzeit“ im Kontext der EM. Im MagentaTV-EURO-Programm und bei Magenta TV+ auf Abruf erscheinen dazu vier Folgen in jeweils 45-minütiger Länge, die vom 24. Juni bis zum 02. Juli ausgestrahlt werden.

EM 2024: Laura Wontorra und Michael Ballack sind für Magenta TV und RTL im Einsatz. © Firo

EM 2024: Was gibt es bei den Sendern sonst noch für Angebote?

Bei der ARD wird es in der Mediathek, auf sportschau.de, in den Web-Channels der Landesrundfunkanstalten und in der Sportschau-App erstmals von allen Spielen der EM 2024 Audio-Vollreportagen geben. „Ob im Fernsehen oder Radio, auf sportschau.de oder in der Sportschau-App, in der ARD Media- oder in der Audiothek, bei TikTok, Instagram oder YouTube: Wir begleiten die Menschen in Deutschland durch die gesamte Europameisterschaft und nehmen sie unmittelbar dorthin mit, wo es um Sieg oder Niederlage geht, die Emotionen hochkochen und der Fußball seine ganz besonderen Geschichten erzählt“, sagt Karl Valks, ARD-Teamchef bei der EM 2024 und Sportchef des WDR.

Beim ZDF werden im Morgenmagazin und Mittagsmagazin Ex-Nationaltorhüter René Adler und Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe als erwiesene Experten Entwicklungen rund um die deutsche Mannschaft einordnen beziehungsweise stritte Szenen kommentieren. Magenta TV zeigt 18 Ausgaben der „Reaction Show“, die sich vorrangig an die „GenZ“ richtet. Fabian Reese, früher bei Schalke 04 und aktuell beim Zweitligisten Hertha BSC unter Vertrag, ergänzt das aus den Sozialen Medien bekannte Trio Calcio Berlin. Bei der Late-Night-Show „Studio Pille-Palle“ melden sich an zehn Sendetagen Schauspieler Fahri Yardim und Ex-Nationalspieler Jonas Hector.

EM 2024: RTL mit neuer Fußballshow

RTL startet mit einer neuen Show untere dem Namen „Alles Spiele, Tore, Emotionen“. Während der EM ist die Sendung jeden Tag um 20.15 Uhr im Free-TV und auf RTL+ im Live-Stream zu sehen. Moderiert wird hier von Jan Köppen, dem Stefan Effenberg als Experte an die Seite gestellt wird sowie Elton, der mit Thomas Helmer die Show gestaltet. Helmer ersetzt Stefan Kuntz, der durch seinen neuen Job als HSV-Sportvorstand nicht mehr zur Verfügung steht.