Essen. Die EM 2024 ist im vollen Gange. ARD, ZDF, RTL und Magenta übertragen abwechselnd die Spiele im TV. Die Übersicht über die Sendetermine

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland hat begonnen, die Gruppenphase neigt sich dem Ende.

Auf welchen Sendern wird die EM 2024 übertragen?

Wo Sie das EM-Spiel der deutschen Mannschaft und allen anderen Mannschaft gezeigt werden, lesen Sie hier.

Fußball-EM 2024: Wir haben die TV-Sender in einer Übersicht gesammelt.

Schafft die deutsche Nationalmannschaft das Sommermärchen 2.0? Nun rollt der Ball bei der Fußball-EM 2024 im eigenen Land, die Stimmung ist gut, die DFB-Elf überzeugt ebenfalls. Wer keine Karten für die Heim-EM bekommen hat, muss die Spiele im TV verfolgen - aber wo?

+++ EM 2024 eröffnet: Alle Infos zu Gruppen, Spielplan und Modus +++

Das EM-Programm am Mittwoch, 26. Juni

Ukraine - Belgien (18 Uhr / RTL)

Slowakei - Rumänien (18 Uhr /ARD)

Tschechien - Türkei (21 Uhr /ARD)

Georgien - Portugal (21 Uhr / Magenta)

In unserer Übersicht finden Sie alle Sender, die die EM 2024 übertragen. Wir erklären in diesem Artikel, wie Sie die EM 2024 und alle Deutschland-Spiele live im TV verfolgen können.

Fußball-EM 2024 im TV: Auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen das Heimturnier. © dpa | Oliver Berg

EM 2024 heute live im TV und Stream: Muss ich ein Abo abschließen?

Wer alle EM-Spiele vor dem Fernseher verfolgen will, braucht ein Abo bei Magenta TV. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt vier Vorrundenspiele - davon zwei aus der deutschen Gruppe A - sowie ein Achtelfinale exklusiv. Aber auch alle anderen EM-Spiele sind bei Magenta zu sehen. Die Tarife starten bei 10 Euro im Monat, sind aber abhängig vom gebuchten Paket.

Auch interessant

Fußball-EM 2024 ab heute live im TV und Live-Stream: Für welche Spiele brauche ich ein Abo?

Fünf Spiele von insgesamt 51 Partien hat sich MagentaTV exklusiv gesichert: die Gruppenspiele Ungarn gegen Schweiz (15. Juni), Slowenien gegen Serbien (20. Juni), Schottland gegen Ungarn (23. Juni) und Dänemark gegen Serbien (25. Juni) sowie ein Achtelfinale, welches noch benannt wird.

DFB-Team: Lesenswerte Stücke zur Nationalmannschaft

Fußball-EM 2024 live im TV: Wer überträgt die Deutschland-Spiele?

Die gute Nachricht für alle deutschen Fans: Alle Spiele der DFB-Auswahl sind bei ARD und ZDF zu sehen - im Free-TV ohne Abo. Die Übertragungsrechte für das öffentlich-rechtliche Fernsehen teilen sich ARD und ZDF, wie bei der Weltmeisterschaft 2022, untereinander auf. Sie übertragen dabei insgesamt 34 EM-Spiele. Die Rechte haben sie über Sublizenzen der Telekom erhalten.

In der K.-o.-Runde geht es im Wechsel weiter: Achtelfinale im ZDF, Viertelfinale in der ARD, Halbfinale im ZDF und das Finale wieder in der ARD.

In der Gruppenphase hat die DFB-Elf für Furore bei den Fans gesorgt: drei Spiele, zwei Siege, ein spätes Unentschieden gegen die Schweiz stehen für die deutsche Nationalmannschaft zu buche. © Ralf Ibing / firo Sportphoto | Ralf Ibing

Neben den Deutschland-Spielen werden auch in jedem Fall die zwei Halbfinalspiele und das Finale bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein. Als Moderator wird Alexander Bommes wieder im Einsatz sein. Lesen Sie hierzu: EM 2024: Wontorra und Ballack am Mikro, auch Lobrecht dabei

EM 2024 live im Free-TV: Welche Spiele zeigt RTL?

Auch der Free-TV-Sender RTL überträgt (im Rahmen einer Partnerschaft mit Magenta TV) einige EM-Spiele exklusiv. Insgesamt zwölf Spiele sind nur im Free-TV auf RTL oder im Stream bei RTL+ verfügbar. Einige Spiele stehen bereits fest, weitere sollen kurzfristig entschieden werden, ein Achtel- und ein Viertelfinale sollen laut dem Sender aber auf jeden Fall dabei sein.

Weitere Nachrichten zur EM 2024 finden Sie hier