Essen. Die Gruppenphase der EM 2024 ist in vollem Gange. Wir informieren Sie über alles rund um die EM und das DFB-Team in diesem Live-Blog.

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fußball-EM in Deutschland statt. Es ist das 17. Endrunden-Turnier, bei dem die Uefa den Europameister ermittelt.

Deutschland traf in der Gruppe A auf Schottland , Ungarn und die Schweiz und hat sich mit zwei Siegen und einem Remis den Einzug ins Achtelfinale als Gruppensieger gesichert.

, und die und hat sich mit zwei Siegen und einem Remis den Einzug ins Achtelfinale als Gruppensieger gesichert. Die EM 2024 findet in zehn deutschen Städten statt: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Zum zweiten Mal in der Historie ist Deutschland Ausrichter einer Fußball-Europameisterschaft. An der Heim-EM 1988 nahmen lediglich acht Mannschaften teil, mittlerweile sind es 24, die vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn Stadien insgesamt 51 Spiele austragen. Der Fußball-Sommer wird sicherlich ein besonderer, aber wird er aus deutscher Sicht auch ein erfolgreicher?

Welche Neuigkeiten gibt es zum DFB-Team? Wie ist die Lage bei den anderen Mannschaften? Und was passiert ansonsten rund ums Turnier? In unserem Live-Blog wollen wir vor, während und auch unmittelbar nach der EM alles Wichtige festhalten.

Das EM-Programm am Dienstag, 25. Juni

Gruppe D

Frankreich - Polen

Niederlande - Österreich (beide 18 Uhr)

Gruppe C

Dänemark - Serbien

England - Slowenien (beide 21 Uhr)

Deutschland als EM-Sieger? Mehrheit glaubt nicht daran

Laut einer Umfrage zweifelt die Mehrheit der Deutschen an einem Sieg des DFB-Teams bei der EM 2024. © dpa | Christophe Gateau

25. Juni: Die Mehrheit der Deutschen rechnet weiter nicht mit dem Titelgewinn der DFB-Elf bei der Fußball-Europameisterschaft. Der Glaube an das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist im Vergleich zum Frühjahr aber gewachsen. Nach dem Einzug ins Achtelfinale als Gruppensieger trauen 16 Prozent der Befragten der Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds den Titel zu, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht.

Mehr als zwei Monate vor dem Turnierstart Anfang April hatten nur sechs Prozent mit einem Durchmarsch gerechnet. Im vergangenen Jahr war der Optimismus noch geringer: Ende November hatten lediglich zwei Prozent der Befragten angegeben, dass die DFB-Auswahl im Finale am 14. Juli 2024 in Berlin den vierten deutschen EM-Titel feiern wird. Jeder fünfte Deutsche geht derweil nun davon aus, dass der Gastgeber im Halbfinale ausscheidet. Allerdings können sich auch 19 Prozent der Befragten ein Aus im Viertelfinale und 7 Prozent ein Aus im Achtelfinale vorstellen. 9 Prozent glauben an eine Final-Niederlage. 28 Prozent machten keine Angabe.

Bisher gewann Deutschland die Vorrundenspiele gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0). Zum Abschluss der Gruppenphase folgte ein 1:1 gegen die Schweiz. Der erste Gegner in der K.-o.-Phase wird am Dienstagabend ermittelt.

Lange Nachspielzeit: Kroatien-Trainer sieht sich benachteiligt

25. Juni: Nach insgesamt acht Minuten Nachspielzeit und Italiens Ausgleichstor kurz vor Schlusspfiff hat Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Zlatko Dalic massive Kritik am Schiedsrichterteam geübt. „Ich möchte sagen, dass acht Minuten heute auf keinen Fall berechtigt waren. Es gab keine Spielunterbrechungen und auch nicht so viele Fouls. Mich nervt, dass Kroatien nicht respektiert und anerkannt wird. Wir haben viel zu lange gespielt“, meckerte Dalic und stellte die für ihn rhetorische Frage: „Passiert das bei Portugal oder Spanien auch?“

Der Einzug ins Achtelfinale war für Kroatien nach dem Führungstor durch Luka Modric greifbar nah. Nach dem Last-Minute-Schock durch Italiens Mattia Zaccagni in der 98. Minute hat der WM-Dritte jedoch nur noch rechnerische Chancen auf das Weiterkommen. „Das tut immer noch weh. Das wird auch in den nächsten Tagen und Monaten weiterhin wehtun. Ich trage die Verantwortung, wenn es fürs Weiterkommen nicht reicht“, erklärte Dalic.

Albaner verabschieden sich stolz nach EM-Aus

Albanien und Trainer Sylvinho sind nach drei Niederlagen bei der EM ausgeschieden. © AFP | ALBERTO PIZZOLI

25. Juni: Der albanische Nationaltrainer Sylvinho hat trotz des Ausscheidens in der Vorrunde von der Leistung seiner Mannschaft und den Auftritten der Fans bei der Fußball-EM geschwärmt. „Wir haben es geschafft, gegen drei großartige Nationalmannschaften mitzuhalten“, sagte der Brasilianer nach dem 0:1 (0:1) gegen Spanien im letzten Gruppenspiel in Düsseldorf. Der Außenseiter bot am Montagabend gegen die B-Elf des Titelfavoriten eine kämpferisch extrem starke Leistung, hatte durchaus Chancen auf den Ausgleich und wurde nach dem Schlusspfiff minutenlang von seinen Fans gefeiert.

+++ Gewinner trotz EM-Aus: Warum Albanien so stolz ist +++

„Wir haben alles auf dem Platz gelassen, ich bedaure überhaupt nichts. Ich muss meinen Spielern gratulieren, das Land ist wirklich stolz“, sagte Sylvinho. Für Albanien war es die zweite EM-Teilnahme nach 2016, in der schweren Vorrundengruppe mit Spanien, Italien und Kroatien sammelte das Team aus drei Partien einen Punkt und schied als Letzter aus. „Ich möchte allen Fans danken. Hier überall das albanische Trikot zu sehen, ist Gold wert“, sagte der Coach. Albanien sei eine „fanatische, stolze Fußball-Nation“, schwärmte er. Das nächste große Ziel des kleinen Landes ist die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft 2026.

DFB-Geschäftsführer Rettig: Großes Lob für Bundestrainer Nagelsmann

25. Juni: Bundestrainer Julian Nagelsmann gebührt nach Ansicht von DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig „der größte Anteil am bisherigen Abschneiden“ der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land. „Man muss bei ihm beginnen. Julian Nagelsmann hat mutige, gute Entscheidungen getroffen“, sagte Rettig dem „Deutschlandfunk“ am Dienstagmorgen. „Er hat jedem eine Rolle zugewiesen, die der Spieler auszufüllen hat. Hier weiß jeder, was er zu tun hat - auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Ich denke, das merkt eine Mannschaft. Sie hat eine Orientierung und das schweißt auch zusammen.“

Deutschland qualifizierte sich dank eines späten Ausgleichs zum 1:1 gegen die Schweiz als Gruppensieger für das Achtelfinale. Schon zuvor hatte das Weiterkommen festgestanden. „Dass wir uns schon nach zwei Spielen qualifiziert haben, ist doch auch schon einmal eine Aussage“, sagte Rettig. „Aber man hat gegen die Schweiz gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist, gegen so eine Mannschaft zu bestehen.“

Kroatien - Italien sorgt für Polizei-Großeinsatz in Leipzig

Beim EM-Spiel zwischen Kroatien und Italien zündeten Fans Pyrotechnik. © dpa | Jens Büttner

25. Juni: Die Leipziger Polizei hat in Zusammenhang mit dem EM-Spiel zwischen Kroatien und Italien am Montagabend mindestens 45 Straftaten und fünf Ordnungswidrigkeiten registriert. Da die zahlreichen Straftaten im Bereich Markt und bei den Fanwalks noch nicht alle ausgewertet sind, sei „hier noch eine zum Teil deutliche Steigerung der Fallzahlen zu erwarten“, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit.

Bisher konnten 15 Tatverdächtige ermittelt werden. Vordergründig seien Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Zünden von Pyrotechnik eröffnet worden, „aber auch wegen Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzungen, Hausfriedensbrüchen und Verstößen gegen das Luftfahrtgesetz“. Das Spiel am Montagabend hatte bei der Leipziger Polizei einen Großeinsatz ausgelöst, insgesamt waren rund 2000 Beamte im Einsatz.

Laptops der Schweizer Taktik-Scouts gestohlen

24. Juni: Die Video-Analysten der Schweizer Nationalmannschaft sind bei der Fußball-EM wohl Opfer eines Diebstahls geworden. „Ich kann bestätigen, dass drei Laptops von SFV-Mitarbeitern im Hotel gestohlen wurden und die Polizei informiert wurde“, zitierte die „Bild“ am Montag einen Sprecher des Schweizer Fußballverbands SFV. Demnach seien dem Schweizer EM-Scout Sascha Stauch und seinen Mitarbeitern die Computer in einem Düsseldorfer Hotel abhandengekommen.

Lahm traut dem DFB-Team viel zu

24. Juni: Turnierdirektor Philipp Lahm kann sich sehr gut ein Überraschungsteam in der Runde der letzten Vier bei dieser EM vorstellen. „Ich wünsche mir immer noch, dass eine Überraschungsmannschaft dabei ist, die dann vielleicht auch ins Halbfinale kommt, wo keiner mit gerechnet hat“, sagte Lahm am Montag in Leipzig. Der Weltmeister von 2014 rechnet auch mit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Es ist alles möglich. Erst einmal haben wir sehr gute Spieler. Wie sich herauskristallisiert hat, funktionieren sie auch als Mannschaft gut. Trotzdem, man weiß nie, wenn es in die K.o.-Spiele geht. Spanien macht für mich einen sehr stabilen Eindruck“, sagte der 40-Jährige.

Gut gelaunt: Turnierdirektor Philipp Lahm am Montag in Leipzig. © dpa | Hendrik Schmidt

Hohe Strafe für Dänemark – Fans beleidigen Uefa

24. Juni: Die Europäische Fußball-Union (Uefa) lässt die Beleidigung durch einige dänische Fans nicht auf sich sitzen. Der dänische Verband DBU muss 10.000 Euro Strafe zahlen, weil Anhänger der Skandinavier während der EM-Vorrundenpartie gegen England am vergangenen Donnerstag (1:1) in Frankfurt/Main ein Transparent mit der Aufschrift „FUCK UEFA“ gezeigt hatten. Der dänische Verband will die Täter nach Möglichkeit ermitteln, um die Strafe weiterzureichen.

Dänische Fußballfans halten beim EM-Gruppenspiel gegen England ein Banner mit der Aufschrift „Fuck UEFA“. © dpa | Arne Dedert

1:1 gegen die Schweiz reicht Deutschland für den Gruppensieg

23. Juni: Dank eines späten Joker-Tores von Niclas Füllkrug zum 1:1 gegen die Schweiz zieht Deutschland als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Hier finden Sie den Spielbericht, die Noten und die ersten Stimmen zum Remis des DFB-Teams. Im Parallelspiel siegte Ungarn 1:0 gegen Schottland und wahrte die Chance aufs Achtelfinale - allerding wurde die Partie von einer schweren Verletzung von Barnabas Varga überschattet. Hier lesen Sie mehr dazu.

Jonathan Tah fehlt Deutschland im Achtelfinale

Jonathan Tah sah seine zweite Gelbe Karte gegen die Schweiz und fehlt Deutschland im Achtelfinale. © AFP | Tobias Schwarz

23. Juni: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Achtelfinale auf Jonathan Tah verzichten. Der Innenverteidiger von Doublesieger Bayer Leverkusen sah beim Gruppenfinale gegen die Schweiz in Frankfurt/Main nach einem Foul an Breel Embolo seine zweite Gelbe Karte im Turnierverlauf und muss damit in der ersten K.o.-Runde am Samstag zuschauen. Tah war schon im Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) verwarnt worden. Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck sind die Alternativen für Bundestrainer Julian Nagelsmann.

EM-Rekord für Deutschland-Torhüter Manuel Neuer

23. Juni: Manuel Neuer hat durch seinen Einsatz für die Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz die alleinige Führung in der Rekordliste der EM-Torhüter übernommen. Der Schlussmann vom FC Bayern München überholt durch seinen 18. Einsatz den bisherigen Spitzenreiter Gianluigi Buffon aus Italien. In der DFB-Bestenliste für Europameisterschaften zieht der 38-Jährige zudem mit seinem früheren Club-Kollegen Bastian Schweinsteiger gleich, der von 2004 bis 2016 bei vier EM-Endrunden 18 Mal für Deutschland spielte. Bei der Anzahl aller Länderspiele zieht Neuer mit seinem 122. Einsatz an Schweinsteiger (121) vorbei. Hier ist er nun alleiniger Fünfter hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137) sowie Lukas Podolski und Thomas Müller (je 130). Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

DFB-Team ohne Änderungen in der Startelf gegen die Schweiz

23. Juni: Das Duell um den Gruppensieg gegen die Schweiz geht die deutsche Nationalmannschaft ohne Änderungen in der Startelf an. Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Berliner Fanzone füllt sich vor DFB-Spiel

Fans stimmen sich auf das EM-Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz ein. © dpa | Arne Dedert

23. Juni: Schon Stunden vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft zieht es Hunderte Fans in Berlin auf die Fanzonen. „Es gibt einen starken Zustrom aus allen Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Sonntagabend. Die Stimmung sei entspannt, hieß es von einer Sprecherin der Veranstalter Kulturprojekte Berlin. Aus Wettersicht steht dem Public-Viewing vom Deutschland-Spiel unter freiem Himmel nicht im Wege: Es soll trocken bleiben.

Für das Spiel gegen die Schweiz (21.00 Uhr/ARD/Magenta TV) erwarten die Veranstalter deutlich mehr Fans. Sie erweiterten die Fanzone auf der Straße des 17. Juni erstmals. Das Areal vor dem Brandenburger Tor erstreckt sich damit bis zur Bellevueallee. Dadurch können laut Veranstalter insgesamt 70 000 statt 45 000 Menschen das Spiel auf den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude verfolgen.

Nationalistische Gesänge: Albaner Daku gesperrt

Albanien-Nationalspieler Mirlind Daku wurde von der Uefa gesperrt. © Getty Images | Julian Finney

23. Juni: Wegen nationalistischer Gesänge verpasst der albanische Nationalspieler Mirlind Daku das EM-Gruppenfinale gegen Spanien. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag mitteilte, wurde der 26-Jährige für zwei Spiele gesperrt, nachdem er im Anschluss an das 2:2 gegen Kroatien in Hamburg vor der albanischen Kurve ebendiese Gesänge angestimmt hatte. Für den Vorfall wurde neben dem Spieler auch der albanische Verband bestraft. Der FSHF muss 25.000 Euro wegen der „Aussendung unangemessener Botschaften“ zahlen. Dazu kommen 22.500 Euro für zwei Vergehen durch albanische Fans, diese hatten Feuerwerkskörper gezündet und unerlaubt das Spielfeld betreten.

Tausende Fans feiern vor Deutschland-Spiel in Frankfurt

23. Juni: Tausende Fans haben vor dem letzten EM-Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz in der Frankfurter Innenstadt mit dem Feiern begonnen. Sie bevölkerten am Sonntagnachmittag unter anderem die Fanzone am Main und den Römerberg. Die Farben Schwarz-Rot-Gold überwogen dabei, doch auch zahlreiche Schweizer Fans waren unterwegs.

Fantreffen auf dem Frankfurter Opernplatz #EURo2024 pic.twitter.com/Q56ra2xaOR — Dominik Rosing (@nikrosing) June 23, 2024

Einige trugen mit stilisierten Käsestücken geschmückte Kappen zu ihren roten Trikots. „Die Lage ist sehr ruhig“, sagte ein Polizeisprecher. Die Treffpunkte der deutschen Fans am Opernplatz sowie der Schweizer Fans am Rossmarkt füllten sich zusehends. Die Stimmung sei gut, sagt ein Schweizer Fan, der zusammen mit Freunden am Nachmittag auf dem Römerberg feiert. Sie deuten auf ihre Schweizer Fahnen „mit dem weißen Plus in der Mitte“ - dies sei ein positives Zeichen, sagt einer der Männer mit einem Augenzwinkern.

#SUIGER 🇨🇭🫶🇩🇪 #EURO2024 pic.twitter.com/lRVUjGHjZJ — Andy, lecanadien.bsky.social 🏒⚽️ (@Le_Canadien) June 23, 2024

Bratwürste für England-Star Kane? Journalist sorgt für Lacher

Harry Kane musste schmunzeln, die britischen Reporter lachten laut los. Ein MDR-Journalist, der „sehr begeistert“ vom Besuch von Englands Nationalmannschaft in Blankenhain in Thüringen ist, unterbreitete dem Fußball-Star des FC Bayern am Sonntag ein unmoralisches Angebot. „Können Sie sich vorstellen, hier nach Thüringen zu wechseln? Würden Sie hier bleiben?“, fragte der Reporter, der bereits ein Vertragsangebot und ein Trikot, das Kane unterschreiben sollte, parat hatte.

Bayern-Stürmer und England-Kapitän Harry Kane bei einer Medienrunde. © Getty Images | Richard Pelham

Besonders lustig wurde es, als der Journalist die ausgearbeiteten Vertragsdetails des Amateurclubs SG Lauscha/Neuhaus vortrug. An den 30 Jahre alten Stürmer richtete er keck das Angebot: „Sie würden Thüringer Rostbratwürste bekommen so viele sie wollen, dazu Getränke an der Bar und auch Mindestlohn. Sie hätten zudem mehr Zeit für das Nationalteam.“

Kane spielte bei dem Spaß gerne mit und antwortete schlagfertig: „Ich muss mit meinem Berater sprechen und schauen, was wir machen können.“ Vor allem die Golfplätze in Thüringen gefallen dem Kapitän der Three Lions „fantastisch“, wie Kane betonte. „Wie ich hier in Deutschland aufgenommen wurde, ist unglaublich. Es ist großartig hier. Seit ich bei Bayern bin, ist es eine klasse Zeit. Ich wollte einfach nur Danke sagen dafür“, sagte Kane. Der Stürmer war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro von Tottenham zu den Münchnern gewechselt.