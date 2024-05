Hamburg. Die Spannung zwischen Harry Scarf und Karen Chukhadzhian war in dem Luxushotel spürbar. Auch ein deutscher Schwergewichtler tritt an.

Dass die Boxwelt vielfältig ist, wird allein an den Orten den abgehaltenen Pressekonferenzen deutlich, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die Programmvorstellung der 75-Jahre-Feier des „Bund Deutscher Boxer e.V“ (BDB) in dem sympathisch-ranzigen Keller der ehrwürdig benannten Kultkneipe „Zur Ritze“ stattfand, ging es am Dienstag ein paar (Niveau)-Etagen höher: Im sechsten Stockwerk des Grand Elysée Hotels nahe des Bahnhofs Dammtor stellte P2M Box-Promotion die Sportler vor, die am Freitagabend (20 Uhr/sport.de) bei der Box-Gala „Hamburg boxt! Volume 3“ in dem Luxushotel gegeneinander antreten werden.

Das Highlight soll der „Final Eliminator“-Kampf der International Boxing Federation (IBF) zwischen den Weltergewichtlern Harry Scarff (30/Großbritannien) und Karen Chukhadzhian (28/Ukraine) sein. Der Sieger des Kampfes darf auf einen IBF-WM-Titelkampf hoffen. Das Event findet im Rahmen der dreitägigen BDB-Jubiläumsfeier vom 16. bis 18. Mai statt, zu der international bekannte Box-Akteure in der Hansestadt anwesend sein werden.

Boxen Hamburg: Scarff versucht seinen Gegner Chukhadzhian verbal einzuschüchtern

Mehr kernig als edel ist der Ton, den Engländer Scarff in Richtung seines ukrainischen Gegners anschlägt: „Ich mach‘ dich fertig, ich werde gewinnen“. Bei ihrem letzten gemeinsamen Kampf sei Chukhadzhian im Ring „gerannt wie ein Hase“. Zum Einschüchterungsprogramm des Engländers mit dem Spitznamen „Horrible“ gehören auch böse und lang anhaltende Blicke.

Der Ukrainer wirkt von all dem unberührt: „Das funktioniert bei mir nicht. Ich glaube, ich werde gewinnen“, sagt er im ruhigen Ton. In einer Sache jedoch sind sich beide einig: Dass der Kampf am Freitag ein spektakulärer wird.

Auch Viktor Jurk (24) wird am Freitagabend in den Ring steigen, gegen den Bosnier Mirko Tintor (37). Jurk, der mit seiner kräftigen Statur und über zwei Metern Körpergröße ordentlich Eindruck schindet, hat sich im März in Stralsund den Deutschen Meistertitel im Schwergewicht sichern können. Der in Flensburg geborene Boxer kennt keine Pause: „Ich kann jeden Tag boxen, egal welche Uhrzeit, egal wo. Let‘s go!“.