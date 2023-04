Live! Was gelingt Schalke-Konkurrent Hertha gegen Leipzig?

Timo Werner will mit Leipzig den Schwung aus dem Sieg im DFB-Pokal mitnehmen und gegen Hertha auch in der Liga wieder erfolgreich sein.

Berlin. RB Leipzig will seine Erfolgsserie bei Hertha BSC ausbauen und den vierten Platz in der Fußball-Bundesliga zurückerobern. Das Team von Marco Rose tritt heute (18.30 Uhr) zum Top-Spiel in der Hauptstadt an, muss dabei weiterhin auf Yussuf Poulsen und Christopher Nkunku verzichten.

Hertha BSC gegen RB Leipzig: Die Partie live in unserem Ticker:

Der Einsatz von Konrad Laimer ist ebenfalls fraglich, dem Österreicher macht der rechte Oberschenkel zu schaffen. Hertha hat daheim gegen RB noch nie gepunktet. Das bisher letzte Spiel im Olympiastadion gewann Leipzig 6:1. „Es ist eine ganz anständige Hürde, die wir da zu nehmen haben“, sagte Rose.

Auch für Hertha BSC ist das Spiel von Bedeutung. Die Hauptstädter befinden sich noch immer mitten im Abstiegskampf, belegen aktuell Relegationsrang 16 und müssen dringend punkten, um sich von Schalke 04 und dem VfB Stuttgart weiter zu disanzieren.

Beide Klubs sind erst am Sonntag gefragt. Schlusslicht VfB tritt beim VfL Bochum an (17.30 Uhr/DAZN), der sich ebenfalls noch nicht ganz aus der Gefahrenzone befreit hat. Schalke ist bei der TSG Hoffenheim (19.30 Uhr/DAZN) zu Gast und hofft auf einen Big Point gegen einen ebenfalls direkten Konkurrenten - die TSG belegt aktuell Rang 15. (dpa/fs)