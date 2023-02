Union Berlin kann weiter vom Achtelfinale träumen

Mit einem disziplinierten Auftritt bei Ajax Amsterdam wahrt sich Union Berlin die Chance auf das Achtelfinale in der Europa League.

Amsterdam. Die Überflieger von Union Berlin können in der Europa League weiter auf das Achtelfinale hoffen. Der Fußball-Bundesligist trennte sich nach einem disziplinierten Auftritt im Zwischenrunden-Hinspiel mit 0:0 von Ajax Amsterdam und hat damit noch alle Chancen, sich im Rückspiel am 23. Februar im Stadion An der Alten Försterei das Ticket für die Runde der besten 16 zu sichern.

Video-Schiedsrichter nimm Treffer für Berlin zurück

In der Johan-Cruyff-Arena erspielte sich Union einige Möglichkeiten gegen den niederländischen Rekordmeister, der bis dahin jedes Spiel unter dem neuen Trainer John Heitinga gewonnen hatte. Kurz jubelte der Bundesliga-Zweite sogar nach dem vermeintlichen Führungstreffer durch Morten Thorsby (65.). Dem Norweger war der Ball bei der Brustannahme jedoch an den Oberarm geprallt, das Tor wurde nach Videobeweis wegen Handspiels nicht gegeben.

Union-Trainer Urs Fischer musste in Amsterdam verletzungsbedingt auf Andras Schäfer sowie die gelbgesperrten Janik Haberer und Christopher Trimmel verzichten. In der Startelf setzte der Schweizer unter anderem auf Sheraldo Becker und Danilho Doekhi, die in der Jugend für Ajax gespielt hatten.

Die Gastgeber nahmen das Spiel nach wenigen Minuten in die Hand, fanden gegen die kompakt verteidigenden Unioner jedoch keine Lösung. Die Berliner, die immer wieder lautstark von den mitgereisten Fans angefeuert wurden, zogen sich meist in die eigene Hälfte zurück. Vorne lauerte Becker, eine Flanke des Stürmers nach einem seiner Vorstöße fing jedoch Ajax-Keeper Geronimo Rulli ab (21.).

Ajax offensiv, Union gefährlich

Doch auch Ajax kam kaum vors Tor und konnte auch Standardsituationen zunächst nicht nutzen, der Freistoß von Dusan Tadic stellte kein Problem für Union-Torhüter Frederik Rönnow dar (28.). Offensiv kam nun zunehmend mehr von den Gästen, Rulli musste ebenfalls nach einer Standardsituation eingreifen, der anschließende Schuss von Becker blieb in der Abwehr hängen (32.). Wenig später setzte Jerome Roussillon den Ball am Tor vorbei (35.).

Auch wenn Ajax nach der Pause offensiv wieder aktiver wurde, blieb Union gefährlich. So kam unter anderem Thorsby freistehend aus kurzer Distanz zum Kopfball, doch Rulli parierte (57.). Kurz darauf war Thorsby mit dem Fuß erfolgreicher, Schiedsrichter Halil Umut Meler nahm den Treffer jedoch zurück. (sid)

