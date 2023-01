Irre Darts-Show! Michael Smith ist neuer Weltmeister

Lodnon. Erleichterung pur beim furiosen „Bully Boy“: Michael Smith hat sich in seinem dritten Finale erstmals zum Darts-Weltmeister gekrönt und ist damit auch an die Spitze der Weltrangliste gestürmt. Der Engländer schlug am Dienstagabend im Londoner Alexandra Palace den langjährigen Dominator Michael van Gerwen 7:4, dabei gelang ihm als erst zweitem Spieler in der Geschichte in einem WM-Finale ein Neundarter.

Im vergangenen Jahr war der Halbfinal-Bezwinger von Gabriel Clemens im Endspiel an Peter Wright gescheitert. Wenige Wochen nach seinem ersten Major-Sieg beim Grand Slam of Darts nach zuvor acht erfolglosen Finals nahm Smith mit drei Jahren Verspätung Revanche gegen van Gerwen: 2019 hatte er in seinem ersten WM-Endspiel gegen „Mighty Mike“ keine Chance gehabt. Nun wird ihm der Gewinn der Sid-Waddell-Trophy mit 500.000 Pfund Preisgeld versüßt. Außerdem dürfte in seinem Vorgarten bald ein Bulle stehen - zumindest hatte der zweifache Vater das angekündigt.

Van Gerwen verpasst seinen vierten Titel

Derweil muss sich Ehrgeizling van Gerwen mit 200.000 Pfund trösten, das Warten auf seinen vierten WM-Titel geht weiter. Der Champion von 2014, 2017 und 2019 hätte mit einem Finalsieg ebenfalls die Spitzenposition von Gerwyn Price erobern können.

Der 32-jährige Smith schaltete auf seinem Weg zum Titel zwei Deutsche aus: In Runde drei besiegte er Martin Schindler 4:3, dann stoppte er im Halbfinale den sensationellen Siegeszug von Clemens. Mit Smiths 6:2-Erfolg endete das Märchen des Saarwellingers, der einen Darts-Hype in Deutschland ausgelöst hat.

Beide Finalisten begeisterten von Beginn an mit reihenweise 180er-Aufnahmen, den Höhepunkt lieferten sie in Satz zwei mit dem wohl besten Leg der WM-Geschichte: Erst verfehlte van Gerwen nach acht perfekten Darts die Doppel-12 nur knapp, dann machte es Smith - von Clemens als „Ballmaschine“ bezeichnet - unter dem Jubel der 3000 Fans wenige Sekunden später besser. Der erste Neundarter des Turniers war zugleich der erst 14. in der WM-Geschichte.

Neuer Rekord bei 180er-Aufnahmen

Beide Spieler hielten das hohe Niveau. Der WM-Rekord von 2019, als insgesamt 880-mal die 180er-Aufnahme gespielt wurden, war schon nach dem vierten Satz geknackt. Nach van Gerwens 3:2-Führung schaltete Smith noch einen Gang höher - und war nicht mehr aufzuhalten.

Für van Gerwen wäre der Finalsieg die logische Konsequenz eines überragenden Jahres gewesen. Neben drei Major-Titeln gewann er 2022 die prestigeträchtige Premier League. Auch bei der WM zauberte der Niederländer bis zum Finale ausschließlich Weltklasse-Averages von über 100 Punkten ans Board. Im Viertel- und im Halbfinale blieb er sogar ohne Satzverlust.

Doch dann kam Smith. „Ich mache mir überhaupt keinen Druck“, hatte er nach seinem Halbfinal-Sieg gesagt. Ganz anders van Gerwen. „Er wird mich nicht stoppen“, kündigte er vollmundig an: „Niemand wird mich stoppen.“ Taten ließ diesen markigen Worte aber nur sein Gegenüber folgen. (sid)