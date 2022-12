Pelé ist tot: Neymar, Messi und Cristiano Ronaldo reagieren

Rio de Janeiro. Der Weltfußball trauert um seinen vielleicht größten Spieler. Am Donnerstag ist Brasiliens dreimaliger Weltmeister Pelé im Alter von 82 Jahren in Sao Paulo gestorben, das bestätigte seine Familie. Er war seit geraumer Zeit krank und musste sich zuletzt schon im Krankenhaus behandeln lassen.

Auf Peles offiziellem Twitter-Account war um 20.18 Uhr deutscher Zeit ein Schwarz-Weiß-Foto der Fußball-Legende zu sehen. Der brasilianische Fußballverband CBF veröffentliche auf Twitter ein Foto von „König Pelé“. „Ewig“, stand über dem Porträt der Fußball-Legende in Schwarz-Weiß.

Cristiano Ronaldo: "Ruhe in Frieden König Pelé"

Auch mehrere Größen des Fußballs reagierten auf den Tod der brasilianischen Legende, die drei WM-Titel gewann. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo veröffentlichte bei Instagram ein Foto von sich und Pelé. "Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento", schrieb der aktuell vereinslose Stürmer. "Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird ewig in jedem einzelnen von uns Fußballliebhabern leben. Ruhe in Frieden König Pelé."

Neymar: "Pelé ist für immer"

Auch Pelés Landsmann Neymar, der aktuell dessen Rückennummer zehn bei der Nationionalmannschaft trägt. veröffentlichte ein emotionales Statement bei Instagram. "Vor Pelé war 10 nur eine Zahl", begann der Star von Paris Saint-Germain seine Botschaft. "Ich würde sagen, vor Pelé war Fußball nur ein Sport. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen eine Stimme, den Schwarzen und vor allem: Er gab Brasilien Sichtbarkeit. Fußball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht! Er ist weg, aber seine Magie bleibt. Pelé ist für immer.

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi veröffentlichte ebenfalls ein Foto mit Pelé. "Ruhe in Frieden, Pelé", schrieb der Weltstar.

Weitere Reaktionen zum Tod von Fußball-Legende Pelé

Romario (Weltmeister von 1994): „Heute verabschiedet sich Brasilien von einem seiner berühmtesten Söhne: Pele, dem König des Fußballs. Der zum Athleten des Jahrhunderts gewählte Edson Arantes do Nascimento ließ die Welt vor seinem Talent verneigen und brachte den brasilianischen Fußball zum Altar der Götter.“

DFL Deutsche Fußball Liga: „Die Fußballwelt trauert um einen der größten Spieler aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Pele.“

Mesut Özil (bei Twitter): „Ich bin sicher, dass der “Heaven FC' mit Maradona und Pele auf ewig unbesiegbar sein wird.„

Kylian Mbappe (bei Twitter): „Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird niemals vergessen werden. RIP König.“

Zico (71-maliger Nationalspieler Brasiliens): „Adeus, König Edson Arantes do Nascimento. Unser Pele hat uns heute verlassen. Die ewige Nummer 10 war und bleibt für immer eines der größten Idole des Weltfußballs, eine Inspiration für alle Generationen. Es wird für immer in unseren Herzen sein!

Pelé war "Spieler des 20. Jahrhunderts"

Pelé, der mit vollen Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband FIFA hatte ihn - ebenso wie Diego Maradona - zum „Spieler des 20. Jahrhunderts“ gekürt. Es ist ein sehr kleiner Kreis der Besten, der Bedeutendsten dieses Sports, dem neben dem „König“ und Maradona nur noch sehr wenige angehören. Die Namen von Beckenbauer, Johan Cruyff und Lionel Messi fallen in der Diskussion.