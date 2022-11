WM-Liveblog: Bademantel-Spruch - ZDF-Ärger für Sandro Wagner

Der zweite Spieltag der WM in Katar biegt auf die Zielgeraden ein. Am Montag stehen vier Spiele auf dem Programm. Unser Liveblog.

Doha.

Deutschlands Nationalmannschaft hat beim 1:1 gegen Spanien eine gute Leistung gezeigt, das Achtelfinale bei der WM in Katar ist weiterhin im Bereich des Möglichen. Die Einwechselspieler Leroy Sané und Torschütze Niclas Füllkrug brachten neuen Schwung und könnte für Costa Rica eine Option für die Startelf sein.

Für Kamerun und Serbien geht es am Montag im ersten Spiel gleich um viel, beide verloren den Auftakt. Südkorea trifft auf Ghana, Brasilien spielt gegen die Schweiz und zum Abschluss stehen sich Portugal und Uruguay gegenüber.

Mit vier Partien geht an diesem Montag der zweite Spieltag bei der Weltmeisterschaft in Katar zu Ende. Den Auftakt macht Kamerun gegen Serbien (11 Uhr), später kommt es noch zu den Paarungen Südkorea gegen Ghana (14 Uhr), Brasilien gegen die Schweiz (17 Uhr) und Portugal gegen Uruguay (20 Uhr).

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Alle Infos im Liveblog

Klinsmann nach Iran-Aussagen: "Aus dem Kontext gerissen"

12:47 Uhr: Nach der Aufregung um seine Aussagen zur Spielweise des Iran fühlt sich Jürgen Klinsmann missverstanden. „Meine Kommentare zum Spiel Wales gegen Iran waren rein fußballbezogen. Leider wurden sie aus dem fußballerischen Kontext gerissen“, schrieb der ehemalige Fußball-Bundestrainer am Montag auf Twitter. „Ich habe viele iranische Freunde und war immer voller Komplimente für ihre Landsleute, Kultur und Geschichte. Ich wünsche ihnen nur das Beste für das Turnier.“

Der Weltmeister von 1990 hatte in der BBC die angeblich unsaubere Spielweise des Iran beim 2:0 gegen Wales kritisiert. „Es ist Teil ihrer Kultur und wie sie spielen, sie haben den Schiedsrichter perfekt bearbeitet. Die Bank sprang ständig auf und beschwerte sich beim Linienrichter und vierten Offiziellen. Sie liegen einem die ganze Zeit im Ohr“, sagte Klinsmann. „Das ist ihre Kultur. Sie bringen dich dazu, die Konzentration zu verlieren.“

Nach WM-Debüt: Fröhlich rechnet mit weiteren Einsätzen für Siebert

10:28 Uhr: Der deutsche Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich rechnet mit weiteren WM-Einsätzen seines Schützlings Daniel Siebert. „Er hatte das Spiel sicher im Griff und traf angemessene Entscheidungen“, sagte Fröhlich dem SID mit Blick auf die Vorstellung des Berliners bei seinem WM-Debüt am Samstag in der Partie zwischen Australien und Tunesien (1:0): „Er kann, gemeinsam mit seinem Team, sehr stolz auf diesen Auftritt sein und darf zurecht auf weitere Einsätze hoffen.“

Kamerun suspendiert Torhüter Onana

10:10 Uhr: Kameruns Torhüter Andre Onana wird beim zweiten Spiel der Fußball-WM in Katar nicht im Tor seiner Mannschaft stehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist der 26-Jährige von Inter Mailand wenige Stunden vor dem Duell mit Serbien (11.00 Uhr) von seinem Verband aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen suspendiert worden.

Für die „Unzähmbaren Löwen“ wird stattdessen der gebürtige Franzose Devis Epassy (29) auflaufen, der bei Abha Club in Saudi-Arabien spielt. Onana war nach seiner neunmonatigen Sperre wegen Dopings und dem Wechsel von Ajax Amsterdam nach Mailand als Kameruns Stammtorhüter nach Katar gereist und hatte beim Auftakt in Gruppe G gegen die Schweiz (0:1) über 90 Minuten im Tor gestanden.

Nach Regelverstoß vor Spanien-Spiel: Fifa ermittelt gegen DFB

09:45 Uhr: Die FIFA hat nach dem Verstoß des Deutschen Fußball-Bundes gegen die Pressekonferenz-Regeln vor dem WM-Spiel gegen Spanien Ermittlungen aufgenommen. Wie der Weltverband am Montag mitteilte, untersuche die Disziplinarkommission Verstöße gegen Artikel 44 der WM-Regularien sowie mehrere Artikel in den Medien- und Marketingregeln sowie dem für alle 32 WM-Teilnehmer gültigen sogenannten Team-Handbuch.

Konkreter Hintergrund: Bundestrainer Hansi Flick war am Samstagnachmittag allein zur obligatorischen Pressekonferenz vor dem Gruppenspiel im internationalen Medienzentrum von Doha erschienen. Alle Teams sind allerdings verpflichtet, dass sich vor jedem Spiel neben dem Chefcoach auch ein Spieler vor der Weltpresse äußert.

Ärger über Wagner-Kommentar: ZDF will mit Wagner sprechen

08:44 Uhr: Nach Kritik an einem Kommentar von Sandro Wagner während des WM-Spiels Deutschland gegen Spanien will das ZDF sich mit seinem TV-Experten besprechen. Der ehemalige Fußballprofi hatte in der 79. Minute gesagt: „Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.“ Wagner spielte damit auf die in Katar traditionellen, langen weißen Gewänder, Thaub genannt, an, die viele Männer auch im Stadion tragen.

Bei Twitter wurde die Aussage von einigen Nutzern kritisiert. Das ZDF-„Sportstudio“ reagierte in einer Antwort auf einen Tweet zum Thema: „Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen.“

TV-Experten wünschen sich Füllkrug gegen Costa Rica in der DFB-Startelf

08:30 Uhr: Niclas Füllkrug hat sich spätestens durch sein erstes WM-Tor in Katar nach Ansicht der TV-Experten einen Platz in der deutschen Anfangsformation verdient. „Ich hätte ihm im ersten Spiel schon die Startelf gegeben. Er beweist immer wieder seine Angriffslust und er hat bewiesen, dass es richtig ist, dass er dabei ist“, sagte die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme bei Magenta TV. Das dritte Vorrundenspiel in Gruppe E findet am Donnerstag gegen Costa Rica statt. Dabei geht es um den Einzug ins Achtelfinale des Turniers im Golfemirat.

Der 29-jährige Füllkrug sicherte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit seinem wuchtigen Treffer zum 1:1 (0:0) am Sonntagabend gegen Spanien den ersten WM-Punkt. „Der zieht einfach ab, in Bremer Manier. Damit hat er ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben für das nächste Spiel“, sagte Ex-Weltmeister Per Mertesacker im ZDF.

Weitere News zur WM in Katar

Spanische Schützenhilfe? Enrique will "spielen, um zu gewinnen"

07:58 Uhr: Trainer Luis Enrique hat sich hinsichtlich einer spanischen Schützenhilfe für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar zurückhaltend gezeigt. „Wir werden spielen, um zu gewinnen“, betonte er zwar mit Blick auf das letzte Gruppenspiel gegen DFB-Bezwinger Japan. Dass er seine beste Elf aufstellen wird, wollte er allerdings nicht versprechen.

„Egal, welche Spieler ich auswähle - das sind alles gute Spieler“, sagte der Coach (52) und ergänzte an das DFB-Team gewandt: „Ihr müsst daran denken, selbst zu gewinnen - Costa Rica macht es gut. Und wir denken an Japan, das wird schwierig genug.“

Sollte Spanien gegen Japan gewinnen, reicht der deutschen Elf am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) ein Sieg gegen Costa Rica, um das Achtelfinale zu erreichen. Sollte Japan gegen den Weltmeister von 2010 ein Unentschieden holen, müsste der deutsche Sieg mit zwei Toren Differenz ausfallen.

Spiele im Überblick: Das bringt der Tag bei der WM in Katar

Kamerun - Serbien (11.00 Uhr MEZ/MagentaTV)

Kamerun steht nach dem 0:1 gegen die Schweiz akut unter Druck - zumal im letzten Gruppenspiel die Brasilianer warten. Trainer Rigobert Song hat den vor dem Turnier vollmundig geäußerten Traum vom Halbfinale aber noch nicht abgeschrieben. Auch die Serben stehen unter Druck. Nach dem misslungenen Auftakt gegen Brasilien (0:2) muss die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic diesmal Punkten, um die Chance auf ein Weiterkommen am Leben zu halten.

Südkorea - Ghana (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV)

Nach dem ordentlichen Auftakt beim 0:0 gegen Uruguay sind beim zweimaligen Asienmeister die Hoffnungen gestiegen, endlich wieder das Achtelfinale zu erreichen. Bei zuvor zehn WM-Teilnahmen sind die Südkoreaner erst zweimal über die Vorrunde hinausgekommen. Dabei setzt das Team von Trainer Paulo Bento insbesondere auf Ex-Bundesligaprofi Heung-Min Son. Die Black Stars aus Ghana stehen unter deutlich mehr Druck. Will die Mannschaft von Otto Addo das Ziel „Gruppenphase überleben“ erreichen, muss eigentlich ein Sieg her.

Brasilien - Schweiz (17.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV)

Brasiliens Superstar Neymar fällt mit einer Bänderverletzung aus. Doch Nationaltrainer Tite steht eine große Auswahl an Offensivkünstlern zur Verfügung. Mit einem Sieg kann die Seleção den frühzeitigen Einzug ins Achtelfinale klarmachen - vorausgesetzt, Kamerun fährt keine drei Punkte gegen Serbien ein. Die Schweiz will nach ihrem 1:0-Auftaktsieg gegen Kamerun unbedingt weiterkommen. Gegen den Rekordweltmeister werden sie sich aber steigern müssen. Die Defensive stand gegen Kamerun nicht immer sicher. Auch in der Offensive mangelte es an Durchschlagskraft.

Portugal - Uruguay (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV)

Nach dem Auftaktsieg gegen Ghana (3:2) will Portugal mit einem weiteren Erfolg den vorzeitigen Einzug ins WM-Achtelfinale perfekt machen. Dabei geht auch Cristiano Ronaldos Rekordjagd weiter. Mit einem weiteren Tor würde der Superstar den WM-Rekord Eusebios von neun Treffern einstellen. Uruguay hofft nach dem 0:0 gegen Südkorea nun auf einen Sieg gegen die Portugiesen: „Wir wissen, dass wir gewinnen müssen. Es wird ein sehr wichtiges Spiel für beide“, sagte Mittelfeldakteur Rodrigo Bentancur von Tottenham Hotspur. (mit dpa/sid)