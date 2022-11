Live! 1:0! Deutschland gegen Spanien hinten, Musiala vergibt

Doha. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit zwei Änderungen in ihr wegweisendes WM-Gruppenspiel gegen Spanien (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). Thilo Kehrer und Leon Goretzka rücken im Gegensatz zum Fehlstart gegen Japan (1:2) für Nico Schlotterbeck und Kai Havertz in die Startelf von Bundestrainer Hansi Flick. Kehrer bildet vor Torhüter Manuel Neuer gemeinsam mit Niklas Süle, Antonio Rüdiger und David Raum die Viererkette. Goretzka spielt mit seinem Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich auf der Doppel-Sechs. Serge Gnabry, Ilkay Gündogan und Jamal Musiala agieren in der offensiven Dreierreihe hinter Mittelstürmer Thomas Müller. - Die deutsche Aufstellung gegen Spanien:

Flick hatte den Spieltag mit einem Aktivierungstraining für seine Spieler im Teamhotel begonnen. Zur Mittagszeit lief im Zulal Wellness Resort in Al-Ruwais am Sonntag auf der Großbildleinwand die Partie der Japaner gegen Costa Rica mit dem für die deutsche Mannschaft guten Endergebnis. In Einzel- und Gruppengesprächen wurden die DFB-Profis vom Bundestrainer noch vor der abschließenden Mannschaftssitzung auf ihre Aufgaben am Abend vorbereitet.

Gefährlich: Manuel Neuer lenkt einen Schuss von Dani Olmo an die Latte.

Den nicht erwarteten Sieg Costa Ricas am Sonntagmittag in Al-Rajjan sicherte Keysher Fuller seinem Team mit dem Treffer in der 81. Minute. Es war die erste Chance für die Zentralamerikaner in einem schwachen Spiel, dass die Japaner über die gesamte Distanz dominierten, im Abschluss aber nicht konsequent genug waren.

Alle Hintergründe zum entscheidenden Spanien-Spiel

WM 2022: Marokko überrascht Belgien

Für eine weitere Überraschung sorgte Marokko mit dem 2:0-Erfolg gegen Belgien. Die Treffer von Abdelhamid Sabiri (73. Minute) und Zakaria Aboukhlal (90.+2) eröffnen den Nordafrikanern die Möglichkeit, zum zweiten Mal nach 1986 in ein WM-Achtelfinale einzuziehen. Die Belgier hingegen müssen um die Qualifikation für die nächste Runde bangen. Im letzten Gruppenspiel trifft Marokko am Donnerstag auf Kanada. Die Kanadier, die ihr erstes Spiel gegen Belgien verloren, trafen zweiten Spiel der Gruppe F trafen am Nachmittag auf Kroatien.

Antonio Rüdiger kommt zum Kopfball und trifft. Der VAR nahm das Tor für Deutschland wenige Augenblicke später zurück.

