50 MagentaTV-Gutscheine zur Fußball-WM in Katar zu gewinnen

Essen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nähert sich. Ab dem 20. November wird das weltweit größte Fußball-Ereignis in Katar ausgetragen. Für die deutsche Nationalmannschaft ist es nach der verpatzten WM 2018 in Russland die Gelegenheit, Wiedergutmachung zu betreiben.

Insgesamt 64 Spiele werden Fußball-Fans sehen dürfen. Alle Partien werden in diesem Jahr nur bei MagentaTV zu sehen sein, 16 davon exklusiv. Darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche Nationalmannschaft hier nicht antritt. Die Deutsche Telekom zeigt ab dem 20. November die WM 2022 in Katar live bei MagentaTV.

Der Sender wird mit einem prominenten Team ins WM-Rennen gehen. Mit dabei sind unter anderem WM-Moderator Johannes B. Kerner, das Expertenteam Michael Ballack und Tabea Kemme sowie Fußball-Kommentator Wolff Fuss. Auf drei Kanälen wird es bei MagentaTV täglich bis zu 14 Stunden Programm geben sowie bei Parallelspielen eine Konferenz. Alle Spiele der WM werden über die MagentaTV-Empfangsgeräte der Telekom auch in UHD zu sehen sein.

Zum Team gehören darüber hinaus unter anderem die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme, Hertha BSC-Geschäftsführer Fredi Bobic, der zweimalige Champions League-Sieger Javi Martinez, Bundesliga-Profi Lars Stindl, Vize-Weltmeister und Südamerika-Experte Martin Demichelis und als Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich. Die Taktik-Analysen präsentiert Jan Henkel gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesligatrainer Manuel Baum und Tobias Schweinsteiger. Zusätzlich als Social Media Host im Studio ist der TikToker Paul Fischer.

Wir verlosen gemeinsam mit MagentaTV 50 MagentaTV-Gutscheine. Damit können Sie die gesamte WM 2022 kostenlos genießen. Mit der MagentaTV App zu Hause oder unterwegs – auf dem Smartphone, Tablet, Laptop und via Google Chromecast, AppleTV (ab 4. Generation), Amazon Fire TV Stick sowie auf auf ausgewählten Smart TV-Geräten. Und natürlich direkt über die MagentaTV One oder den MagentaTV Stick. Wer einen der 50 MagentaTV-Gutscheine gewinnen will, kann hier teilnehmen:

Das Gewinnspiel endet am 17. November 2022.

Die Telekom zeigt die WM auf MagentaTV auf drei Kanälen, FUSSBALL.TV 1-3. Auf dem ersten Kanal werden die Spiele klassisch mit Kommentar gezeigt. Auf Kanal 2 gibt es zu ausgewählten Spielen einen speziellen Taktik-Feed mit Kameraperspektive aus der Totalen und eigenem Taktik-Kommentar und auf dem dritten Kanal werden lineares TV und Social Media Streaming kombiniert. Die Fußball Influencer Pascal und Marcel Gurk begrüßen im MagentaTV Social Media Studio täglich Gäste und werden gemeinsam mit diesen die Spiele als Reaction Stream verfolgen. An den finalen Gruppenspieltagen mit Parallelspielen steht zudem eine Konferenz-Option zur Verfügung.

