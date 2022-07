Um sie dreht sich die Dokumentation "Born for this": Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.

Frauenfußball - EM Dreiteilige Dokumentation über DFB-Frauen: "Born for this"

Essen. Schummriges Flutlicht, matschiger Rasen, Streichermusik. Almuth Schult hechtet im Tor Bällen hinterher. Viele gehen ins Netz. Die National-Torhüterin ärgert sich, haut auf den Boden und wirkt angeschlagen. Es sind nicht etwa Live-Bilder, die da in der ARD zu sehen waren, sondern Szenen vom Beginn einer Sport-Dokumentation der etwas anderen Art: "Born for this - mehr als Fußball"

Rund acht Millionen Zuschauer sahen den 2:0-Sieg der Deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen am Dienstagabend gegen Spanien. Es war das zweite Spiel der DFB-Frauen bei der in England stattfindenden Europameisterschaft. Etliche der acht Millionen Zuschauer werden auch in die an das Spiel anschließende Dokumentation „Born for this“ reingeschaltet haben. Ausgestrahlt im Free-TV wurde nämlich die erste Folge der aufwendig produzierten dreiteiligen Doku-Serie, die das Frauen-Nationalteam rund ein Jahr lang vor der Fußball-EM begleitet.

Kino-Bilder und pompöse Musik

Schöne Bilder im Kino-Stil, pompöse Musik gibt es hier auch, aber die Blicke hinter die Kulissen sind tiefgründiger als bei so mancher Vereinsdoku. Davon gab es auch in den vergangenen Jahren einige. Es ist nicht schwer zu erahnen, dass ihnen wohl der erfolgreiche Kinofilm von Sönke Wortmann, der die Deutsche Männer-Nationalmannschaft bei der Heim-WM 2006 begleitete, ein Vorbild war. Jetzt gibt es also auch eine im XXL-Format über die DFB-Frauen.

Gnadenlos effizient: DFB-Frauen vorzeitig im Viertelfinale

Die Doku setzt auf Power, Athletik, Ästhetik. Aber auch Tränen fließen, Ausraster der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg werden nicht herausgeschnitten. Spielerinnen äußern auch mal offen Kritik. Beispielsweise Lena „Obi“ Oberdorf, die in einem Länderspiel auf der für sie ungewohnten Innenverteidiger-Position eingesetzt und dabei ständig herumkommandiert wurde. „Obi weiter links, Obi spiel ab“, war die Stimme von Voss-Tecklenburg über ein Ansteck-Mikrofon zu hören.

„Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, was ich noch machen soll“, berichtet die erst 19-jährige Lena Oberdorf.

Dass es im Fußball der Frauen auch immer um Sichtbarkeit geht, wird beispielsweise klar, wenn Melanie Leupolz bei einem Spiel anmerkt: „Ich freue mich, dass wir noch mal zeigen können, wie gut wir sind. Dass es auch live im TV kommt, das war ja beim letzten Spiel leider nur im Stream.“

Themen wie Gleichberechtigung, Rassismus und Sexismus

In den Episoden der ARD-Doku geht es auch um Themen wie Gleichberechtigung, Rassismus und Sexismus. Da berichtet Britta Carlson, selbst früher Nationalspielerin und heute im Trainerteam, von unsittlichem Verhalten. „Es gab Funktionäre, die dich mal in den Arm genommen oder betatscht haben – was ein No-Go ist“, erzählt sie. Eine Passage zum großen Sexismus-Skandal in den USA schließt sich an. Hier berichtet Dzsenifer Marozsan, die beim US-Klub OL Reign spielt, authentisch von Szenen aus der Umkleidekabine, in der sie und ihre Mitspielerinnen, zu denen auch Megan Rapinoe zählt, in der Kabine sitzen und weinen. Zwar fehlt Marozsan wegen eines Kreuzbandrisses bei der EM, Teil der Doku ist sie natürlich trotzdem.

Voss-Tecklenburg: „Uns muss erst mal einer schlagen“

Denn die Kurz-Serie beleuchtet nicht nur die schönen Seiten der Fußball-Welt, sondern auch die bitteren Momente. Wie beispielsweise die Verletzungen von Giulia Gwinn (Kreuzbandriss) oder Alexandra Popp. Die deutsche Kapitänin hätte beinahe auch diese Europameisterschaft wegen einer schweren Knorpelverletzung verpasst.

Klar, auch Almuth Schult, Vorsprecherin und Mutter, spielt eine Hauptrolle in der Warner-Brothers-Produktion. Mit Tränen in den Augen berichtet sie, beispielsweise, wie selbst ihr engstes Umfeld nach der Geburt ihrer Zwillinge nicht an eine Rückkehr in den Fußball glaubt hat, wie hart das Training nach der Schwangerschaft war.

Spielerinnen zeigen sich motiviert, reflektiert und zielstrebig

Die Spielerinnen zeigen sich motiviert, reflektiert und zielstrebig. Die Doku gibt Einblicke in Taktik, Teambesprechungen, Belastungssteuerung und Zwist im Hintergrund.

Die drei Folgen der Dokumentation dauern je etwas über eine Stunde, sie beleuchten die harte Arbeit, die die Mannschaft in der Vorbereitung auf die EM leisten musste. Die Doku zeigt den teilweise holprigen Weg zur Europameisterschaft, porträtiert Spielerinnen und wichtige Akteure im Team hinter dem Team und zeigt, wie sich alles zu einer selbstbewussten Mannschaft verflechtet, die zu Beginn dieser EM-Mission noch unsicher wirkte und Spielerinnen mit ihrer Rolle im Nationaldress noch fremdelten.

Dass die Filmemacher ihr Handwerk verstehen, zeigen sie mit schönen, starken Bildern, emotionalen Ansprachen und Nahaufnahmen. Dazu teil pompöse, teils emotionale Musik. Dabei kommen sie ohne Sprecherin aus dem Off aus. Martina Hänsel und Björn Tanneberger, sind die Regisseure dieser Doku-Serie.

Wer sich regelmäßig mit dem deutschen und internationalen Frauenfußball beschäftigt, kennt etliche der gezeigten Aspekte und Spielerinnen schon, aber womöglich nicht in der Tiefe und im Detail. Wer sonst weniger auf die deutschen Fußballerinnen schaut, dem wird die Mannschaft, das Trainerteam nah gebracht. Und dem wird klar, dass die deutschen Fußballerinnen hochmotiviert sind und auch zu den Stars dieser EM zählen. Wer allerdings Szenen sucht, in denen Kritik am DFB geübt wird, wird wenig überraschend nicht fündig. Die Doku wurde in der Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund erstellt. Zudem wirken einige Sequenzen, wie in einem Werbespot - wenn es die Macher mal zu gut mit der Ästhetik meinten.

Die Dokumentation ist bereits seit Mittwoch, 6. Juli, in den Mediatheken von ARD, Sky und MagentaTV abrufbar. Eine Fortsetzung ist denkbar.