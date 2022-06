French Open: Umwelt-Aktivistin kettet sich ans Netz

Eine Umwelt-Aktivistin lief während des zweiten Halbfinalspiels zwischen Casper Ruud und Marin Cilic am Freitagabend auf den Platz.

Eine Aktivistin fesselte sich in Paris ans Netz.

Paris. Beim zweiten Halbfinale der French Open zwischen dem kroatischen Tennisprofi Marin Cilic und Casper Ruud aus Norwegen ist es in Paris am Freitagabend zu einem Zwischenfall gekommen. Beim Stand von 3:6, 6:4, 4:1 und 15:15 aus Sicht von Ruud rannte eine Klimaaktivistin auf den Platz und kettete sich ans Netz. Die Frau trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „We have 1028 days left“ (Uns bleiben noch 1028 Tage).

Halbfinale wurde unterbrochen

Cilic und Ruud wurden zur Sicherheit in die Kabinen gebracht. Die Aktivistin wurde wenig später vom Netz befreit und vom Platz geführt. Danach konnte die Partie auf dem Court Philippe Chatrier im Stade Roland Garros fortgesetzt werden. (dpa)